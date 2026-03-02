ETV Bharat / bharat

करनाल की दीक्षा ने देश में बजाया डंका, CA फाइनल में 81% के साथ बनी ऑल इंडिया टॉपर, स्कूल पहुंचते ही हुआ भव्य स्वागत

करनाल की दीक्षा गोयल ने सीए फाइनल में 81% अंक लाकर ऑल इंडिया टॉपर बन गई है.

Diksha Goyal CA Topper
करनाल की दीक्षा ने देश में बजाया डंका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 2, 2026 at 4:34 PM IST

|

Updated : March 2, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: देश की सबसे कठिन पेशेवर परीक्षाओं में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल में इस बार करनाल की दीक्षा गोयल ने इतिहास रच दिया है. दीक्षा सीए फाइनल में 81 प्रतिशत अंक लाकर ऑल इंडिया टॉपर बन गई है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा घोषित परिणामों में करनाल की रहने वाली दीक्षा ने 600 में से 486 अंक हासिल कर अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया. 81 प्रतिशत का यह शानदार स्कोर असाधारण माना जा रहा है.

स्कूल में किया गया सम्मानित: परिणाम घोषित होते ही दीक्षा के घर में जश्न जैसा माहौल बन गया. दीक्षा ने ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई की है. उस स्कूल में दीक्षा को सम्मानित किया गया. दीक्षा के स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों और स्टाफ ने फूलों की माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर दीक्षा का भव्य स्वागत किया. इस दौरान स्कूल स्टाफ, स्टूडेंस ने दीक्षा के साथ जमकर डांस किया.

CA फाइनल ऑल इंडिया टॉपर (ETV Bharat)

10 घंटे हर दिन करती थी पढ़ाई: मीडिया से बातचीत के दौरान दीक्षा ने कहा कि, " मैंने कभी भी 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन 10 घंटों में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहा. लंबे समय तक पढ़ने से ज्यादा जरूरी है फोकस और स्मार्ट वर्क. मैं हर महीने दो दिन का ब्रेक लेकर खुद को रिफ्रेश रखती थीं, जिससे मेरा मनोबल और ऊर्जा दोनों बना रहता था. शुरुआत में आत्मविश्वास कम था, लेकिन नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट ने मुझे मजबूत बनाया."

Diksha Goyal CA Topper
CA फाइनल में 81% के साथ बनी ऑल इंडिया टॉपर (ETV Bharat)

शिक्षकों का विश्वास बनी ताकत : ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. जसजीत कौर ने बताया कि, "दीक्षा शुरू से ही पढ़ाई और गतिविधियां दोनों में सक्रिय रही. उसने कभी ट्यूशन नहीं ली. अपने सवाल सीधे शिक्षकों से पूछकर ही तैयारी की. टीचर ने उसके सारे डाउट्स क्लियर किए. स्कूल को पहले से ही विश्वास था कि ये कुछ बड़ा हासिल करेगी. आज दीक्षा पर पूरे स्कूल को गर्व है."

माता-पिता हुए गर्वित: दीक्षा के पिता सुरेंद्र गोयल ने कहा कि, "बेटी की मेहनत और अनुशासन ही उसकी सफलता की असली वजह है.आज उसने पूरे शहर का नाम रोशन किया है." वहीं, दीक्षा की मां रेखा गोयल ने भावुक होकर कहा कि, "दीक्षा बचपन से ही मेहनती रही और हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रही. आज उसकी सफलता से हमारे पूरे परिवार का सपना पूरा हो गया."

Diksha Goyal CA Topper
CA फाइनल ऑल इंडिया टॉपर दीक्षा (ETV Bharat)

तीसरे नंबर पर सोनीपत के ध्रुव: इस साल की मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर पांवटा साहिब के अनिरुद्ध गर्ग रहे, जबकि तीसरे स्थान पर नई दिल्ली के ऋषभ जैन और सोनीपत के ध्रुव डेम्बला संयुक्त रूप से रहे. इससे साफ है कि इस बार शीर्ष स्थानों के लिए मुकाबला बेहद कड़ा रहा है. सीए फाइनल 2026 में कुल 7,590 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जो इस परीक्षा की कठिनता और सीमित सफलता दर को दर्शाता है. ऐसे में देशभर में पहला स्थान हासिल करना असाधारण उपलब्धि माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:महिला दिवस विशेष: डॉ. सुमन ने बदली चंडीगढ़ में हेल्थ की तस्वीर, पेपरलेस सिस्टम से एडवांस्ड पीडियाट्रिक्स सेंटर तक, जानें बदलाव की पूरी दास्तां

Last Updated : March 2, 2026 at 4:44 PM IST

TAGGED:

CA FINAL 2026 RESULT
ALL INDIA RANK 1 CA
KARNAL CA TOPPER DIKSHA
CA MERIT LIST 2026
DIKSHA GOYAL CA TOPPER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.