ETV Bharat / bharat

नींबू से नुकसान के बाद शुरू की "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती, "बैगिंग" कर मालामाल बने गुरमीत

खुद का ब्रांड बनाकर शुरू की मार्केटिंग: गुरमीत सिंह ने आगे कहा कि, "मैंने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करके कंपनी रजिस्टर की है, जिसका नाम 'GHS AGRITECH' रखा है. मैंने अपने खेत के अमरूद की खुद मार्केटिंग की. अमरूद को बैगिंग करके उसके बाद उसकी पैकेजिंग की. फिर उसको दिल्ली की आजादपुर फल सब्जी मंडी में भेजा. मंडी में 30 रुपए किलो बिकने वाले अमरूद को मैंने अपनी ब्रांडिंग और सुरक्षा कवच बैगिंग के जरिए 70 रुपए किलो तक पहुंचा दिया है. इससे मुझे अच्छा मुनाफा मिल रहा है."

नींबू ने दिलाया नुकसान तो लगाया अमरूद का बाग: ईटीवी भारत ने प्रगतिशील किसान गुरमीत सिंह से बातचीत की. बातचीत के दौरान गुरमीत सिंह ने बताया कि, "मैंने शुरू में अपने खेत में नींबू का बाग लगाया था. लेकिन नींबू के बाग से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान हुआ. नींबू के बाग में मिली नाकामी ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद मैंने "ताइवान पिंक" अमरूद का बाग लगाया, जिसमें मैंने एक एकड़ में करीब 70000 रुपए खर्च किए. इसकी नर्सरी भी गुजरात से लेकर आए थे. दो एकड़ में इसकी शुरुआत करने पर पहले ही साल अच्छे परिणाम मिले. मैंने अब साढ़े 4 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया हुआ है."

दरअसल, हम बात कर रहे हैं करनाल जिले के गांव गढ़ी साधन के किसान गुरमीत सिंह की. गुरमीत सिंह ने अपनी मेहनत और बैगिंग तकनीक के दम पर पारंपरिक खेती को एक ऐसे हाई-टेक एग्री-बिजनेस में बदल दिया है, जिसका सालाना टर्नओवर आज पौने 2 करोड़ को छू रहा है. गुरमीत सिंह ने ये साबित कर दिया है कि यदि खेती को पारंपरिक तरीके की बजाय एग्री बिजनेस की नज़र से किया जाए, तो मुनाफा कई गुना ज्यादा मिल सकता है.

करनाल: आज के समय में जब लोग खेती को घाटे का सौदा मानकर शहरों की ओर भाग रहे हैं, तब करनाल के एक प्रगतिशील किसान ने यह साबित कर दिया कि अगर सही तकनीक और व्यापारिक सोच हो, तो मिट्टी से भी सोना उगाया जा सकता है. अपने एग्री बिजनेस को करोड़ों में पहुंचाया जा सकता है.

पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए लगाई बैगिंग यूनिट: किसान गुरमीत सिंह ने आगे कहा कि, " हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में काफी अच्छे रेट में ले जाने के लिए पौधों पर लगे हुए सभी फलों पर बैगिंग लगाते हैं. उनके ऊपर पॉलिथीन लगाते थे, लेकिन बैगिंग करने के लिए मुझे बैगिंग महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य से लेकर आनी पड़ती थी. दो बार मेरे साथ धोखा भी हुआ और पैसों का नुकसान हुआ सो अलग. इसके बाद मैंने खुद की बैगिंग यूनिट लगाई. खेती अब सिर्फ हल और बीज तक सीमित नहीं रही, यह पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का दौर है. मैंने उत्तर भारत की पहली बैगिंग यूनिट लगाकर ना सिर्फ अपने अमरूद की शेल्फ लाइफ बढ़ाई, बल्कि एक ऐसा मॉडल खड़ा किया, जहां मैं खुद फल भी बेच रहा हूं और तकनीक भी."

फलों को तोड़ते हुए गुरमीत सिंह (Etv Bharat)

फल पर बैगिंग लगाने के लाभ: किसान गुरमीत कहते हैं कि, "बैगिंग लगाने से फल की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है. फल पर किसी भी प्रकार का दबाव या स्क्रैच नहीं पड़ते. इससे उसकी बनावट भी काफी अच्छी होती है. उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है. अमरूद की खेती में सबसे बड़ी समस्या फ्रूट फ्लाई की होती है, जिससे फ्रूट में यह फ्लाई संक्रमण छोड़ देती है. उसके बाद फल कीड़े की वजह से खराब हो जाते हैं. इसमें किसी भी प्रकार की दवाई का उस पर असर नहीं होता, लेकिन बैगिंग एक ऐसी तकनीक है जो फ्रूट फ्लाई से अमरूद के फल को बचाती है और इसके साथ-साथ पक्षियों से भी उसका बचाव करती है. मैं बगैर रसायन के अपने बाग में अमरूद को उगा रहा हूं. अपने ब्रांडिंग और पैकेजिंग के जरिए देश के कोने-कोने तक पहुंचा रहा हूं."

बैगिंग तैयार करते गुरमीत (Etv Bharat)

एग्री बिजनेस आइडिया से पौने 2 करोड़ तक पहुंचा बिजनेस: गुरमीत सिंह बताते हैं कि, " मैंने साढ़े 4 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया है. एक एकड़ से 6 लाख की सालाना कमाई तक होती है. यानी कि करीब 25 से 30 लाख रुपए सालाना अमरूद की खेती से कमा रहा हूं. वहीं, बैगिंग यूनिट से साल में डेढ़ करोड़ रुपए का टर्नओवर ले रहा हूं. मेरी बैगिंग यूनिट वाली मशीन 1 घंटे में 10,000 बैग तैयार करती है, जो तीन प्रकार के खास प्रोडक्ट से तैयार की जाती है."

दूसरे राज्यों में जा रही बैगिंग: किसान गुरमीत सिंह ने आगे कहा कि, "जो भी किसान आज के समय में अमरूद जैसे फल की खेती कर रहे हैं, उनके लिए अपने फल को अच्छे दाम पर बेचने के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है. ज्यादातर किसान अब बैगिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे फल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है. उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं. हमारे बैग हरियाणा के साथ-साथ उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य में जा रहे हैं, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है. अमरूद के साथ-साथ सेब, नाशपाती और भी कई प्रकार के फलों में बैगिंग लगाई जाती है. उत्तर भारत में एकमात्र ये यूनिट होने के चलते अब उत्तर भारत के किसान मुझसे ही बैगिंग खरीद रहे हैं, क्योंकि पहले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से लोगों को बैगिंग खरीदना पड़ता था, जिसमें खर्च भी ज्यादा होता था और कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता था. हालांकि अब किसान हमसे ही बैगिंग खरीद रहे हैं."

10×10 पर लगाया बाग: किसान गुरमीत सिंह ने कहा कि, "हमने अपने बाग में पौधे 10 बाय 10 की दूरी पर लगाए हुए हैं, इससे पेड़ों पर अच्छे से फल-फूल आ रहे हैं."

क्यों खास है ताइवान पिंक वैरायटी: किसान गुरमीत सिंह ने ताइवान पिंक वैरायटी के बारे में बताते हुए कहा कि, "ताइवान पिंक वैरायटी खास तरह की अमरूद की वैरायटी है, जो खाने में लाजवाब होती है. इसकी शेल्फ लाइफ भी दूसरी वैरायटी से काफी अच्छी होती है. ये काटने के बाद अंदर से हल्के पिंक कलर की होती है. ताइवान पिंक वैरायटी जब हमने लगाए तो पहले साल ही फ्रूट आना शुरू हो गया था, जिसमें हमारी लागत पूरी हो गई थी. तीसरे साल में जाकर पूरी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी थी. फल का आकार भी काफी बड़ा होता है, जिसके चलते इसे सपोर्ट देने के लिए लोहे की पाइप के ऊपर तार लगाई हुई है, जिससे उसे बांधा गया है, ताकि अमरूद के पेड़ सुरक्षित रहें. सबसे खास बात यह है कि हमने सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे पानी की भी 75% तक की बचत होती है."

10 से 12 लोगों को दिया रोजगार: वहीं, गुरमीत सिंह के फार्म पर काम करने वाले ओमप्रकाश ने बताया कि, "बैगिंग प्लांट पर तीन लोग हर समय रहते हैं, जबकि 12 महीने 8 से 10 महिलाएं खेत में काम करती हैं. इसमें निराई, गुड़ाई से लेकर फलों को तोड़ना, बैगिंग करना आदि काम शामिल है. इनकी वजह से 10 से 12 परिवारों की रोजी-रोटी चल रही है. सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिला हुआ है. गुरमीत सिंह ने नींबू के बाग में हुए नुकसान से हार नहीं मानी, बल्कि बाजार की मांग को समझा और तकनीक का सहारा लिया. जिसके चलते आज उनका पौने 2 करोड़ का टर्नओवर है. उनकी सोच है कि अगर खेती को नई तकनीक और मार्केट वैल्यू के अनुसार किया जाए तो किसानों को निश्चित तौर पर खेती में फायदा होगा. साथ ही किसान घाटे में जा रही खेती को मुनाफे का सौदा बना सकते हैं."

ये भी पढ़ें: कुरुक्षेत्र में उगा "बाहुबली" शलजम, ऑर्गेनिक खेती कर किसान भाईयों ने किया कमाल

ये भी पढ़ें:हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा, ढैंचा, ग्वार और दलहन पर सरकार दे रही ₹1000 प्रति एकड़ अनुदान