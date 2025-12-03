ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में 40 हजार सरकारी स्कूल होंगे बंद! KPS मैग्नेट योजना का विरोध शुरू

KPS मैग्नेट स्कूल प्लान के तहत कर्नाटक में 40,000 सरकारी स्कूल बंद हो सकते हैं. शिक्षा बचाओ समिति ने राज्यभर में आंदोलन शुरू किया है.

karnataka 40000 Govt Schools May close Under KPS Magnet Plan State-wide protest Begins
KPS मैग्नेट स्कूल योजना के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 9:35 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार की राज्य भर में KPS मैग्नेट स्कूल खोलने की योजना का विरोध शुरू हो गया है. 'शिक्षा बचाओ समिति' (Save Education Committee) के अनुसार, इस योजना से लगभग 40,000 मौजूदा सरकारी स्कूल बंद हो सकते हैं, जिससे लाखों बच्चों की सरकारी शिक्षा तक पहुंच सीमित हो जाएगी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, शिक्षा बचाओ समिति के उपाध्यक्ष वीएन राजशेखर ने कहा कि राज्य सरकार की प्रस्तावित योजना सरकारी स्कूल की नींव को ही खतरे में डाल रही है. उन्होंने कहा, "यह सरकारी शिक्षा के बने रहने का सवाल है. अगर ये स्कूल बंद हो गए, तो किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाएंगे."

शिक्षा बचाओ समिति ने साफ किया कि वह KPS स्कूलों के विचार का विरोध नहीं करती है, जो अभी LKG से PUC (Pre-University Course) तक पढ़ाई कराते हैं. उनकी मुख्य आपत्ति सरकार के उस प्लान पर है जिसमें कई छोटे सरकारी स्कूलों को इन अपग्रेडेड संस्थानों में मिलाकर हर ग्राम पंचायत में KPS मैग्नेट स्कूल शुरू करने की बात कही गई है.

कर्नाटक में KPS मैग्नेट स्कूल योजना के खिलाफ प्रदर्शन
कर्नाटक में KPS मैग्नेट स्कूल योजना के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

राजशेखर ने बताया कि इस प्लान में आस-पास के पांच से आठ सरकारी स्कूलों को हर प्रस्तावित KPS मैग्नेट स्कूल के साथ विलय करना शामिल है. उन्होंने कहा, "अगर हर KPS मैग्नेट स्कूल में आठ से दस स्कूल शामिल हो जाते हैं, तो कुल बंद होने वाले स्कूलों की संख्या लगभग 40,000 तक पहुंच जाएगी. यह कोई अंदाजा नहीं है. मंत्री और विभाग ने पहले ही ऐसे प्लान का इशारा दे दिया है."
कमेटी के मुताबिक, कर्नाटक में करीब 6,000 ग्राम पंचायतें हैं और हर एक के लिए एक मैग्नेट स्कूल का प्रस्ताव है. एक बार विलय हो जाने के बाद, बाकी आस-पड़ोस के स्कूल बंद हो जाएंगे, जिससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों के बच्चों की स्कूलों तक पहुंच कम हो जाएगी.

शिक्षा बचाओ समिति को डर है कि इससे परिवारों को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ेगा, जिसका खर्च कई लोग नहीं उठा सकते. राजशेखर ने कहा, "तब सरकार सिर्फ 6,000 स्कूलों को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार होगी. लाखों बच्चों के पास निजी स्कूलों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा."

सरकारी दावों और जमीनी आदेशों में विरोधाभास

समिति ने शिक्षा विभाग के विरोधाभासी बयानों पर भी सवाल उठाए. शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन समिति के सदस्य आधिकारिक आदेश की ओर इशारा करते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि स्कूलों का विलय पहले से ही चल रहा है.

राजशेखर ने पूछा, "उदाहरण के लिए, चन्नपटना के होंगानुरु केपीएस स्कूल में सात स्कूलों को विलय करने का ऑर्डर पहले ही जारी किया जा चुका है. अगर स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं, तो ये आदेश क्यों पास किए जा रहे हैं?"

उन्होंने आगे सवाल किया कि सरकार 'बंद स्कूल इमारतों' को रजिस्टर्ड संगठनों को क्यों सौंपने की योजना बना रही है, जैसा कि मंत्री दावा करते हैं कि कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा. उन्होंने कहा, "अगर कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है, तो विधानसभा के बेलगावी सत्र में सरकारी स्कूल बिल्डिंग्स का भविष्य तय करने के लिए विशेष विधेयक की क्या जरूरत है? जनता को स्पष्टता चाहिए."

समिति के मुताबिक, यह मुद्दा सरकार की नीति में बड़े बदलाव को दिखाता है. राजशेखर ने कहा, "शिक्षा राज्य की पहली जिम्मेदारी है. इन स्कूलों को मजबूत करने के बजाय, सरकार व्यावसायीकरण की तरफ बढ़ रही है."

PPP मॉडल के जरिये निजीकरण की चेतावनी

कमेटी का मानना ​​है कि स्कूलों के विलय की मौजूदा कोशिशों की वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 है, जिसमें सरकारी स्कूलों को एक करने की सलाह दी गई थी. राजशेखर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में एक जैसी हैं.

शिक्षा बचाओ समिति ने 700 KPS मैग्नेट स्कूल बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2,000 करोड़ रुपये उधार लेने के फैसले की भी आलोचना की. समिति ने कहा, "यह पैसा इमारतों के लिए है, शिक्षकों को हायर करने या क्लासरूम की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नहीं. आखिरकार, ये स्कूल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल में चले जाएंगे. वे कॉर्पोरेट स्कूलों की तरह काम करेंगे."

समिति का तर्क है कि इतने बड़े फंड को कुछ स्कूलों पर खर्च करने के बजाय, यह रकम 40,000 सरकारी स्कूलों में बांटकर उन्हें मजबूत किया जा सकता था. राजशेखर ने कहा, "सभी राजनीतिक दल एनईपी 2020 को लागू कर रहे हैं. अगर लोग विरोध नहीं करेंगे तो सरकारी शिक्षा खत्म हो जाएगी."

