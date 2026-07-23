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'शहीदों की मज़ार पर लगेंगे हर बरस मेले': कारगिल विजय के 27 साल, वीरों को नमन करने द्रास में जुटेगा पूरा देश

जानिए कैसे 'शौर्य विजय यात्रा' की पवित्र मिट्टी से वीरों को नमन किया जाएगा और सुरक्षा के क्या हैं कड़े इंतजाम. पूरी खबर पढ़ें.

Operation Vijay 27 years
ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि. (फाइल) (ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 23, 2026 at 4:19 PM IST

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श्रीनगरः तोलोलिंग और टाइगर हिल की ऊंची पहाड़ियों की छांव में, कारगिल विजय दिवस की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं. यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में हर साल मनाया जाता है. इस साल 26 जुलाई को होने वाला यह आयोजन बेहद खास है, क्योंकि ऊंचे हिमालयी इलाकों में करीब 85 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाली आखिरी चौकियों को भारत द्वारा वापस छीने जाने के 27 साल पूरे हो रहे हैं.

दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक माने जाने वाले द्रास में, माहौल औपचारिक उत्सव जैसा होने के बजाय बेहद गंभीर और गरिमामय है. सेना के जवान, नागरिक प्रशासन और स्थानीय निवासी उन युद्ध नायकों, शहीद सैनिकों के परिवारों, सेवारत अधिकारियों और वीआईपी मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, जो उस जगह पर इकट्ठा होंगे जहां सैकड़ों सैनिकों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ों की चोटियों को वापस पाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी.

Operation Vijay 27 years
ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि. (फाइल) (ETV Bharat)

तोलोलिंग पहाड़ी की तलहटी में बना कारगिल युद्ध स्मारक (Kargil War Memorial) हर साल जुलाई में यादों का मुख्य केंद्र बन जाता है. इसकी बलुआ पत्थर की दीवारों पर उन सैनिकों के नाम दर्ज हैं जो 'ऑपरेशन विजय' के दौरान शहीद हुए थे. जबकि, अमर जवान ज्योति बलिदान और कर्तव्य के प्रतीक के रूप में लगातार जल रही है.

इस हफ्ते, कर्मचारी स्मारक परिसर के रख-रखाव के आखिरी कामों को पूरा करने में जुटे हैं. फूलों की सजावट तैयार की जा रही है, बैठने की जगहों को बड़ा किया गया है और शहीदों को चक्र अर्पित करने वाले क्षेत्रों को तैयार कर लिया गया है. वरिष्ठ अधिकारियों के आने से पहले सेना के बैंड इस समारोह के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, जबकि सुरक्षाकर्मी लगातार अभ्यास कर रहे हैं.

सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देने के लिए अधिकृत न होने के कारण नाम न छापने की शर्त पर बताया कि तैयारियां अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं.

अधिकारी ने कहा, "तैयारियों को पूरी सटीकता के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है. औपचारिक प्रोटोकॉल से लेकर सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स तक, हर पहलू पर विस्तार से योजना बनाई गई है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध नायक, वीर नारियां (शहीदों की पत्नियां), वीर परिवार (शहीदों के परिजन) और सेवारत सैनिक उन लोगों की याद में एक साथ आएंगे जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया."

द्रास और उसके आस-पास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत कर दी गई है. श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, युद्ध स्मारक के आस-पास और तय किए गए हेलीपैडों पर बहुस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. सेना, लद्दाख पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है, जबकि इस पूरे आयोजन के दौरान आने-जाने वाले सभी रास्तों पर नजर रखी जा रही है.

अधिकारियों ने बताया कि विशिष्ट अतिथियों और आम आगंतुकों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए स्मारक के आस-पास यातायात को नियंत्रित किया जाएगा और सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है.

समारोह में शामिल होने वाले संभावित लोगों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मदनराज पांडे, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), कारगिल के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद जाफर अखून शामिल हैं. इसके अलावा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और नागरिक अधिकारियों के भी इस समारोह में हिस्सा लेने की उम्मीद है.

अधिकारियों के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 25 जुलाई को श्रीनगर पहुंचने का कार्यक्रम है. इसके बाद वह अगली सुबह द्रास के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वह कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. अपनी इस यात्रा के दौरान उनके सेना के वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत करने की भी उम्मीद है.

Operation Vijay 27 years
ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि. (फाइल) (ETV Bharat)
हर साल, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के रिश्तेदार देश के अलग-अलग हिस्सों से सफर करके यहां आते हैं और उस स्मारक की दीवार के सामने खड़े होते हैं जहां उनके अपनों के नाम खुदे हुए हैं. कुछ लोग अपने साथ तस्वीरें लाते हैं, तो कुछ फूल चढ़ाते हैं या फिर उस वक्त हाथ जोड़कर मौन खड़े हो जाते हैं जब बिगुल बजाने वाले 'लास्ट पोस्ट' (शोक धुन) की आवाज गूंजते हैं.

द्रास, बटालिक और कारगिल के पहाड़ों में लड़ने वाले पूर्व सैनिक भी यहां आते हैं और अक्सर उन युद्धक्षेत्रों की यादों को ताजा करते हैं जहां उन्होंने ड्यूटी की थी. उनके बीच होने वाली बातचीत में सिर्फ जीत का ही जिक्र नहीं होता, बल्कि वे उन कठिन चढ़ाइयों, हाड़ कंपाने वाली रातों, लगातार हो रही तोपों की गोलाबारी और उन साथियों को याद करते हैं जो कभी लौटकर घर नहीं आए.

इस साल का यह विजय उत्सव 'शौर्य विजय यात्रा' के समापन के साथ भी जुड़ रहा है. यह 13 दिनों की एक मोटरसाइकिल यात्रा है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जुलाई को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. इस यात्रा में सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक और शहीदों के परिवार शामिल हैं, जो करीब 1,900 किलोमीटर का सफर तय करके कारगिल विजय दिवस के दिन द्रास पहुंचे हैं. यात्रा में शामिल लोग अपने साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लाई गई पवित्र मिट्टी का एक कलश लेकर चल रहे हैं, जिसे औपचारिक रूप से कारगिल युद्ध स्मारक पर अर्पित किया जाएगा.

1999 का कारगिल युद्ध तब शुरू हुआ था जब पाकिस्तानी सैनिकों और सशस्त्र घुसपैठियों ने श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1A (NH 1A) के सामने वाली ऊंची और रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था. भारतीय सेना ने इन चौकियों को वापस पाने के लिए 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया, जिसमें सैनिकों ने बेहद खराब मौसम और 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जाकर लड़ाई लड़ी.

लगभग तीन महीने के भीषण युद्ध के बाद, भारतीय सैनिकों ने कब्जे वाली चोटियों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया. भारत ने आधिकारिक तौर पर 26 जुलाई 1999 को अपनी जीत की घोषणा की थी. इस संघर्ष में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1,363 सैनिक घायल हुए थे, जबकि सैन्य अभियानों के दौरान हजारों पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए मारे गए थे.

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