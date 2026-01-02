ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: बेल्लारी में बैनर विवाद को लेकर बीजेपी-कांग्रेस समर्थक भिड़े, BJP MLA समेत 11 के खिलाफ FIR

बेल्लारी (कर्नाटक): नए साल 2026 के पहले दिन कर्नाटक के बेल्लारी में पोस्टर लगाने को लेकर विवाद होने की खबर मिली है. यह घटना बेल्लारी के अवंभवी इलाके में हुई. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने पोस्टर और बैनर लगा रहे थे. बस इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हो गई. मामला फायरिंग और पथराव तक पहुंच गया. जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव हो फैल गया.

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर-बितर किया और इलाके में धारा 144 लागू कर दी. पुलिस ने इस मामले पर बताया कि दो गुटों के बीच झड़प हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. इस वारदात में पुलिस समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की गोली लगने से मौत हुई है. वहीं, विधायक भरत रेड्डी ने आरोप लगाया कि हमला जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने किया था.

अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक विवाद जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने की बात पर शुरू हुआ था. कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के करीबी सतीश रेड्डी ने जनार्दन रेड्डी के घर के सामने सड़क पर बैनर लगा दिया. इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई.

इस बारे में बात करते हुए बीजेपी विधायक जर्नादन रेड्डी ने कहा कि बेल्लारी शहर के विधायक नारा भारत रेड्डी, उनके करीबी सतीश रेड्डी और भारत रेड्डी के पिता नारा सूर्यनारायण रेड्डी ने मुझे मारने की साजिश रची. उन्होंने बैनर विरोध के बहाने हमारे घर के सामने गोलीबारी की. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जब वह गंगावती से कार से उतर रहे थे, तो बंदूकधारियों ने उनपर भी गोलियां चलाईं. उन्होंने कहा कि बंदूकधारियों ने कथित तौर पर चार से पांच राउंड फायरिंग की, और गोलियां दिखाईं, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि घटना के दौरान ही फायरिंग की गई थी.