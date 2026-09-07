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न विदेश गए, न नौकरी सर्च की... महज 2 भैंसों से रॉबिन ने खड़ा किया करोड़ों का डेयरी कारोबार, हो रही बंपर कमाई

मुर्रा नस्ल की भैंसों पर विशेष फोकस: रॉबिन ने अपने डेयरी व्यवसाय में पशुओं की नस्ल और उनकी गुणवत्ता को सबसे अधिक महत्व दिया है. उनके फार्म में मुख्य रूप से मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, जो अपनी बेहतर दुग्ध क्षमता के लिए जानी जाती हैं. बेहतर नस्ल के पशुओं के कारण दूध उत्पादन और व्यवसाय दोनों को मजबूती मिली है.

हर महीने 9 से 10 लाख रुपये की दूध बिक्री: डेयरी फार्म से होने वाली बिक्री के बारे में रॉबिन कहते हैं कि, "दूध का उत्पादन हर समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन औसतन हर महीने 9 से 10 लाख रुपये तक का दूध बिक जाता है. हमारा प्रयास पशुओं की गुणवत्ता और उत्पादन को लगातार बेहतर बनाए रखने का रहता है."

रोजाना करीब 500 लीटर दूध का उत्पादन: रॉबिन ने बताया कि, "मेरे डेयरी फार्म में रोजाना औसतन करीब 5 क्विंटल यानी लगभग 500 लीटर दूध का उत्पादन होता है. उत्पादित दूध की नियमित आपूर्ति नीलोखेड़ी स्थित डेयरी को की जाती है. बड़े स्तर पर उत्पादन और व्यवस्थित बिक्री व्यवस्था ने उनके व्यवसाय को मजबूत बनाया है. मेरे फार्म से दूध थोक दर पर करीब 80 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जाता है. उत्पादन में पशुओं की स्थिति और मौसम के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहता है, लेकिन नियमित बिक्री के कारण कारोबार की आमदनी लगातार बनी रहती है."

100 से ज्यादा भैंसों का तैयार हुआ बड़ा बेड़ा: आज रॉबिन के फार्म में मुख्य रूप से उत्तम नस्ल की भैंसें हैं. इनमें से लगभग 30 से 35 भैंसें अलग-अलग समय पर दुधारू रहती हैं. दो पशुओं से शुरू हुआ यह सफर अब एक बड़े डेयरी उद्यम का रूप ले चुका है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ पशुओं की देखभाल की जाती है.

2022 से आधुनिक डेयरी फार्म की दिशा में बढ़े कदम: ईटीवी भारत ने रॉबिन से और उनके साथ काम करने वालों से बातचीत की. रॉबिन ने ईटीवी भारत को बताया कि, " मेरे डेयरी कारोबार में साल 2022 एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ. इसी दौरान मैंने अपने फार्म को व्यवस्थित और आधुनिक स्वरूप देने की शुरुआत की. बीते चार सालों में लगातार मेहनत और निवेश के बाद आज मेरी डेयरी फार्म बड़े स्तर पर पहुंच चुका है और यहां 100 से अधिक पशु मौजूद हैं."

केवल दो भैंसों से शुरू किया था कारोबार: रॉबिन ने करीब 7 से 8 साल पहले बेहद छोटे स्तर पर डेयरी व्यवसाय शुरू किया था. उस समय उनके पास केवल दो भैंसें थीं. धीरे-धीरे उन्होंने पशुपालन को पारंपरिक काम के बजाय आधुनिक व्यवसाय के रूप में अपनाया और मेहनत, बेहतर प्रबंधन तथा वैज्ञानिक तरीकों के सहारे अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाया.

करनाल: हरियाणा को दूध-दही और पशुपालन की समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है. हालांकि पिछले कुछ सालों में प्रदेश के युवाओं के बीच विदेश जाने की होड़ तेजी से बढ़ी है. बेहतर रोजगार और भविष्य की तलाश में कई युवा लाखों रुपये खर्च कर विदेशों का रुख कर रहे हैं. ऐसे में करनाल जिले के बड़थल गांव के युवा रॉबिन ने अपने गांव में रहकर सफलता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है.

18 से 27 लीटर तक दूध देने वाली भैंसें: रॉबिन के फार्म में मौजूद भैंसों की दुग्ध क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है. उनके अनुसार फार्म में ऐसी भैंसें हैं जो रोजाना न्यूनतम करीब 18 लीटर से लेकर अधिकतम 27 लीटर तक दूध देती हैं. यही बेहतर उत्पादन क्षमता उनके डेयरी मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है.

दो भैंसों से शुरू किया कारोबार (ETV Bharat)

लाखों रुपये तक है पशुओं की कीमत:फार्म में मौजूद उच्च गुणवत्ता वाली भैंसों की बाजार कीमत भी काफी अधिक है. रॉबिन के अनुसार कुछ पशुओं की कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये से शुरू होकर 12 लाख रुपये तक पहुंचती है. पशुओं की नस्ल, स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता के आधार पर उनका मूल्य तय होता है.

ब्रीडिंग तकनीक से तैयार कर रहे बेहतर पशु: डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए रॉबिन नस्ल सुधार पर भी विशेष ध्यान देते हैं. वे उच्च गुणवत्ता और प्रमाणित स्रोतों के सीमन का उपयोग कर बेहतर नस्ल के पशु तैयार करने का प्रयास करते हैं. इससे भविष्य में बाहर से महंगे पशु खरीदने की जरूरत कम होती है और फार्म में ही बेहतर पशुधन विकसित किया जा सकता है.

वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा पशुपालन: रॉबिन ने बताया कि, "मेरा डेयरी फार्म सामान्य तबेले की तरह नहीं है. यहां पशुओं के स्वास्थ्य, आराम और उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं. पशुओं को बेहतर वातावरण मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उत्पादन क्षमता भी प्रभावित नहीं होगी. पशुओं के पोषण के लिए फार्म पर संतुलित आहार की व्यवस्था की गई है. पशुओं को दिन में दो बार साइलेज दिया जाता है. इसके अलावा बाजार की फीड पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय फार्म की जरूरत के अनुसार पौष्टिक और संतुलित आहार तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाता है."

गर्मी से बचाने के लिए कूलर की सुविधा: रॉबिन कहते हैं कि, "हरियाणा की तेज गर्मी को देखते हुए फार्म में पशुओं को राहत देने के लिए कूलर की व्यवस्था भी की गई है. गर्मी के मौसम में पशुओं को अनुकूल वातावरण देने का प्रयास किया जाता है, ताकि वे तनावमुक्त रहें और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. पशुओं को हर समय बांधकर रखने के बजाय उनके लिए खुले स्थान की व्यवस्था की है. फार्म परिसर में पशुओं के घूमने-फिरने और आराम करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है. इसके अलावा नहाने और शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए फार्म के अंदर तालाब भी बनाया गया है."

महज 2 भैंसों से करोड़ों का डेयरी कारोबार (ETV Bharat)

पांच कर्मचारियों को मिला नियमित रोजगार: रॉबिन की सफलता केवल उनके व्यक्तिगत व्यवसाय तक सीमित नहीं है. उनके डेयरी फार्म ने दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए हैं. फार्म पर पिछले करीब चार वर्षों से पांच कर्मचारी नियमित रूप से काम कर रहे हैं, जो पशुओं की देखभाल, सफाई और चारे सहित अन्य जिम्मेदारियां संभालते हैं.

दो भैंसों से शुरुआत कर आधुनिक डेयरी फार्म बनाया (ETV Bharat)

फार्म पर काम करने वालों की चल रही रोजी-रोटी: फार्म पर काम करने वाले ब्रिज कुमार और शंकर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. उनका कहना है कि इस रोजगार से उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है. वे कहते हैं कि, "रॉबिन हमारे साथ परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं. हमें समय पर वेतन मिलता है और काम करने के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं."

30 से 40 लोगों तक पहुंच रहा रोजगार का लाभ: रॉबिन के फार्म पर काम करने वाले कर्मचारियों की कमाई से बिहार में रहने वाले उनके परिवारों का भी पालन-पोषण हो रहा है. कर्मचारियों के परिवारों को मिलाकर करीब 30 से 40 लोगों की रोजी-रोटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस डेयरी व्यवसाय से जुड़ी हुई है.

परिवार और रिश्तेदारों का मिला महत्वपूर्ण सहयोग: रॉबिन बताते हैं कि, " दो भैंसों से शुरू करके इतने बड़े स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था. इस दौरान आर्थिक और व्यावहारिक दोनों तरह की चुनौतियां सामने आईं. ऐसे समय में परिवार का सहयोग मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा. मेरे भाई विदेश में रहते हैं और उन्होंने कारोबार को आगे बढ़ाने में आर्थिक तथा मानसिक सहयोग दिया. इसके साथ ही मेरे एक रिश्तेदार, जो स्वयं करीब 200 पशुओं का बड़ा डेयरी फार्म चलाते हैं, उन्होंने भी उन्हें लगातार मार्गदर्शन दिया. शुरुआत छोटी थी और रास्ते में कई परेशानियां भी आईं. परिवार के सहयोग और अनुभवी लोगों की सही सलाह ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की. पशुपालन में सीखते रहना और नई तकनीक अपनाना बेहद जरूरी है."

गांव के युवाओं के लिए बने प्रेरणा: वहीं, बड़थल गांव के युवा कृष्ण का कहना है कि, "रॉबिन की सफलता उन युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है, जो रोजगार के लिए केवल विदेश को ही विकल्प मानते हैं. हमारे गांव और आसपास के इलाकों से कई युवा लाखों रुपये खर्च करके विदेश जाते हैं, लेकिन रॉबिन ने गांव में रहकर जो काम किया है, वह युवाओं के लिए सोच बदलने वाली मिसाल है. रॉबिन ने छोटे स्तर से शुरुआत कर यह साबित किया है कि सफलता के लिए हमेशा विदेश जाना जरूरी नहीं है. अगर व्यक्ति के पास सही योजना, मेहनत और व्यवसाय को समझने की क्षमता हो तो गांव में रहकर भी बड़े स्तर पर रोजगार और कारोबार विकसित किया जा सकता है."

आत्मनिर्भरता और ग्रामीण उद्यमिता की मिसाल: करनाल के रॉबिन की कहानी केवल डेयरी फार्मिंग की सफलता तक सीमित नहीं है. यह ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का उदाहरण भी है. उन्होंने पारंपरिक पशुपालन को आधुनिक सोच, बेहतर नस्ल प्रबंधन और वैज्ञानिक सुविधाओं के साथ जोड़कर इसे एक संगठित व्यवसाय में बदल दिया. रॉबिन की सफलता यह संदेश देती है कि किसी भी व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर से की जा सकती है. जरूरत है सही दिशा, धैर्य और लगातार सीखने की. दो भैंसों से शुरू हुआ उनका सफर आज 100 से अधिक पशुओं तक पहुंच चुका है और यह कई युवाओं को अपने गांव और अपने देश में अवसर तलाशने की प्रेरणा दे रहा है.

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