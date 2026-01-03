बेल्लारी झड़प: BJP MLA जनार्दन रेड्डी ने कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई
कर्नाटक के बेल्लारी में हुई झड़प के मामले में कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.
Published : January 3, 2026 at 1:24 PM IST
बेल्लारी (कर्नाटक) : बैनर लगाने को लेकर विधायक भरत रेड्डी और जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई झड़प के सिलसिले में कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी समेत 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है.
विधायक भरत रेड्डी के करीबी सतीश रेड्डी, चनाल शेखर, लोकेश अवंभवी और गंगाधर समेत 22 लोगों के खिलाफ ब्रूस पीट पुलिस स्टेशन में जनार्दन रेड्डी के घर में बिना इजाजत घुसने, जाति के आधार पर गाली देने और मारपीट की कोशिश करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.
भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी ने शिकायत की. इसके अलावा जनार्दन रेड्डी के यहां काम करने वाले नागराज ने भी अलग से शिकायत दर्ज कराई है. भाजपा के राज्यसभा अध्यक्ष विजयेंद्र के दौरे के दौरान, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ब्रूस पीट पुलिस जनार्दन रेड्डी के घर पहुंची और शिकायत ली.
विधायक भरत रेड्डी, जनार्दन रेड्डी की शिकायत में 5वें आरोपी हैं, जबकि विधायक भरत रेड्डी, नागराज की शिकायत में तीसरे आरोपी हैं. बता दें कि शुक्रवार को भारत रेड्डी के समर्थक चनाल शेखर ने भाजपा नेता जनार्दन रेड्डी और श्रीरामुलु समेत 11 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
जनार्दन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर: बैनर लगाने को लेकर हुई झड़प के सिलसिले में ब्रूस पीट पुलिस स्टेशन में जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. यह केस शहर के कांग्रेस विधायक भारत रेड्डी के करीबी चनाल शेखर की शिकायत पर दर्ज किया गया है.
लड़ाई शुरू में जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने के मुद्दे पर शुरू हुई. बाद में, दोनों ग्रुप के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई. इस घटना के दौरान राजशेखर नाम के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से बेल्लारी में तनाव की स्थिति बन गई.
ये भी पढ़ें- बेल्लारी फायरिंग में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, चार FIR की हुई पुष्टि