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हादसे ने छीन ली खुशियां तो "लड्डू" ने बदली किस्मत, करनाल की अनु ने जीरो से शुरू किया स्टार्टअप, अब लाखों का है टर्नओवर

करनाल की अनु जून ने पति के एक्सीडेंट के बाद स्टार्टअप शुरू किया. अब लाखों में उसका टर्नओवर है.

KARNAL ANU JUNE SUCCESS STORY
हादसे ने छीन ली खुशियां तो "लड्डू" ने बदली किस्मत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 10:46 AM IST

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करनाल: करनाल के कुरलन गांव की गृहिणी अनु जून आज "लड्डू वाली" के नाम से मशहूर हो चुकी हैं. 30 प्रकार के देसी घी के स्वादिष्ट लड्डू बनाकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी जिन्दगी बदली, बल्कि लाखों रुपये के टर्नओवर तक पहुंच कर ग्रामीण महिला शक्तिकरण का अद्भुत उदाहरण पेश किया. हालांकि उनका सफर आसान नहीं था. काफी मुश्किलें आई. हालांकि वो हार नहीं मानी और आगे बढ़ती चली गई.

पति के एक्सीडेंट के बाद बदल गई दुनिया: ईटीवी भारत ने करनाल की महिला उद्यमी अनु से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान अनु ने अपने शुरुआती दौर के बारे में बताया कि, "मैं शुरू में कपड़ों के होलसेल का काम करती थी, जिसमें अच्छा पैसा कमा रही थी. लेकिन 4 साल पहले मेरे पति सड़क हादसे का शिकार हो गए. उनके कई ऑपरेशन हुए. उनके इलाज में 35 से 40 लाख रुपया खर्च हो गया. इससे हमारे परिवार की स्थिति और भी खराब हो गई. पति के एक्सीडेंट और इलाज के कारण आर्थिक तंगी का हमें सामना करना पड़ा. इसके बाद मेरे पति को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी. हालांकि इसी दौरान हमारी चुनौतियों भरी नई जिन्दगी की शुरुआत हुई.

"लड्डू" ने बदली किस्मत (ETV Bharat)

जीरो से की शुरुआत: अनु ने आगे बताया कि, "आर्थिक तंगी के बीच भी परिवार को भी देखना था. ऐसे में मैंने नए काम करने की सोची. बिना किसी निवेश के मैंने घर से लड्डू बनाने का काम शुरू किया. क्योंकि मुझे कुकिंग का काफी शौक है. मैंने अपनी मां और दादी को लड्डू बनाते हुए देखा था. वहीं से मुझे आईडिया आया और मैंने लड्डू बनाने का काम शुरू कर दिया."

लाखों में हो रही कमाई: अपनी कमाई को लेकर अनु ने बताया कि, "मैंने जब शुरुआत की थी, तब पैसों का काफी अभाव था. मैंने एक ग्रुप में लड्डू का काम शुरू करने की पोस्ट डाल दी, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिला. पहले हिसार से 3 किलो लड्डू का आर्डर मिला. एडवांस पेमेंट मिलने के बाद मैंने उसी से सामान खरीदा और वहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई. आज मैं महीने में लगभग 2 लाख रुपए तक कमा रही हूं. हालांकि कभी-कभी काम ज्यादा हो जाता है. लेकिन इनकम दो लाख माह हो ही जाती है."

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लड्डू बनाती हुई अनु (ETV Bharat)

एमजे शुद्ध रसोई के नाम से स्टार्टअप: अनु ने इस छोटे स्टार्टअप को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए एमजे शुद्ध रसोई के नाम से अपने स्टार्टअप की शुरुआत की. इस बारे में अनु कहती है कि, " मैंने खाद्य सामग्री बनाने के लिए जिन चीजों के लिए लाइसेंस या अन्य कामों की जरूरत होती है, सभी प्रोसेस को पूरा करके अपने स्टार्टअप को शुरू किया. एक घर की छोटी सी रसोई से मेरे काम की शुरुआत हुई. अब मैं उसी छोटी सी रसोई से लड्डू, अचार, चटनी और मसाले बनाने का काम कर रही हूं."

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अपने बनाए लड्डू के पैकेट हाथ में लिए अनु (ETV Bharat)

विदेशों में भी डिमांड: अनु के बनाए लड्डू की विदेश में भी काफी डिमांड है. इस बारे में अनु कहती है कि, "मेरे बनाए शुद्ध देशी घी के लड्डू व अन्य प्रोडक्ट की काफी डिमांड बढ़ गई है. इस कारण हरियाणा और भारत के अन्य कई राज्यों से मेरे पास ऑर्डर आते हैं. इसके अलावा मेरे बनाए लड्डू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया , कनाडा सहित कई विदेशों तक जा रहे हैं. वहां भी मेरे बनाए प्रोडक्ट की काफी डिमांड है. अगर कोई एक बार लड्डू खा लेता है तो वो बार-बार ऑर्डर करता है. मेरे बनाए लड्डू में घर का स्वाद है. इसलिए डिमांड भी काफी है."

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अनु के स्टॉल में लड्डू और अचार (ETV Bharat)

30 प्रकार के लड्डू बनाती है अनु: अनु हेल्दी लड्डू बनाती है. साथ ही वो करीब 30 प्रकार के लड्डू तैयार करती है. इस बारे में अनु ने बताया कि, " मेरे शुद्ध रसोई की खासियत है कि मैंने पारंपरिक स्वाद को आधुनिक स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है. मैं करीब 30 प्रकार के लड्डू शुद्ध देसी घी में तैयार करती हूं. ये लड्डू कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर हैं. यह माइग्रेन, सर्वाइकल, कमर दर्द और घुटनों के दर्द जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाते हैं. इन लड्डुओं को 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है. लड्डुओं के अलावा अलग-अलग प्रकार के अचार और मोरिंगा पाउडर की लस्सी भी मैं तैयार करती हूं, जो इम्युनिटी और मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है."

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अनु का स्टॉल (ETV Bharat)

पति भी करते हैं तारीफ: अनु के पति जितेंद्र ने बताया कि, "एक समय ऐसा था, जब मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. लेकिन अनु ने अपने हौंसले और कड़ी मेहनत से सिर्फ परिवार की ही आर्थिक स्थिति को अच्छा नहीं किया बल्कि उसने अपने आप को साबित करके दिखाया है कि एक ग्रामीण प्रवेश की महिला अगर मेहनत करती है तो वह विदेश में भी अपनी पहचान बना सकती है. अनु को पूरा परिवार सहयोग करता है. मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है."

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अनु और उसका परिवार (ETV Bharat)

अनु के हौसले को सलाम: जब अनु ने काम शुरू किया, तो उनके पास पूंजी के नाम पर सिर्फ अपना हुनर और हिम्मत थी. आज अनु ने यह साबित कर दिया कि बिजनेस शुरू करने के लिए केवल भारी बैंक बैलेंस की नहीं, बल्कि एक ठोस विजन की जरूरत होती है. आज "शुद्ध रसोई" केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि उस भरोसे का नाम है जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है. इसके साथ ही अनु ने दादी-नानी के उन नुस्खों को पुनर्जीवित किया है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग भूलते जा रहे हैं.

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