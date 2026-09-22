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दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत

इससे पहले भी कोर्ट ने शरजील इमाम को अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. पढ़ें पूरी खबर..

शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत
शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 22, 2026 at 3:47 PM IST

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Updated : September 22, 2026 at 3:57 PM IST

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नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने शरजील इमाम को 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी. इससे पहले 9 मार्च को भी कोर्ट ने शरजील इमाम को अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दस दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी जमानत याचिका दायर कर रखी है, जिसपर 30 सितंबर को सुनवाई होगी.

दरअसल, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों जमानत दी थी, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को आरोपियों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी थी. इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं.

इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे.

Last Updated : September 22, 2026 at 3:57 PM IST

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