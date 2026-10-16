दिल्ली दंगों के एक मामले में ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
कोर्ट ने कहा ताहिर हुसैन की जिम्मेदारी थी कि वो शांति और सौहार्द बनाये रखने में मदद करता, लेकिन उसने दंगाइयों को घर मुहैया कराया.
Published : October 16, 2026 at 9:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए दंगों के एक दूसरे मामले में ताहिर हुसैन को दंगे भड़काने का दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि 2020 में ताहिर हुसैन एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि था. इसका मतलब है कि वो लोगों का नेता था, जिसके काम और बात का लोगों के बीच काफी वजन था. इस वजह से ताहिर हुसैन की जिम्मेदारी थी कि वो शांति और सौहार्द बनाये रखने में मदद करता, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बजाय ताहिर हुसैन ने दंगाईयों को अपना घर मुहैया कराया जो उस इलाके में काफी ऊंचाई पर था. उस ऊंचाई से दंगाई लोगों पर हमला करने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में थे.
कोर्ट ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी करार दिया, जबकि दूसरे आरोपों से बरी कर दिया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया था उनमें मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद आबिद, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह शामिल हैं. इन सभी पर दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगाए गए थे.
गौरतलब है कि, कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े एक मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया था. ये मामला अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे. साथ ही सार्वजनिक और निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था.
इन्हीं दंगों के दौरान खजूरी खास में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आठ आरोपियों को बरी कर दिया. साथ ही सात आरोपियों को दोषी करार दिया. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ये आदेश दिया. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनें सचिन गुप्ता उर्फ मोपी, कुलदीप, हरजीत सिंह ऊर्फ हैप्पी, अजय ऊर्फ राहुल, सचिन रस्तोगी, भारत भूषण, संदीप ऊर्फ संजीव और धर्मेंद्र उर्फ धम शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और उस पर लगे सभी आरोपों से उसे मुक्त कर दिया.
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कोर्ट ने इन आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि इस मामले के चश्मदीद गवाह तीन पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने आरोपियों को 25 फरवरी, 2020 को खजूरी खास चौक पर दंगा करते हुए देखा था. उसमें भी एक पुलिसकर्मी ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने आरोपियों को खजूरी चौक पर तब देखा था जब वे हेडगेवार अस्पताल से लौट रहे थे. हेडगेवार अस्पताल में घायल कांस्टेबल अमित का इलाज चल रहा था. दूसरे पुलिसकर्मी कांस्टेबल भूपेंद्र ने अपने बयान में कहा था कि उसने खजूरी चौक पर कोई घटना घटित होते हुए नहीं देखा था. हालांकि कोर्ट ने इन आरोपियों में से सचिन गुप्ता ऊर्फ मोपी को छोड़कर सभी सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दोषी करार दिया.
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