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दिल्ली दंगों के एक मामले में ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

ताहिर हुसैन को दो साल की सजा ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए दंगों के एक दूसरे मामले में ताहिर हुसैन को दंगे भड़काने का दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि 2020 में ताहिर हुसैन एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि था. इसका मतलब है कि वो लोगों का नेता था, जिसके काम और बात का लोगों के बीच काफी वजन था. इस वजह से ताहिर हुसैन की जिम्मेदारी थी कि वो शांति और सौहार्द बनाये रखने में मदद करता, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बजाय ताहिर हुसैन ने दंगाईयों को अपना घर मुहैया कराया जो उस इलाके में काफी ऊंचाई पर था. उस ऊंचाई से दंगाई लोगों पर हमला करने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में थे.

कोर्ट ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी करार दिया, जबकि दूसरे आरोपों से बरी कर दिया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया था उनमें मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद आबिद, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह शामिल हैं. इन सभी पर दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगाए गए थे.