शादी के एक साल बाद पति की मौत, शुरू किया होम फूड बिजनेस, 8 महिलाओं समेत 15 को दे रहीं रोजगार

मीनाक्षी सदानंद मिश्रीकोटी

बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के बेलगावी की एक महिला जिनके पति की मौत शादी के एक साल बाद हो गई. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत और पक्के इरादे की बदौलत होम फूड बिजनेस की शुरूआत की. मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी जिनके पति शादी के एक साल बाद की मौत हो गई. ऐसे में मीनाक्षी के विधवा होने के नाते उम्मीद की जा रही थी कि वे पब्लिक लाइफ से दूर हो जाएंगी और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेंगी. इससे इतर उन्होंने हिम्मत और पक्के इरादे के साथ, उन्होंने एक छोटा सा होम-फ़ूड बिज़नेस शुरू किया जो अब 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस बन गया है. वहीं इससे कई महिलाओं को रोजी-रोटी मिल रही है. बेलगावी के 50 वर्षीय उद्यमी “मीनाक्षी फूड्स” चलाती हैं, जो पारंपरिक उत्तर कर्नाटक व्यंजनों के लिए जाना जाने वाला एक संपन्न घरेलू भोजन उद्यम है. बिना किसी पूंजी के शुरू हुई उनकी यात्रा ने 15 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी दिया है, जिनमें आठ विधवाएं भी शामिल हैं. मीनाक्षी सदानंद मिश्रीकोटी, महिलाओं के जीवन की प्रेरणा (ETV Bharat) एक छोटी शुरुआत जो बड़ी हो गई

मीनाक्षी ने अपना बिजनेस बहुत ही साधारण तरीके से शुरू किया. हाथ में पैसे नहीं होने के कारण, उन्होंने शुरू में ग्राहकों से एडवांस पेमेंट लिया और उन पैसों से सामान खरीदा. उन्होंने रोटी, पड्डू, डोसा, चकली, चूड़ा और चटनी जैसे खाने के सामान बनाए. शुरुआती दिनों में वह खाने का सामान सिर पर ढोकर सड़कों पर घूमकर बेचती थीं. लेकिन धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई. यही वजह है कि आज, वह शादियों, कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन और यहां तक ​​कि शीतकालीन विधायी सत्रजैसे सरकारी आयोजन सहित बड़े आयोजन के लिए खाना की आपूर्ति करती हैं. उनका बिजनेस अब बेलगावी शहर में दो आउटलेट चलाता है और हर महीने कई लाख का राजस्व कमाता है, जिससे वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं. पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत संघर्ष

मीनाक्षी सावदत्ती तालुक के चचाड़ी गांव की रहने वाली हैं. उनके माता-पिता संगप्पा अंगड़ी और सुशीला हैं. उन्होंने बेलगावी में केएलई सोसाइटी के जीए स्कूल में सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) स्तर तक पढ़ाई की. शादी से पहले भी वह घर पर बने स्नैक्स कम मात्रा में बेचकर अपना गुजारा करती थीं. 2003 में, 27 साल की उम्र में, उन्होंने बेलगावी के महाद्वार रोड के रहने वाले सदानंद मिश्रिकोटी से शादी की. हालांकि, शादी के एक साल के अंदर ही उनके पति का निधन हो गया. इस घटना के बाद वह टूट गई थीं. उस दौरान उनसे मिलने आए परिवार के सदस्यों ने उन्हें उस काम पर लौटने के लिए हिम्मत दी जिसे वह सबसे अच्छे से जानती थीं. अपने माता-पिता, भाइयों और भाभियों के मजबूत सपोर्ट से, उन्होंने अपना होम फूड बिजनेस फिर से शुरू किया. पारंपरिक खाद्य पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला

पिछले कुछ सालों में मीनाक्षी ने अपने मेन्यू को काफी बढ़ाया है. अब वह 80 से अधिक तरह के पारंपरिक खाने बनाती हैं. इनमें सज्जी और ज्वार की रोटी, अलसी का पाउडर, तिल का पाउडर, मूंगफली की चटनी, गोल चकली, लाल चूड़ा, कच्चा चूड़ा, टुकड़ा चकली, सेव, कोडुबले, लहसुन सेव, सुरुली होलिगे, मूंगफली होलिगे, करचिकाई, चिरोटी, शंकरपाली और चावड़ा शामिल हैं.