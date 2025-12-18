7 साल तक जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना, भाजपा के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच बिल पारित
हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल में सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
Published : December 18, 2025 at 5:13 PM IST
बेलगावी: कर्नाटक विधानसभा के बेलगावी में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी दल भाजपा और जेडीएस के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक हेट स्पीच बिल को पारित करा लिया. इस बिल के पारित होते ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला.
हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, देश का पहला ऐसा कानून है, जिसमें सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. भाजपा विधायकों के विरोध और विरोध के बीच इसे पास किया गया. बिल को होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने हाउस में पेश किया. मिनिस्टर ने कहा कि बार-बार जुर्म करने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान घटाकर सात साल कर दिया गया है.
इस बिल के मुताबिक, हेट स्पीच के लिए ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. बिल में प्रस्ताव है कि अधिक से अधिक 1 लाख रुपये की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है.
पहली बार हेट स्पीच और हेट क्राइम करने पर कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल हो सकती है. इसमें 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर हेट क्राइम दोबारा होता है, तो कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हेट स्पीच नॉन-बेलेबल केस है. डॉ जी परमेश्वर ने बताया कि, हेट स्पीच की सुनवाई फर्स्ट-क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए
क्या कहता है बिल?
बिल के मुताबिक, हेट क्राइम को हेट स्पीच के कम्युनिकेशन के रूप में परिभाषित (Define) किया गया है. इसमें ऐसी सामग्री का निर्माण, प्रकाशन, प्रसार या किसी भी रूप में प्रचार, उकसावे और बढ़ावा देना शामिल है, जिससे समाज में वैमनस्य,दुश्मनी या नफरत फैलने की आशंका हो. इस बिल में कम्युनिकेशन का मतलब सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया गया कोई भी अभिव्यक्ति बताया गया है, चाहे वह मौखिक हो या फिर प्रिंट या प्रकाशन के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर हो या किसी अन्य तरीके से किया गया हो, हेट स्पीच है.
चर्चा के दौरान, शहरी विकास मंत्री बिरथी सुरेश ने कहा कि तटीय कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम की वजह से जल रहा है. इलाके के भाजपा विधायक ने इस पर आपत्ति जताई और फिर सदन के वेल में आ गए. दूसरे भाजपा विधायक भी उनके पीछे-पीछे आ गए. उन्होंने कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (प्रिवेंशन) बिल फाड़ दिया. हालांकि, उनके विरोध के बावजूद बिल पास हो गया.
आर अशोक ने कहा कि यह बिल संविधान के आर्टिकल 19(1) का साफ उल्लंघन है. यह बोलने की आजादी पर कब्जा है. उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, वे विपक्षी पार्टियों और मीडिया को टारगेट कर रहे हैं और फिर से इमरजेंसी की घोषणा कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हमारे पास पहले से ही हेट स्पीच पर कानून है. इसलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी." उन्होंने आरोप लगाया कि इसे राजनीतिक नफरत पैदा करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना है.
