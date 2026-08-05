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मेनोपॉज के दौरान महिलाओं की मदद के लिए 'ऋतुतारे' योजना

ऋतुतारे योजना के लिए अभिनेत्री राम्या को बनाया गया ब्रांड एंबेसडर. ( ETV Bharat )

बेंगलुरु : स्वास्थ्य मंत्री यू.टी. खादर ने मंगलवार को बताया कि कर्नाटक सरकार ने महिलाओं में मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव से निपटने के लिए "रितु तारे" (Ritutaare) नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. अभिनेत्री राम्या इस कार्यक्रम की ब्रांड एंबेसडर होंगी.

इस कार्यक्रम का मकसद प्री-मेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट-मेनोपॉज के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही महिलाओं में जागरूकता बढ़ाना, समस्याओं की जल्द पहचान करना और उन्हें सही सलाह और मदद दिलाना है.

यह घोषणा बेंगलुरु के आरोग्य सौधा में हुई एक बैठक के बाद की गई. इस चर्चा में राम्या, महिलाओं की सेहत के विशेषज्ञ और अन्य एक्सपर्ट्स शामिल हुए और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अपने सुझाव दिए.

खादर ने कहा कि मेनोपॉज के दौरान कई महिलाओं को शारीरिक और भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें अक्सर सही जानकारी या मदद नहीं मिल पाती. उन्होंने कहा, "जीवन के इस पड़ाव पर महिलाएं कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक तनाव से जूझ रही हैं. इसलिए, हमने मेनोपॉज से जुड़ी चिंताओं की जांच के लिए महिलाओं की सेहत की विशेषज्ञ डॉ. जोस्ना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है."

इस कार्यक्रम के तहत, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा वर्कर) घर-घर जाकर महिलाओं की सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करेंगी. वे महिलाओं को प्री-मेनोपॉज और पोस्ट-मेनोपॉज के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और स्वास्थ्य संबंधी उपायों के बारे में भी बताएंगी. खादर ने कहा, "आशा वर्कर घर-घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगी और महिलाओं को मेनोपॉज से पहले और बाद में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के बारे में जागरूक करेंगी."

सरकार का यह फैसला महिलाओं को मेनोपॉज से जुड़ी दिक्कतों के लिए खास तौर पर कदम उठाने की रम्या की अपील के बाद आया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बातचीत के दौरान दी गई राय और सुझावों पर विचार करने के बाद इस प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया गया.

नॉर्मल और सर्जिकल मेनोपॉज के लिए अलग-अलग देखभाल की जरूरत होती है. डॉ. जोस्ना ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि मेनोपॉज कब शुरू होता है, यह कैसे होता है और महिला को किन बदलावों का अनुभव होता है.

उन्होंने कहा, "मेनोपॉज़ को मोटे तौर पर नॉर्मल मेनोपॉज और सर्जिकल मेनोपॉज में बांटा जा सकता है. इस दौरान, महिलाओं को दिल और हड्डियों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का ज़्यादा खतरा हो सकता है."