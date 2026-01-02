कर्नाटक: बेल्लारी में बैनर विवाद को लेकर बीजेपी-कांग्रेस समर्थक भिड़े, BJP MLA समेत 11 के खिलाफ FIR
पुलिस ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं, भारी पुलिसबल भी तैनात किया गया है.
Published : January 2, 2026 at 8:59 AM IST
बेल्लारी (कर्नाटक): नए साल 2026 के पहले दिन कर्नाटक के बेल्लारी में पोस्टर लगाने को लेकर विवाद होने की खबर मिली है. यह घटना बेल्लारी के अवंभवी इलाके में हुई. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने पोस्टर और बैनर लगा रहे थे. बस इसी को लेकर दोनों पक्षों में झड़प हो गई. मामला फायरिंग और पथराव तक पहुंच गया. जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव हो फैल गया.
घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को तितर-बितर किया और इलाके में धारा 144 लागू कर दी. पुलिस ने इस मामले पर बताया कि दो गुटों के बीच झड़प हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. इस वारदात में पुलिस समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की गोली लगने से मौत हुई है. वहीं, विधायक भरत रेड्डी ने आरोप लगाया कि हमला जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने किया था.
अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक विवाद जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने की बात पर शुरू हुआ था. कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के करीबी सतीश रेड्डी ने जनार्दन रेड्डी के घर के सामने सड़क पर बैनर लगा दिया. इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई.
इस बारे में बात करते हुए बीजेपी विधायक जर्नादन रेड्डी ने कहा कि बेल्लारी शहर के विधायक नारा भारत रेड्डी, उनके करीबी सतीश रेड्डी और भारत रेड्डी के पिता नारा सूर्यनारायण रेड्डी ने मुझे मारने की साजिश रची. उन्होंने बैनर विरोध के बहाने हमारे घर के सामने गोलीबारी की. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जब वह गंगावती से कार से उतर रहे थे, तो बंदूकधारियों ने उनपर भी गोलियां चलाईं. उन्होंने कहा कि बंदूकधारियों ने कथित तौर पर चार से पांच राउंड फायरिंग की, और गोलियां दिखाईं, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि घटना के दौरान ही फायरिंग की गई थी.
जनार्दन रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि वाल्मीकि की मूर्ति लगाने की आड़ में 'शहर में दंगा भड़काने' की कोशिश की जा रही है, और भरत रेड्डी पर अपराधियों और गुंडों का इस्तेमाल करके डराने का भी आरोप लगाया. पता चला है कि बेल्लारी के वाल्मीकि सर्किल में वाल्मीकि की मूर्ति लगाई गई है. शनिवार 3 जनवरी 2026 को मूर्ति के अनावरण की तैयारी थी. इस प्रोग्राम के लिए पूरे शहर में बैनर लगाए जा रहे हैं. यह हंगामा तब हुआ जब जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाया जा रहा था.
धरने पर बैठे विधायक
विवाद के बाद बेल्लारी शहर में तनाव का माहौल बन गया है. शहर में सिरुगुप्पा रोड पर ट्रैफिक बैन कर दिया गया है. इस बीच, बेल्लारी शहर के विधायक नारा भारत रेड्डी गुरुवार रात को अवंबावी, नगर में जनार्दन रेड्डी के घर के सामने धरने पर बैठ गए हैं. इस घटना के बारे में बल्लारी के ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. एफआईआर में बताया गया है कि जनार्दन रेड्डी, सोमशेखर रेड्डी, श्रीरामुलु, अलीखान, दमुरा शेखर समेत 11 लोगों पर बैनर लगाते समय जानबूझकर हमला किया गया. झड़प के बाद, एहतियात के तौर पर और पुलिस फोर्स तैनात की गई और आगे कोई अनहोनी न हो, इसके लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.
पढ़ें: मुंबई में करंट लगने से महिला की मौत, परिजनों का हॉस्पिटल में हंगामा
नए साल के जश्न के रंग पड़ गया भंग, जब शौच के लिए गया युवक गहरी खाई में गिरा...