ETV Bharat / bharat

7 साल तक जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना, भाजपा के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित

र्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित ( ETV Bharat )

बेलगावी: कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दल भाजपा और जेडीएस के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक हेट स्पीच बिल को पारित करा लिया. इस बिल के पारित होते ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला. हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, देश का पहला ऐसा कानून है, जिसमें सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. भाजपा विधायकों के विरोध और विरोध के बीच इसे पास किया गया. बिल को होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने हाउस में पेश किया. मिनिस्टर ने कहा कि बार-बार जुर्म करने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान घटाकर सात साल कर दिया गया है. इस बिल के मुताबिक, हेट स्पीच के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. बिल में प्रस्ताव है कि अधिक से अधिक 1 लाख रुपये की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है. पहली बार हेट स्पीच और हेट क्राइम करने पर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल हो सकती है. इसमें 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर हेट क्राइम दोबारा होता है, तो कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हेट स्पीच नॉन-बेलेबल केस है. डॉ जी परमेश्वर ने बताया कि, हेट स्पीच की सुनवाई फर्स्ट-क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए