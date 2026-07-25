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कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठः रक्षा मंत्री द्रास में 'ऑपरेशन विजय' के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि

राजनाथ सिंह कारगिल युद्ध स्मारक पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जहां सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के सम्मान में खास तैयारियां की हैं.

Kargil Vijay Diwas
एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, रविवार, 5 जुलाई, 2026 को ऑपरेशन विजय के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए. (IANS/X/@IAF_MCC)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 25, 2026 at 1:06 PM IST

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श्रीनगरः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होने और 1999 के 'ऑपरेशन विजय' में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार 25 जुलाई को द्रास के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे. यह वर्षगांठ कारगिल युद्ध में भारत की जीत की याद दिलाती है, जब हिमालय में करीब तीन महीने तक चली भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों के कब्जे से अपनी महत्वपूर्ण पहाड़ियों को वापस छीन लिया था.

राजनाथ सिंह कारगिल युद्ध स्मारक पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जहां सेना ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के सम्मान में खास तैयारियां की हैं. यह समारोह 26 जुलाई को समाप्त होगा, इसी दिन 1999 में भारत ने इस युद्ध में अपनी जीत की घोषणा की थी.

शनिवार शाम को सेना कारगिल युद्ध स्मारक पर 'शौर्य संध्या' का आयोजन करेगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

इस समारोह में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मदनराज पांडे के साथ कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होंगे.

मुख्य स्मरणोत्सव समारोह रविवार को 'श्रद्धांजलि समारोह' के साथ आयोजित किया जाएगा. जिसमें स्मारक पर माल्यार्पण किया जाएगा. राजनाथ सिंह वरिष्ठ सेना अधिकारियों, कारगिल युद्ध के दिग्गजों, वीर नारियों, वीर माताओं, शहीद सैनिकों के परिवारों, नागरिक दिग्गजों और सेवारत कर्मियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय श्रद्धांजलि का नेतृत्व करेंगे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक 'वर्चुअल वॉकथ्रू पोर्टल' का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे आगंतुकों को कारगिल युद्ध स्मारक और इस संघर्ष के इतिहास का एक शानदार डिजिटल अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. उद्घाटन के बाद, रक्षा मंत्री 'हट ऑफ रिमेंबरेंस' (यादगार कुटिया) का दौरा करेंगे और बाद में कारगिल युद्ध स्मारक हेलीपैड पर सभा को संबोधित करेंगे.

यह समारोह 'शौर्य विजय यात्रा' के फ्लैग-इन (समापन) समारोह के साथ समाप्त होगा. एक मोटरसाइकिल रैली है जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से शुरू होकर द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक तक पहुंची है. लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद जाफ़र अखून के भी इस समारोह में शामिल होने की उम्मीद है.

इस रैली का उद्देश्य देश के वीर जवानों का सम्मान करना और उनके बलिदान की विरासत को संजोए रखना है. दुनिया के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक, द्रास में इस वर्षगांठ की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. टोलोलिंग पहाड़ी की तलहटी में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक को इस अवसर के लिए सजाया गया है. फूलों की व्यवस्था की गई है, बैठने की जगह बढ़ाई गई है और सप्ताहांत में जुटने वाली भारी भीड़ के लिए औपचारिक स्थल तैयार किए गए हैं.

सेना के बैंड समारोहों के लिए अभ्यास कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है. श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, युद्ध स्मारक के आसपास और तय किए गए हेलीपैडों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. कार्यक्रमों के दौरान स्मारक के आसपास यातायात की आवाजाही को भी नियंत्रित रखा जाएगा. एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां बारीकी से की गई हैं.

'ऑपरेशन विजय' तब शुरू किया गया था जब पाकिस्तानी सैनिकों और सशस्त्र घुसपैठियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 1A (श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क) के पास की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था. भारतीय सैनिकों ने कब्जे वाले स्थानों को वापस लेने के लिए 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी. करीब 85 दिनों की लड़ाई के बाद भारत ने 26 जुलाई 1999 को जीत की घोषणा की. इस संघर्ष में 527 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 1,363 अन्य घायल हुए थे.

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