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Kargil Vijay Diwas: कारगिल की चोटियों पर सुनिए लगाकर अपने कान, खामोशी में भी गूंजते मिलेंगे हिमाचल के ये 52 पवित्र नाम

कारगिल युद्ध में हिमाचल के वीरों का सर्वोच्च बलिदान ( ETV Bharat )

कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशाल सिंह के जिला मंडी से कैप्टन दीपक गुलेरिया, नायब सूबेदार खेम चंद राणा, हवलदार कृष्ण चंद, नायक स्वर्ण कुमार, सिपाही टेक सिंह, सिपाही राजेश कुमार चौहान, सिपाही नरेश कुमार, सिपाही हीरा सिंह, ग्रेनेडियर पूर्ण चंद, लांस नायक अशोक कुमार व नायक मेहर सिंह ने भारत मां के लिए अपना बलिदान दिया.

इसी कांगड़ा की धरती ने कारगिल युद्ध में देश को एक और परमवीर दिया. परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा. उन्हीं के नाम से बलिदानियों के नामों पर मनन आरंभ करते हैं. जिला कांगड़ा के 15 वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया. उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता (बलिदान उपरांत), कैप्टन सौरभ कालिया, ग्रेनेडियर विजेंद्र सिंह, राइफलमैन राकेश कुमार, लांस नायक वीर सिंह, राइफलमैन अशोक कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, सिपाही लखबीर सिंह, नायक ब्रह्मदास, राइफलमैन जगजीत सिंह, सिपाही संतोष सिंह, हवलदार सुरेंद्र सिंह व लांसनायक पदम सिंह के अलावा ग्रेनेडियर सुरजीत सिंह व ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह का नाम अमर है.

कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का पराक्रम विश्व के सैन्य इतिहास में खास स्थान दर्ज करवा चुका है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत कारगिल की कठिन चोटियों पर दुश्मन को खदेड़ने में आगे रहे. शिमला जिले के बलिदानी नौजवान यशंवत सिंह की पवित्र पार्थिव देह जब रिज मैदान पर दर्शन के लिए रखी गई तो वहां नम आंखों के साथ हजारों लोग उमड़ आए थे. हिमाचल के 52 सपूतों ने अपना जीवन अर्पित किया. उनके पवित्र नाम इस रिपोर्ट में आगे दर्ज किए जाएंगे. राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा ने मेजर सोमनाथ शर्मा के रूप में देश को पहला परमवीर दिया.

ऐसा इसलिए कि कारगिल में सबसे पहले हिमाचली वीर कैप्टन सौरभ कालिया ने प्राण बलिदान किए, फिर विजय दिवस से एक दिन पहले (25 जुलाई 1999 को) मेजर सुधीर वालिया ने जुलू टॉप फतह किया. फर्क सिर्फ इतना रहा कि सौरभ कालिया शहीद हो गए और मेजर सुधीर जुलू टॉप जीत कर वापस लौटे. खैर, बरस-दर-बरस बीत रहे हैं, लेकिन कारगिल की चोटियों में यदि आज भी कान लगाकर कुछ सुना जाए तो वहां 52 नाम पवित्र मंत्रों की तरह खामोशी में भी गूंज रहे हैं. इन्हीं 52 पवित्र नामों के साथ कुछ नाम और भी हैं. ये अमर नाम अभी भी हमारे बीच उपस्थित हैं. परमवीर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर के मुख से कारगिल की कहानियां सुनते हुए नई पीढ़ी में बलिदान के संस्कार घर बना रहे हैं.

शिमला: वर्ष 1999 में भारत मां के महान वीरों ने कारगिल की चोटियों से नापाक दुश्मन को खदेड़ दिया था. जुलाई माह की 26 तारीख को भारत के हिस्से विजय दिवस का शौर्यपूर्ण अवसर आया. विश्व के इतिहास में इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई भी सेना ऐसा युद्ध नहीं जीत पाई है. कारगिल की दुर्गम चोटियों में छिपकर आ बैठे कायर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत मां के हर प्रांत के सपूत ने अपना बलिदान दिया, लेकिन देश की पहाड़ियों से पाकिस्तान के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पहाड़ी राज्य हिमाचल के वीरों का योगदान अतुलनीय कहा जाएगा.

वीरों की धरती जिला हमीरपुर से हवलदार कश्मीर सिंह, हवलदार राजकुमार, हवलदार स्वामी दास चंदेल, सिपाही राकेश कुमार, राइफलमैन प्रवीण कुमार, सिपाही सुनील कुमार व राइफलमैन दीप चंद ने जीवन न्यौछावर किया. परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार के जिला बिलासपुर से हवलदार उधम सिंह, नायक मंगल सिंह, राइफलमैन विजय पाल, हवलदार राजकुमार, नायक अश्विनी कुमार, हवलदार प्यार सिंह, नायक मस्त राम ने देश के लिए सर्वस्व बलिदान किया.

जब कारगिल युद्ध में भारत ने पाक का चटाया था धूल (FILE)

शिमला जिला से ग्रेनेडियर यशवंत सिंह, राइफलमैन श्याम सिंह, ग्रेनेडियर नरेश कुमार व ग्रेनेडियर अनंत राम ने बलिदान दिया. जिला ऊना से कैप्टन अमोल कालिया व राइफलमैन मनोहर लाल का नाम अमिट बलिदानी के रूप में है. जिला सोलन से सिपाही धर्मेंद्र सिंह व राइफलमैन प्रदीप कुमार ने अपना जीवन अर्पित किया. इसी प्रकार जिला सिरमौर से राइफलमैन कुलविंदर सिंह, राइफलमैन कल्याण सिंह, चंबा जिला से सिपाही खेम राज व कुल्लू जिला के हवलदार डोला राम की बलिदान गाथा अमर है.

साथियों के साथ ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (FILE, ETV Bharat)

कारगिल का अमर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा

कांगड़ा जिला के पालमपुर के बत्रा परिवार के चिराग विक्रम बत्रा का नाम और कारगिल युद्ध एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं. कैप्टन विक्रम की डेल्टा कंपनी को कारगिल में पॉइंट 5140 पर फतह का आदेश मिला. इस टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर विक्रम बत्रा ने अपने साथियों में उत्साह भर दिया. पॉइंट 5140 पर फतह के समय शेरशाह ने आमने-सामने की लड़ाई में चार पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध भूमि में मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया. जनरल मलिक ने अपनी किताब में लिखा- पॉइंट 5140 पर पहुंचने वाली दक्षिणी ढलान 13 जैक राइफल्स की बी और डी कंपनी चढ़ गई.

शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा (FILE)

इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने प्रेरणादायी वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया. इस खतरनाक युद्ध में आमने-सामने हाथापाई जैसी भिड़ंत में कैप्टन विक्रम बत्रा ने चार पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. उनकी सफलता का संकेत अपने कमांडिंग ऑफिसर को ये दिल मांगे मोर कहना ऐसी बातें हैं, जिनसे वीरता की गाथाएं रची जाती हैं. कैप्टन बत्रा को पॉइंट 4875 पर कब्जे का टास्क मिला. पहली जुलाई 1999 को बटालियन मश्कोह घाटी में जुटी. तीन दिन तक योजना बनाई गई और फिर आक्रमण किया.

कैप्टन विक्रम बत्रा (ETV Bharat)

इसी लड़ाई में विक्रम बत्रा के एक और साथी राइफलमैन संजय कुमार भी थे. गर्व यह कि हिमाचल का ये सपूत परमवीर चक्र विजेता है और अब ऑनरेरी कैप्टन के रूप में सेवा पूरी कर चुके हैं. चार जुलाई को राइफलमैन संजय कुमार ने ही पॉइंट 4875 की समतल चोटी वाले हिस्से पर कब्जे के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व किया था. यहां फिर से सेना प्रमुख जनरल मलिक की किताब का अंश देखें. उन्होंने लिखा- 7 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्र बत्रा ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करने का फैसला लिया. आक्रमण का नेतृत्व भी कैप्टन बत्रा ने खुद किया. आमने-सामने की लड़ाई में विक्रम बत्रा ने पांच पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए. इस दौरान वे बुरी तरह से घायल हो गए थे. साथियों ने उन्हें मोर्चे से हटने के लिए आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने. पहली जुलाई से लेकर अब तक विक्रम बत्रा काफी थक भी गए थे.

कैप्टन सौरभ कालिया (ETV Bharat)

जनरल वीपी मलिक लिखते हैं कि, आखिरकार जो कार्य सैन्य दृष्टि से असंभव माना जाता था, विक्रम बत्रा उसे पूरा करने में सफल हुए. यहीं पर वे बलिदान हुए थे. उनके भाई विशाल बत्रा कारगिल की चोटियों में पहुंचकर वहां से अकसर उस मिट्टी को लाते हैं, जिसमें भारत मां व हिमाचल के सपूतों का लहू मौजूद है.

शहीद कैप्टन सौरभ कालिया (FILE, ETV Bharat)

हिमाचल भाग्य की भूमि है कि यहां ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार व कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर कारगिल युद्ध की गाथाओं को अकसर सुनाते रहते हैं. कवि मधुकर भारती की पंक्तियां हैं-

खाली नहीं हुआ है मंच

नहीं रुका है सृजन क्रम,

नहीं छोड़ा है ऋतुओं ने अपना परिवर्तन चक्र

नए लोग आ रहे हैं

कारगिल वॉर मेमोरियल (FILE)

जिस वीरगाथा को कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया, ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर, ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, लैफ्टिनेंट सौरभ कालिया, कैप्टन अमोल कालिया सरीखे महान सपूतों ने लिखा है, वे आगे नई पीढ़ी लिखेगी. क्योंकि मंच खाली नहीं हुआ है, ऋतुओं का परिवर्तन चक्र जारी है और नए शूरवीर भी निरंतर आ रहे हैं. इसकी गवाही ऊना के मार्कोस कमांडो लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर जैसे वीर दे रहे हैं. हाल ही में उन्हें शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया.

शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा और सौरभ कालिया (FILE, ETV Bharat)

पालमपुर से संबंध रखने वाले कवि, लेखक व संपादक नवनीत शर्मा कहते हैं- "कारगिल विजय दिवस देशवासियों को एक पल ठहरकर आत्म चिंतन का अवसर देता है. जिस धरती के लिए वीरों ने बलिदान दिया, सभी को उस धरती की सेवा का संकल्प लेना चाहिए." विख्यात शायर अमर सिंह फिगार कह गए हैं- "हर कदम बिखरा के अपना खून अपनी बोटियां, जब शहीदों ने बचाई कारगिल की चोटियां." उनकी पंक्तियों के आलोक में कारगिल बलिदानियों को देश का प्रणाम.

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