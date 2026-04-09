रूस में करनाल के युवक की मौत, परिवार ने उठाए सवाल, शव भारत लाने की लगाई गुहार
हरियाणा के करनाल के रहने वाले 17 वर्षीय देव पुंडीर की रूस में संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है.
Published : April 9, 2026 at 10:12 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के बसंत विहार के 17 वर्षीय युवक देव पुंडीर की रूस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. महज़ कुछ दिन पहले ही वो टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश गया था. युवक की अचानक आई मौत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिजन इस घटना को साधारण हादसा मानने को तैयार नहीं हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
अचानक आई मौत की खबर : देव पुंडीर 16 मार्च को टूरिस्ट वीजा पर रूस गया था. परिवार के मुताबिक, शनिवार रात तक उनकी बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए उसकी मौत की सूचना मिली. बताया जा रहा है कि गिरने से उसकी जान गई, मगर इस दावे पर परिवार को भरोसा नहीं है.
आखिरी बातचीत में था सब सामान्य : देव की बहन के अनुसार, शनिवार रात भाई से आखिरी बार बात हुई थी. वो बिल्कुल ठीक था और आराम करने की बात कहकर सोने चला गया था. इसके बाद अचानक आई मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है.
परिजनों को अनहोनी की आशंका : देव की मां का कहना है कि उनके बेटे के साथ विदेश में कुछ गलत हुआ है. परिवार लगातार इस घटना को संदिग्ध बता रहा है और चाहता है कि सच्चाई सामने लाने के लिए गहराई से जांच कराई जाए.
सरकार से मदद की उम्मीद : देव के पिता इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, जबकि मां सिलाई कर घर संभालती हैं. बेटे को विदेश भेजने के लिए परिवार ने करीब 4 से 5 लाख रुपये खर्च किए थे. अब अचानक आई इस खबर के बाद परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से टूट चुका है. उन्होंने प्रशासन से मदद की अपील की है.
जवाब का इंतजार : परिजनों ने मामले को लेकर एम्बैसी को ई-मेल भेजा है और अब जवाब का इंतजार कर रहे हैं. परिवार की सबसे बड़ी मांग है कि देव पुंडीर का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके.
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