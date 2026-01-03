ETV Bharat / bharat

बेल्लारी झड़प: BJP MLA जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई

बेल्लारी (कर्नाटक) : बैनर लगाने को लेकर विधायक भरत रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई झड़प के सिलसिले में कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी समेत 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.

विधायक भरत रेड्डी के करीबी सतीश रेड्डी, चनाल शेखर, लोकेश अवंभवी और गंगाधर समेत 22 लोगों के खिलाफ ब्रूस पीट पुलिस स्टेशन में जनार्दन रेड्डी के घर में बिना इजाजत घुसने, जाति के आधार पर गाली देने और मारपीट की कोशिश करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.

भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी ने शिकायत की. इसके अलावा जनार्दन रेड्डी के यहां काम करने वाले नागराज ने भी अलग से शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा के राज्यसभा अध्यक्ष विजयेंद्र के दौरे के दौरान, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ब्रूस पीट पुलिस जनार्दन रेड्डी के घर पहुंची और शिकायत ली.

विधायक भरत रेड्डी, जनार्दन रेड्डी की शिकायत में 5वें आरोपी हैं, जबकि विधायक भरत रेड्डी, नागराज की शिकायत में तीसरे आरोपी हैं. बता दें कि शुक्रवार को भारत रेड्डी के समर्थक चनाल शेखर ने भाजपा नेता जनार्दन रेड्डी और श्रीरामुलु समेत 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.