कर्नाटक: राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी का चुनावी दावों को गलत बताने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
राज्य के चुनाव अधिकारी ने निर्देश दिया है कि जानबूझकर गलत भरे गए फॉर्म 6, 6A, 7 और 8 पर कार्रवाई की जाए.
Published : October 2, 2026 at 7:37 AM IST
बेंगलुरु (कर्नाटक): स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान 'फॉर्म 7' के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल और उसके गलत इस्तेमाल की आपराधिक जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनके कैबिनेट सहयोगियों के विरोध-प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी वी अनबुकुमार ने राज्य भर के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन आवेदकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें जिन्होंने जानबूझकर झूठे दावे या आपत्तियां दर्ज कराई हैं.
बता दें, राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी का यह निर्देश गुरुवार 1 अक्टूबर को जिला चुनाव अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नरों, बेंगलुरु चुनाव अधिकारियों और सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को जारी किया गया था.
बड़ी संख्या में फॉर्म 7 फाइलिंग की जांच हो रही
मुख्य चुनाव अधिकारी वी अनबुकुमार के मुताबिक यह माना गया कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास बड़ी संख्या में 'फॉर्म 7' एप्लीकेशन जमा किए जाने के मामले ऑफिस की जानकारी में आए हैं और कुछ एप्लीकेशन की असलियत पर सवाल उठाए गए हैं. अंबुकुमार ने निर्देश में कहा गया कि इस कार्यालय के ध्यान में आया है कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (EROs) के पास फॉर्म 7 में बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए जा रहे हैं. यह भी आरोप है कि ऐसे फॉर्म असली नहीं हैं.
वी अनबुकुमार ने सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को आदेश दिया कि वे उन आवेदकों के खिलाफ़ कानून के अनुसार कार्रवाई करें, जिन्होंने फॉर्म 6, 6A, 7 या 8 में जान-बूझकर कोई झूठा बयान या घोषणा की हो. ऐसी कार्रवाई 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत की जाएगी. हालांकि, वी अनबुकुमार ने यह स्पष्ट किया कि कानूनी कार्रवाई से पहले 'मतदाता पंजीकरण नियम, 1960' के नियम 20 के तहत जांच होनी चाहिए.
यह निर्देश सीएम शिवकुमार की उस शिकायत के बाद आया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बड़ी संख्या में 'फॉर्म 7' दाखिल किए जाने के मामले में FIR दर्ज करने और तय समय-सीमा में जांच की मांग की थी. मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों ने इन कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव कार्यालय में धरना दिया था.
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