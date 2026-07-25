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कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठः रक्षा मंत्री द्रास में 'ऑपरेशन विजय' के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि

एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, रविवार, 5 जुलाई, 2026 को ऑपरेशन विजय के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए. ( IANS/X/@IAF_MCC )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 4 Min Read