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राम प्रसाद ने डिजाइन किया VB-G RAM-G योजना का Logo, सरकार ने किया सम्मानित

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम प्रसाद को 50,000 रुपये का चेक सौंपा. ( ETV Bharat )

पुत्तूर (दक्षिण कन्नड़): कर्नाटक के पुत्तूर के युवक राम प्रसाद के. द्वारा डिजाइन लोगो VB-G RAM-G योजना का आधिकारिक लोगो चुना गया है. केंद्र सरकार की तरफ से राम प्रसाद को सम्मानित किया गया और उन्हें अवॉर्ड के रूप में 50,000 रुपये दिए गए. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से राम प्रसाद को 50,000 रुपये का चेक सौंपा. केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह पर VB-G RAM-G (विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन - ग्रामीण) योजना लागू की गई है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशवासियों को VB G RAM-G योजना के लिए इस्तेमाल होने वाले लोगो को डिजाइन करने का मौका दिया था. इसमें हिस्सा लेने वाले राम प्रसाद ने अपनी कल्पना से निकले लोगो को कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाया और ऑनलाइन भेजा. इसे 7,000 रजिस्टर्ड लोगो में से चुना गया और राम प्रसाद के डिजाइन किए गए लोगो को 29 जून को दिल्ली में दिखाया गया. इस मौके पर केंद्र सरकार ने राम प्रसाद को सम्मानित किया और उन्हें 50,000 रुपये का कैश अवॉर्ड दिया.