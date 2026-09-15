कर्नाटक के बेलगावी में एक घर में लगी भीषण आग, परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत
कर्नाटक के बेलगावी में एक घर में भीषण आग लगने की घटना के बाद आस-पास के लोग सदमे में हैं.
Published : September 15, 2026 at 1:38 PM IST
बेलगावी: गणेशोत्सव के जश्न के बीच बेलगावी शहर के एक घर में भयानक आग लग गई. एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है. वैसे बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में धमाका होने के बाद आग फैली. पुलिस सभी दृष्टिकोणों से घटना की जांच में जुटी गई है.
यह हादसा देर रात बेलगावी शहर के चौहट गली इलाके में हुआ. एक रेफ्रिजरेटर में धमाका होने से आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित अंदर फंस गए और आग से बच नहीं पाए, जिससे उनकी मौत हो गई.
मरने वालों की पहचान शारदा डेमोन (45), भारती राजाराम डेमोन (50), प्रिया गजानन डेमोन (28), और गंगा गजानन डेमोन (25) के रूप में हुई है. गजानन डेमोन (65) और रोशन डेमोन (21) गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. परिवार मेहनत-मजदूरी करके अपना गुजारा करता था. गणेश चतुर्थी के दिन परिवार के चार सदस्यों की मौत से आस-पास के लोग सदमे में हैं.
रिश्तेदारों ने कहा कि कल परिवार के सभी सदस्यों ने खुशी-खुशी भगवान गणेश का स्वागत किया था, लेकिन अब परिवार बर्बाद हो गया. आग से घर पूरी तरह जल कर राख हो गया. यह घटना मार्केट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई. पुलिस अधिकारी घटनास्थल का दौरा इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.