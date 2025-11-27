करनाल STF ने ग्रेनेड-IED किया डिफ्यूज़, पंजाब से विस्फोटक लाया था गैंगस्टर अमर सिंह, झाड़ियों में छुपाकर रखा था

ETV Bharat / bharat

करनाल एसटीएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए दो ग्रेनेड और आईईडी को डिफ्यूज़ किया है. गैंगस्टर अमर सिंह को अरेस्ट किया गया है.

करनाल STF ने ग्रेनेड-IED किया डिफ्यूज़ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 27, 2025 at 7:39 PM IST

करनाल : हरियाणा की करनाल एसटीएफ की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई है. इंद्री के पास गिरफ्तार किए गए कुख्यात बदमाश अमर सिंह ने कबूल किया कि उसने झिंझाड़ी के पास झाड़ियों में दो हैंड ग्रेनेड और एक आईईडी छुपा रखी थी. फौरन फोरेंसिक टीम, बम निरोधक दस्ता और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से डिफ्यूज़ किया गया.

अमर सिंह पर कई मामले दर्ज हैं : अमर सिंह पर हत्या, डकैती समेत 10 संगीन मामले दर्ज हैं और वो लॉरेंस और काला राणा गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है. एसटीएफ का कहना है कि जिस तरह की सामग्री मिली है, उससे किसी बड़ी घटना की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता.

पंजाब से विस्फोटक लाया था गैंगस्टर अमर सिंह (Etv Bharat)

पंजाब से उठाया था विस्फोटक : गिरफ्तार गैंगस्टर अमर सिंह ने खुलासा किया है कि गैंगस्टर नोनी राणा के आदेश पर विस्फोटक पंजाब से उठाया गया था, लेकिन नोनी राणा की गिरफ्तारी के कारण अमर सिंह तक अगले निर्देश नहीं पहुंच सके और विस्फोटक बेकार पड़ा रह गया. रिमांड के दौरान आरोपी ने छुपाने की जगह बताई जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड और IED बरामद कर डिफ्यूज किया. IED में डेटोनेटर, टाइमर और डेढ़ किलो आरडीएक्स लगा हुआ था.

दो ग्रेनेड और IED डिफ्यूज किए (Etv Bharat)

यूपी का रहने वाले है अमर सिंह : एसटीएफ आईजी बी सतीश बालन ने बताया कि " एसटीएफ की जांच में ये बात भी सामने आई कि अमर सिंह जेल में ही मोनू राणा और बाद में नोनी राणा के संपर्क में आया. साल 2017 में नोनी राणा गैंग का मेंबर मोनू राणा अंबाला के बैरक में बंद था और वहीं पर अमर सिंह भी बंद था, दोनों की वहीं पर जान पहचान हुई थी. इसके बाद अमर सिंह हथियार और विस्फोटक की सप्लाई चेन का हिस्सा बन गया. अमर उत्तरप्रदेश के मेरठ का रहने वाला है. 25 नवंबर को एसटीएफ ने इंद्री-करनाल रोड से अमर सिंह को अवैध विदेशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उसे 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था. इस दौरान आरोपी ने बताया कि नेशनल हाईवे के पास झाड़ियों में उसने दो ग्रेनेड और एक IED दबाई है."

गिरफ्तार गैंगस्टर अमर सिंह (Etv Bharat)

आईईडी को किया गया डिफ्यूज़ : उन्होंने आगे बताया कि " टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटक बरामद किए और वहीं पर सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज भी किया. IED में टाइमर और डेढ़ किलो आरडीएक्स लगा हुआ था, जो किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए था. एसटीएफ की मानें तो आरोपी अभी सही लोकेशन और सप्लायर के नामों को स्पष्ट नहीं बता पा रहा. ये भी जांच का विषय है कि यह सामग्री किसे और कहां पहुंचाई जानी थी. नोनी राणा की गिरफ्तारी के कारण नेटवर्क टूट गया और यही वजह रही कि अगला प्लान एक्टिवेट नहीं हो सका. आरोपी को इस काम के बदले 20 से 25 हजार रुपये मिलने की बात भी सामने आई है."

