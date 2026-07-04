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राम प्रसाद ने डिजाइन किया VB-G RAM-G योजना का Logo, सरकार ने किया सम्मानित

VB-G RAM-G लोगो डिजाइन प्रतियोगिता में 7000 से ज्यादा लोगों ने अपने डिजाइन भेजे थे. जिसमें, राम प्रसाद के लोगो ने पहला स्थान जीता है.

Karnataka artist Ram Prasad logo selected for VB G RAM G Scheme
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम प्रसाद को 50,000 रुपये का चेक सौंपा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 6:56 PM IST

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पुत्तूर (दक्षिण कन्नड़): कर्नाटक के पुत्तूर के युवक राम प्रसाद के. द्वारा डिजाइन लोगो VB-G RAM-G योजना का आधिकारिक लोगो चुना गया है. केंद्र सरकार की तरफ से राम प्रसाद को सम्मानित किया गया और उन्हें अवॉर्ड के रूप में 50,000 रुपये दिए गए. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से राम प्रसाद को 50,000 रुपये का चेक सौंपा.

केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह पर VB-G RAM-G (विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन - ग्रामीण) योजना लागू की गई है.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देशवासियों को VB G RAM-G योजना के लिए इस्तेमाल होने वाले लोगो को डिजाइन करने का मौका दिया था. इसमें हिस्सा लेने वाले राम प्रसाद ने अपनी कल्पना से निकले लोगो को कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाया और ऑनलाइन भेजा. इसे 7,000 रजिस्टर्ड लोगो में से चुना गया और राम प्रसाद के डिजाइन किए गए लोगो को 29 जून को दिल्ली में दिखाया गया. इस मौके पर केंद्र सरकार ने राम प्रसाद को सम्मानित किया और उन्हें 50,000 रुपये का कैश अवॉर्ड दिया.

आखिरी मिनट में भेजा लोगो
राम प्रसाद ने बताया, "केंद्र सरकार ने सबको लोगो सबमिट करने का खुला मौका दिया था. मैंने इंटरनेट पर देखा. 30 मार्च आखिरी दिन था. जब मैं लोगो डिजाइन करना शुरू किया और सबसे पहले VB-G RAM-G योजना के उद्देश्य और फॉर्मेट के बारे में जाना. मैंने एक सही लोगो लिखा और 20% लोगो बनाया, लेकिन मैं खुश नहीं था. डेडलाइन पहले ही निकल चुकी थी. 30 मार्च को 5,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे. मैंने यह सोचकर हार मान ली कि अब कुछ नहीं है. जब मैंने 1 अप्रैल को देखा, तो पता चला कि इसे 4 दिन और बढ़ा दिया गया है. मेरा जोश फिर से बढ़ गया. मैंने फिर से ड्राइंग शुरू की. कई लोगो डिजाइन करने के बाद, मुझे एक लोगो पसंद आया. 4 अप्रैल को आखिरी मिनट में लोगो भेजा."

घर में खुशी का माहौल
राम प्रसाद की उपलब्धि के लिए उनके घर में खुशी का माहौल है. परिजनों का कहना है कि राम प्रसाद को बचपन से ही पेंटिंग में दिलचस्पी रही है, उसने स्कूल और कॉलेज में पेंटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने मंगलुरु के महालसा आर्ट स्कूल से आर्ट की पढ़ाई की है और अभी डिजाइनिंग फील्ड में अपनी पहचान बना रहे हैं.

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