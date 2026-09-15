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कर्नाटक के बेलगावी में एक घर में लगी भीषण आग, परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक के बेलगावी में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक मौत ( ETV Bharat )