ETV Bharat / bharat

करनाल की दीक्षा ने देश में बजाया डंका, CA फाइनल में 81% के साथ बनी ऑल इंडिया टॉपर, स्कूल पहुंचते ही हुआ भव्य स्वागत

करनाल की दीक्षा ने देश में बजाया डंका ( ETV Bharat )

करनाल: देश की सबसे कठिन पेशेवर परीक्षाओं में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाइनल में इस बार करनाल की दीक्षा गोयल ने इतिहास रच दिया है. दीक्षा सीए फाइनल में 81 प्रतिशत अंक लाकर ऑल इंडिया टॉपर बन गई है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा घोषित परिणामों में करनाल की रहने वाली दीक्षा ने 600 में से 486 अंक हासिल कर अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया. 81 प्रतिशत का यह शानदार स्कोर असाधारण माना जा रहा है. स्कूल में किया गया सम्मानित: परिणाम घोषित होते ही दीक्षा के घर में जश्न जैसा माहौल बन गया. दीक्षा ने ओपीएस विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई की है. उस स्कूल में दीक्षा को सम्मानित किया गया. दीक्षा के स्कूल पहुंचते ही शिक्षकों और स्टाफ ने फूलों की माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर दीक्षा का भव्य स्वागत किया. इस दौरान स्कूल स्टाफ, स्टूडेंस ने दीक्षा के साथ जमकर डांस किया. CA फाइनल ऑल इंडिया टॉपर (ETV Bharat) 10 घंटे हर दिन करती थी पढ़ाई: मीडिया से बातचीत के दौरान दीक्षा ने कहा कि, " मैंने कभी भी 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन 10 घंटों में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहा. लंबे समय तक पढ़ने से ज्यादा जरूरी है फोकस और स्मार्ट वर्क. मैं हर महीने दो दिन का ब्रेक लेकर खुद को रिफ्रेश रखती थीं, जिससे मेरा मनोबल और ऊर्जा दोनों बना रहता था. शुरुआत में आत्मविश्वास कम था, लेकिन नियमित रिवीजन और मॉक टेस्ट ने मुझे मजबूत बनाया."