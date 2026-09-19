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मां के शव पर बैठकर रो रही थी डेढ़ साल की मासूम! महिला के पति समेत दो हिरासत में

कर्नाटक के रायचूर जिले में एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस सामने आया. सिंधनूर में 25 साल की विवाहिता की हत्या कर दी गयी.

Karnataka 25 Year Old Woman Killed
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 7:44 PM IST

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रायचूर (कर्नाटक): सूबे की एक खेत में एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ. वह गंभीर चोटों के कारण मौके पर बेहोश हो गई थीं. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. यह दुखद घटना जिले के सिंधनूर तालुक में आर.एच. नंबर 5 कैंप के बाहरी इलाके में हुई.

बच्ची का दिल दहला देने वाला रोना

इस बीच घटना स्थल पर एक दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां मासूम बच्ची मां के शव के पास बैठकर रो रही थी. मृत महिला की डेढ़ साल की मासूम बेटी अपनी मां के खून से सने शव के ऊपर बैठकर रो रही थी. वारदात के समय वह बच्ची अपनी मां के साथ ही थी.

तीन साल पहले हुई थी शादी

मृतका की पहचान स्नेहा के रूप में हुई है. उसकी शादी तीन साल पहले अमित नाम के व्यक्ति से हुई थी. उनकी डेढ़ साल की एक बेटी है. बताया गया है कि वह पिछले कुछ दिनों से आर.एच. नंबर 5 कैंप में अपने मायके में रह रही थीं.

क्या कहती है पुलिस

घटना की जानकारी देते हुए एसपी अरुनांगशू गिरि ने कहा- "आज सुबह सिंधनूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हत्या का एक मामला सामने आया है. मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय स्नेहा के रूप में हुई है, जो अमित नाम के व्यक्ति की पत्नी थीं. उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. हम प्राथमिक रूप से दो लोगों पर संदेह कर रहे हैं- एक उनके पति अमित, और दूसरे व्यक्ति का नाम शुभम है. दोनों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ कर रहे हैं."

एसपी ने बताया कि सभी जानकारियों की तकनीकी जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. इससे पहले, घटना की जानकारी मिलते ही डीवाईएसपी जी. चंद्रशेखर और सीपीआई (CPI) विनायक ने घटना स्थल का दौरा कर इलाके का मुआयना किया था. पुलिस ने इस मामले की अलग-अलग एंगल से जांच शुरू कर दी है.

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