ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु से बिहार जा रही ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा, आयुर्वेद की 3 छात्राओं ने ऐसे कराई सुरक्षित डिलीवरी

कर्नाटक के हासन की ये तीनों महिला डॉक्टर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए ट्रेन से वाराणसी जा रही थीं.

Child born on moving train
ट्रेन में प्रसव कराया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 7:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हासन (कर्नाटक): ट्रेन में प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला का हासन के श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर आयुर्वेद कॉलेज की तीन पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्राओं ने सुरक्षित प्रसव कराया. वाराणसी के पास यह अनोखी घटना हुई. जिन छात्राओं ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की उनके नाम डॉ. रश्मि बिलागी, डॉ. लताश्री एन. और डॉ. शाहीन एम. हैं.

हासन की ये तीनों महिला डॉक्टर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए ट्रेन से वाराणसी जा रही थीं. उसी समय, उसी ट्रेन में एक गर्भवती महिला को प्रसव की तेज पीड़ा होने लगी. आसपास कोई अस्पताल न होने और समय की कमी के कारण जच्चा और बच्चा की जान का बड़ा खतरा बना हुआ था.

Child born on moving train
प्रसव कराने वालीं मेडिकल छात्रा. (ETV Bharat)

प्रसव कराने वाली डॉ. रश्मि बिलागी और डॉ. शाहीन एम. ने ईटीवी भारत से कहा, "7 जुलाई को जब हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब हमारे बगल में बैठी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. हमने तुरंत रेलवे स्टाफ को सूचित किया और उन्होंने हमें जितना संभव हो सका जरूरी सामान उपलब्ध कराया. इसके बाद, हमने कॉलेज में पढ़ी हुई कुछ बातों के आधार पर अपनी सहकर्मी डॉ. लताश्री एन. से मार्गदर्शन लिया कि इस गर्भवती महिला के प्रसव में कैसे मदद की जाए और हमने इसे सुरक्षित रूप से पूरा कर लिया."

दोनों डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद, गर्भनाल बाहर आने में देरी हो रही थी. डॉ. रश्मि ने धीरे-धीरे मां के पेट की मालिश की, गर्भनाल को हल्के से घुमाया और मां को एक बार फिर जोर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके परिणामस्वरूप, प्लेसेंटा बिना किसी कठिनाई के पूरी तरह बाहर आ गया. एक स्टेबलाइजर शेविंग ब्लेड और साफ धागे का उपयोग करके, गर्भनाल को सुरक्षित रूप से काटा गया और उसमें गांठ बांधी गई.

Child born on moving train
प्रसव के बाद बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा- "हमने तुरंत बच्चे को मां की छाती पर लिटाया ताकि उसे गर्मी मिल सके. दोनों के स्वास्थ्य की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, हमने रेलवे स्टाफ की मदद से उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया और फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाई. यह हमारे जीवन का ऐसा पहला प्रयास था, और मां तथा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. हमें इस पर गर्व है."

बच्चे को जन्म देने वाली महिला अनिता देवी ने कहा- "मैं बेंगलुरु से बिहार की यात्रा कर रही थी, तभी मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. हम बहुत गरीब हैं. हमें बेंगलुरु के किसी बड़े अस्पताल में दाखिला नहीं मिल सका, इसलिए हम अपने गांव के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए ट्रेन से जा रहे थे. ट्रेन में मौजूद डॉक्टरों की मदद से रेलवे स्टाफ ने तुरंत मेरी सहायता की. मैं और मेरा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं."

कॉलेज के निदेशक (डायरेक्टर) प्रसन्न कुमार ने कहा, "हमारे कॉलेज की युवा महिला डॉक्टरों ने, उनके पास जो भी सुविधाएं थीं, ट्रेनिंग के दौरान कॉलेज में उन्होंने जो ज्ञान सीखा था और ट्रेन में उपलब्ध बेहद सीमित संसाधनों का उपयोग करके, डॉ. रश्मि और डॉ. शाहीन की मदद से सुरक्षित प्रसव कराया. हमें हमारे कॉलेज के छात्रों पर बहुत गर्व है. इसी महीने में हमारे छात्रों ने दो माताओं को बच्चे को जन्म देने में मदद की है."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

AYURVEDA STUDENTS DELIVERY ON TRAIN
चलती ट्रेन में बच्चे का जन्म
चलती ट्रेन में डिलीवरी
DELIVERY INSIDE MOVING TRAIN
CHILD BORN ON MOVING TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.