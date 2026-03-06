ETV Bharat / bharat

शादी के एक साल बाद पति की मौत, शुरू किया होम फूड बिजनेस, 8 महिलाओं समेत 15 को दे रहीं रोजगार

वह अपने सिर पर खाने का सामान ढोकर सड़कों पर बेचती थीं. अब 80 से अधिक चीजें बनाकर हर महीने लाखों रुपये कमा रही हैं.

मीनाक्षी सदानंद मिश्रीकोटी (ETV Bharat)
Published : March 6, 2026 at 4:40 PM IST

बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के बेलगावी की एक महिला जिनके पति की मौत शादी के एक साल बाद हो गई. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत और पक्के इरादे की बदौलत होम फूड बिजनेस की शुरूआत की.

मीनाक्षी सदानंद मिश्रिकोटी जिनके पति शादी के एक साल बाद की मौत हो गई. ऐसे में मीनाक्षी के विधवा होने के नाते उम्मीद की जा रही थी कि वे पब्लिक लाइफ से दूर हो जाएंगी और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेंगी.

इससे इतर उन्होंने हिम्मत और पक्के इरादे के साथ, उन्होंने एक छोटा सा होम-फ़ूड बिज़नेस शुरू किया जो अब 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस बन गया है. वहीं इससे कई महिलाओं को रोजी-रोटी मिल रही है.

बेलगावी के 50 वर्षीय उद्यमी “मीनाक्षी फूड्स” चलाती हैं, जो पारंपरिक उत्तर कर्नाटक व्यंजनों के लिए जाना जाने वाला एक संपन्न घरेलू भोजन उद्यम है. बिना किसी पूंजी के शुरू हुई उनकी यात्रा ने 15 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी दिया है, जिनमें आठ विधवाएं भी शामिल हैं.

Meenakshi Sadanand Mishrakoti, inspiration in women's lives
मीनाक्षी सदानंद मिश्रीकोटी, महिलाओं के जीवन की प्रेरणा (ETV Bharat)

एक छोटी शुरुआत जो बड़ी हो गई
मीनाक्षी ने अपना बिजनेस बहुत ही साधारण तरीके से शुरू किया. हाथ में पैसे नहीं होने के कारण, उन्होंने शुरू में ग्राहकों से एडवांस पेमेंट लिया और उन पैसों से सामान खरीदा. उन्होंने रोटी, पड्डू, डोसा, चकली, चूड़ा और चटनी जैसे खाने के सामान बनाए.

शुरुआती दिनों में वह खाने का सामान सिर पर ढोकर सड़कों पर घूमकर बेचती थीं. लेकिन धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाई.

यही वजह है कि आज, वह शादियों, कॉन्फ्रेंस, यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन और यहां तक ​​कि शीतकालीन विधायी सत्रजैसे सरकारी आयोजन सहित बड़े आयोजन के लिए खाना की आपूर्ति करती हैं. उनका बिजनेस अब बेलगावी शहर में दो आउटलेट चलाता है और हर महीने कई लाख का राजस्व कमाता है, जिससे वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं.

पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत संघर्ष
मीनाक्षी सावदत्ती तालुक के चचाड़ी गांव की रहने वाली हैं. उनके माता-पिता संगप्पा अंगड़ी और सुशीला हैं.

उन्होंने बेलगावी में केएलई सोसाइटी के जीए स्कूल में सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) स्तर तक पढ़ाई की. शादी से पहले भी वह घर पर बने स्नैक्स कम मात्रा में बेचकर अपना गुजारा करती थीं. 2003 में, 27 साल की उम्र में, उन्होंने बेलगावी के महाद्वार रोड के रहने वाले सदानंद मिश्रिकोटी से शादी की. हालांकि, शादी के एक साल के अंदर ही उनके पति का निधन हो गया.

इस घटना के बाद वह टूट गई थीं. उस दौरान उनसे मिलने आए परिवार के सदस्यों ने उन्हें उस काम पर लौटने के लिए हिम्मत दी जिसे वह सबसे अच्छे से जानती थीं. अपने माता-पिता, भाइयों और भाभियों के मजबूत सपोर्ट से, उन्होंने अपना होम फूड बिजनेस फिर से शुरू किया.

पारंपरिक खाद्य पदार्थों की विस्तृत श्रृंखला
पिछले कुछ सालों में मीनाक्षी ने अपने मेन्यू को काफी बढ़ाया है. अब वह 80 से अधिक तरह के पारंपरिक खाने बनाती हैं.

इनमें सज्जी और ज्वार की रोटी, अलसी का पाउडर, तिल का पाउडर, मूंगफली की चटनी, गोल चकली, लाल चूड़ा, कच्चा चूड़ा, टुकड़ा चकली, सेव, कोडुबले, लहसुन सेव, सुरुली होलिगे, मूंगफली होलिगे, करचिकाई, चिरोटी, शंकरपाली और चावड़ा शामिल हैं.

उनकी मिठाइयों की रेंज में बेसन लड्डू, मूंग लड्डू, गेहूं लड्डू, लगड़ी लड्डू, मोतीचूर लड्डू, राजगिरी लड्डू और रवा लड्डू शामिल हैं. वह कई तरह के अचार भी बनाती हैं, जिनमें आम, नींबू, कच्चा आम, कावली फल, कटहल, करेला और मिर्च के अचार शामिल हैं.

मान्यता और सरकारी सहायता
मीनाक्षी के महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुप को संजीविनी स्कीम के तहत 25 लाख रुपये का लोन मिला, जिससे बिजनेस को और बढ़ाने में मदद मिली.

Meenakshi became a support for more than 15 women.
मीनाक्षी 15 से अधिक महिलाओं के लिए सहारा बनीं. (ETV Bharat)

उन्हें मुंबई, दिल्ली, गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सरस मेलों और प्रदर्शनियों में फूड स्टॉल लगाने के मौके भी मिले, जहां उनकी पारंपरिक व्यंजन को तारीफ मिली. उनकी उपलब्धियों को कर्नाटक सरकार ने 2019 में पहचाना, जब उन्हें प्रतिष्ठित कित्तूर रानी चेन्नम्मा अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. कई संगठनों ने भी उनके काम के लिए उन्हें सम्मानित किया है.

रोजगार और सामाजिक प्रभाव
अपने सफर के बारे में बात करते हुए मीनाक्षी कहती हैं कि खुद एक विधवा होने के नाते, वह दूसरी विधवा महिलाओं की मुश्किलों को लेकर अधिक संवेदनशील हैं. उन्होंने कहा, “मैं पति को खोने का दर्द समझती हूं. हमारे आस-पास कई महिलाएं ऐसी ही स्थितियों का सामना कर रही हैं. मैं उन्हें नौकरी के लिए पहली प्राथमिकता देती हूं.”

अभी आठ विधवा महिलाएं उनके साथ काम करती हैं. इसके अलावा, सात और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं और चार आदमी पूरे साल काम करते हैं. शादियों या सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे बड़े केटरिंग ऑर्डर के दौरान, 40 से अधित लोगों को उनके बिजनेस से अस्थायी काम मिल जाता है.

नेताओं के बीच भी लोकप्रिय
त्योहारों के दौरान उनके खाने की मांग बहुत अधिक होती है. अकेले संक्रांति के दौरान, वह लगभग 70,000 साजी और ज्वार की रोटियां और लगभग चार क्विंटल खास त्योहार के पकवान बेचती हैं.

औसतन, वह हर साल लगभग तीन लाख रोटियां बेचती हैं. उनके उत्तर कर्नाटक स्टाइल के खाने, जिसमें होलिगे, रोटी और स्टफ्ड बैंगन करी शामिल हैं, को कई जानी-मानी हस्तियों ने पसंद किया है.

इनमें पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, एच डी कुमारस्वामी और जगदीश शेट्टार, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और राज्य मंत्री चेलुवरायस्वामी, दिनेश गुंडू राव, मधु बंगारप्पा और रामलिंगा रेड्डी शामिल हैं. इनके अलावा बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ और वरिष्ठ अभिनेता उमाश्री और जयमाला, सभी ने उनके खाने का आनंद लिया है. बेलगावी से अमेरिका और दुबई समेत विदेशों में रहने वाले विजिटर अक्सर उनके लिए स्नैक्स लाते हैं.

उसकी सफलता के पीछे ग्राहक
मीनाक्षी का कहना है कि उनकी सफलता में ग्राहकों के सपोर्ट का सबसे बड़ा रोल रहा. अपने भाई के गुजर जाने के बाद, उन्होंने उसकी दो बेटियों को पढ़ाया-लिखाया और उनकी शादियों में मदद की. अब उनके और उनके परिवार के पास बेलगावी में दो घर हैं.

खर्च और सैलरी के बाद, बिजनेस से परिवार के लिए हर महीने लगभग एक लाख रुपये की बचत होती है.

उन्होंने कहा, “शुरुआत में, हम खाना बनाने के लिए ग्राहकों से एडवांस पैसे लेते थे. आज, हमारे पास बिज़नेस को आराम से चलाने के लिए काफी पैसे हैं. लेकिन पैसे से अधिक, दूसरी महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करने की संतुष्टि मुझे सबसे अधिक खुशी देती है.”

बेलगावी की कई महिलाओं के लिए, मीनाक्षी की जीवन कहानी इस बात का सबूत है कि हिम्मत और पक्का इरादा सबसे मुश्किल हालात को भी सफलता में बदल सकता है.

संपादक की पसंद

