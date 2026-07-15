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दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को जेल में दो ई-मुलाकात की अनुमति मिली

उमर खालिद की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने छह सालों जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था.

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उमर खालिद (FILE/ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 7:28 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद को हर हफ्ते दो ई-मुलाकात करने की इजाजत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को छह सालों से हर हफ्ते दो ई-मुलाकात करने की अनुमति दी गई थी और इस दौरान उन्होंने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया. सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को छह सालों से हफ्ते में दो ई-मुलाकात की सुविधा मिल रही थी लेकिन 1 मई से ये संख्या घटाकर एक कर दी गई जबकि उसने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था.

सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने उमर खालिद की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली जेल नियमावली के मुताबिक उमर खालिद को हफ्ते में एक बार ही ई-मुलाकात की सुविधा दी जा सकती है.

इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

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