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कारगिल विजय दिवस: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत बड़े नेताओं ने वीर शहीदों को नमन किया

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी

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देश आज 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 26, 2026 at 11:05 AM IST

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नई दिल्ली: देश आज 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है. यह 1999 में भारत की ऐतिहासिक जीत की याद दिलाता है. देश के जांबाज सैनिकों ने हिम्मत और दृढ़ इरादे से कारगिल की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों को फिर से हासिल किया. कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय के बहादुरों की हिम्मत, कुर्बानी और पक्के इरादे का सम्मान करता है. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने वीर शहीदों को नमन किया.

राष्ट्रपति मुर्मू ने वीर शहीदों को नमन किया

इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, 'कारगिल विजय दिवस के मौके पर मैं उन बहादुर योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी. उनकी बेमिसाल बहादुरी, अटूट इरादा और बेमिसाल देशभक्ति हमारी सेना की शानदार परंपराओं के बेहतरीन उदाहरण हैं. देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा. उन वीर योद्धाओं की बहादुरी की गाथा आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और पक्के कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने देश की सुरक्षा में सैनिकों के दिखाए गए 'असाधारण साहस' और कमिटमेंट के लिए देश का आभार जताया. एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हुए सैनिकों की बहादुरी देश के लिए हमेशा गर्व का विषय बनी रहेगी.

पीएम मोदी ने पोस्ट किया, 'कारगिल विजय दिवस पर हमारा देश भारत की सुरक्षा के लिए उनके असाधारण साहस और कमिटमेंट के लिए बहादुर सैनिकों का आभार व्यक्त करता है. सबसे मुश्किल हालातों का सामना करते हुए उनकी बहादुरी हमेशा देश के गर्व का विषय बनी रहेगी.'

उन्होंने आगे कहा कि 1999 की लड़ाई के नायकों का समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा, 'उनकी अटूट देशभक्ति और ड्यूटी के प्रति समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.' हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस हर भारतीय के लिए बहुत अहमियत वाला दिन है.

यह 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी, बलिदान और पक्के इरादे की याद दिलाता है. इस दिन, हम उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी और एकता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी. कारगिल युद्ध के नाम से मशहूर यह लड़ाई मई 1999 में शुरू हुई थी, जब घुसपैठियों ने चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ऊँची पहाड़ियों पर भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था.

उनका खतरनाक मकसद नेशनल हाईवे 1ए को काटना था, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जरूरी रास्ता है. लेकिन उन्होंने देश की इच्छाशक्ति को कम आंका. भारत ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, यह एक ऐसा मिशन था जिसमें बहुत सोच-समझकर प्लानिंग, पक्का इरादा और सैनिकों की जबरदस्त हिम्मत शामिल थी. दो महीने से ज़्यादा समय तक, हमारी सेना ने सबसे मुश्किल इलाके में इंच-इंच लड़ाई लड़ी, जब तक कि हर घुसपैठिए को खदेड़ नहीं दिया गया और हर चौकी भारतीय कंट्रोल में वापस नहीं आ गई.

राजनाथ, आर्मी चीफ ने कारगिल के हीरो को श्रद्धांजलि दी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने रविवार को कारगिल विजय दिवस की 27वीं एनिवर्सरी पर द्रास के एक डेडिकेटेड वॉर मेमोरियल पर देश के बहादुरों को श्रद्धांजलि दी. द्रास वैली में सुबह तेज धूप खिली हुई थी, जब सिंह ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण किया और शहीद हीरो को श्रद्धांजलि दी.

उनसे पहले लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, आर्मी चीफ जनरल सेठ, और नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने फोर्स के दूसरे सीनियर ऑफिसर्स के साथ वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण किया.

एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के नेतृत्व में तीन हेलीकॉप्टरों ने एरोहेड फॉर्मेशन में मेमोरियल पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं, जिसके पीछे दो चीतल थे. शनिवार को यहां पहुंचे राजनाथ सिंह कारगिल वॉर मेमोरियल पर ‘श्रद्धांजलि समारोह’ यानी पुष्पांजलि समारोह में चीफ गेस्ट थे.

द्रास में बारिश से भीगी एक शाम को आर्मी ने शनिवार को वॉर मेमोरियल पर ‘शौर्य संध्या’ रखी, जिसमें 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस का सम्मान किया गया और शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई. डिफेंस मिनिस्टर ने इस खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कारगिल लड़ाई में अपनी जान देने वाले आर्मी के कुछ जवानों के परिवार वालों को एक रस्मी ‘कलश’ भी दिया.

ऑपरेशन विजय की 27वीं सालगिरह के मौके पर आर्मी यहां कई इवेंट्स कर रही है. यह मौका 1999 की उस शानदार जीत का है जब भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी चोटियों और पाकिस्तानी सैनिकों की लगातार फायरिंग का सामना करते हुए कारगिल की ऊंचाइयों पर फिर से कब्ज़ा कर लिया था. ऑपरेशन विजय, पड़ोसी देश की घुसपैठ के बाद भारत के सीमित युद्ध को दिया गया नाम था. कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, 1999 को ऑपरेशन विजय के खत्म होने की याद में मनाया जाता है.

ये भी पढ़ें- कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास में 'ऑपरेशन विजय' के शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि

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