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'लद्दाख के शेर' कर्नल सोनम वांगचुक का निधन, बहादुरी और एकता की विरासत छोड़ गए

महावीर चक्र विजेता, कारगिल के हीरो कर्नल सोनम वांगचुक को लद्दाख से निडर लीडरशिप, देश की एकता के लिए प्रेरणास्रोत याद किया जाता है.

kargil war hero Sonam passes away
महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक ((X/@firefurycorps))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 11, 2026 at 9:42 AM IST

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श्रीनगर: लद्दाख के कारगिल युद्ध के हीरो कर्नल सोनम वांगचुक का शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 61 साल के थे. इंडियन आर्मी के एक सम्मानित ऑफिसर और लद्दाख के सबसे सम्मानित ऑफिसर में से एक, कर्नल वांगचुक को ऑपरेशन विजय के दौरान असाधारण बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था.

वांगचुक, जिन्हें 'लद्दाख का शेर' भी कहा जाता है, को 1999 के कारगिल युद्ध में उनकी निडर लीडरशिप के लिए याद किया जाता है, खासकर बटालिक सेक्टर में चोरबत ला की लड़ाई में जहाँ उनके काम मिलिट्री की कहानी का हिस्सा बन गए.

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कारगिल युद्ध के हीरो कर्नल सोनम वांगचुक भारत के राष्ट्रपति से महावीर चक्र प्राप्त करते हुए. (Special arrangement)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नल वांगचुक की मौत पर दुख जताया और उन्हें एक बहुत सम्मानित सैनिक बताया, जिनकी जिंदगी हिम्मत, त्याग और राष्ट्रीय एकता की झलक दिखाती थी. सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कर्नल सोनम वांगचुक के निधन से बहुत दुख हुआ. वह भारतीय सेना के एक बहुत सम्मानित अधिकारी थे जो अपनी बहादुरी, पक्के नेतृत्व और ड्यूटी के प्रति पक्के इरादे के लिए जाने जाते थे.'

उन्हें 'लद्दाख का गर्व करने वाला बेटा' कहते हुए मंत्री ने कहा कि वांगचुक ने अपनी हिम्मत, दृढ़ता और देश की सेवा के जरिए इस इलाके की भावना को दिखाया. सिंह ने लिखा, 'उन्होंने इस इलाके की भावना की मिसाल पेश की, जो मजबूत, पक्के और देश की सेवा में गहराई से जुड़ी हुई थी, साथ ही वे भारत की विविधता में एकता के प्रतीक के तौर पर खड़े रहे.' उन्होंने आगे कहा कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

आर्मी ने भी युद्ध के दिग्गज को श्रद्धांजलि दी. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सभी रैंक के लोगों ने एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें फोर्स ने कर्नल वांगचुक को 'एक बहादुर सैनिक, एक समर्पित लीडर और लद्दाख का बेटा बताया, जिनकी जिंदगी में हिम्मत, सेवा और एकता थी.' आर्मी ने कहा कि वह दुखी परिवार के साथ खड़ी है.

27 जनवरी, 1964 को लेह के शंकर इलाके में जन्मे वांगचुक 1987 में इंडियन आर्मी में शामिल हुए. उन्होंने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और बाद में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ाई की. वहां से उन्होंने मिलिट्री करियर बनाने के लिए अपनी ग्रेजुएशन बीच में ही छोड़ दी. उन्हें लद्दाख स्काउट्स में भेजे जाने से पहले असम रेजिमेंट में कमीशन मिला था. यह एक खास फोर्स थी जिसे स्नो वॉरियर्स के नाम से जाना जाता था.

मई 1999 में कारगिल लड़ाई के दौरान उनका अहम पल आया, जब मेजर वांगचुक को लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बटालिक सब-सेक्टर में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर चोरबत ला सेक्टर में रिंग कॉन्टूर पर एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाने का काम सौंपा गया था.

एक छोटी टीम के साथ ताजी बर्फ में चलते हुए उन्होंने बहुत खराब मौसम और दुश्मन की फायरिंग के बीच आगे बढ़कर लीड किया. ऑफिशियल साइटेशन के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले 30 मई को दुश्मन सैनिकों के एक ग्रुप से लड़ाई की. इसमें दो मारे गए. इसके तुरंत बाद उन्हें एक और ऑब्ज़र्वेशन पोस्ट पर भेजा गया, जहां पाकिस्तान का हमला होने वाला था.

रात भर मार्च करने के बाद वांगचुक सुबह होने से पहले पोस्ट पर पहुंच गए और तेज आर्टिलरी शेलिंग के बावजूद अपने आदमियों को तैनात कर दिया. बाद में उन्होंने पोस्ट के पास दुश्मन के कब्जे वाली एक जगह पर हमला किया और छह दुश्मन सैनिकों को मारकर उस पर कब्जा कर लिया, जिससे लड़ाई का उस हिस्से का पासा पलट गया. सेक्टर की दो पोस्ट का नाम बाद में उनके सम्मान में 'सोनम 1' और 'सोनम 2' रखा गया.

इस शानदार बहादुरी के लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन बहादुरी मेडल है. लद्दाख में वांगचुक का नाम सैन्य वीरता और स्थानीय गर्व दोनों का था. इस इलाके के कई लोगों के लिए वह लद्दाख स्काउट्स के साहस और दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के बेमिसाल धीरज की निशानी थे.

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