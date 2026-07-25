कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ: राजनाथ बोले, 'देश की सेना हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार'
रविवार को सशस्त्र बल कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाएंगे. यह दिवस ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है.
Published : July 25, 2026 at 10:28 PM IST
श्रीनगर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत की सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन बार-बार नाकाम होने के बावजूद प्रॉक्सी वॉर और घुसपैठ जैसी 'नापाक चालें' अपनाते रहते हैं.
रविवार को सशस्त्र बल कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मनाएंगे. यह दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में भारत को जीत दिलाने वाले ऑपरेशन विजय की सफलता की याद में मनाया जाता है.
Speaking at Shaurya Bhoj in Dras. https://t.co/x4Fdar0kXo— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 25, 2026
27वें कारगिल विजय दिवस की एक शाम पहले द्रास में एक यादगार कार्यक्रम के दौरान सैनिकों को संबोधित करते हुए, सिंह ने 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत, देशभक्ति और बलिदान सेना और देश दोनों को प्रेरणा देते रहते हैं.
सिंह ने कहा, "भले ही दुश्मन के इरादे बदले नहीं हैं और वह प्रॉक्सी वॉर (परोक्ष युद्ध) और घुसपैठ जैसे खतरनाक तरीके अपना रहा है, फिर भी भारतीय रक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है."
जब तक हमारे सैनिकों का आत्मबल अडिग है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर बुरी नज़र उठाने का साहस नहीं कर सकती। pic.twitter.com/lLLgn2WI0N— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 25, 2026
उन्होंने कहा कि करगिल लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, वह आज भी हिम्मत और देश के गर्व की निशानी है. सेना पर भरोसा जताते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की सुरक्षा उसके सैनिकों के पक्के इरादे पर टिकी है.
उन्होंने कहा, "जब तक देश के बहादुर सैनिकों की देशभक्ति और इरादा पक्का है, तब तक कोई भी भारत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर सकता. उनकी हिम्मत हर नागरिक को बिना किसी डर के अपने सपने पूरे करने और उन्हें पूरा करने में मदद करती है."
प्रधानमंत्री @narendramodi के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है कि हमारी सेनाएँ आधुनिकतम हथियारों, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोत्तम प्रशिक्षण से सुसज्जित रहें।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 25, 2026
आत्मनिर्भर भारत की शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के बल पर भारतीय सशस्त्र सेनाएँ आने वाले समय में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ… pic.twitter.com/CbvaMpXt7Y
सैनिकों के साथ पारंपरिक बड़ाखाना खाने पर बातचीत के दौरान, सिंह ने कहा कि, देश को करगिल में मिली जीत का जश्न मनाना चाहिए और साथ ही बदलती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति भी अलर्ट रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "करगिल की जीत को याद करके हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे सामने आने वाली चुनौतियां कम नहीं हुई हैं."
सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए वादे को दोहराया. उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों को एडवांस्ड हथियार, बेहतर ट्रेनिंग और आधुनिक क्षमताओं से लैस करके उन्हें मॉडर्न बनाने पर ध्यान दे रही है.
At Zojila Pass.. pic.twitter.com/7r7ZSxE8ZK— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 25, 2026
उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाने और भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए सेना की भी तारीफ की. सिंह ने कहा, "यह सदी हमारी है. भविष्य भी हमारा है. आत्मनिर्भरता की दिशा में हमने जो कदम उठाए हैं, उसे देखते हुए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी रक्षा सेना दुनिया में सबसे अच्छी बनेगी."
शौर्य भोज नाम का यह यादगार कार्यक्रम द्रास के विश्वनाथन स्टेडियम में हुआ. इसमें ड्रोन, रोबोटिक खच्चरों और आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन ड्रिल का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारतीय सेना द्वारा ऊंचाई वाले ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाया गया. इस कार्यक्रम में लद्दाख की रिच हेरिटेज दिखाने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शन और छात्र की देशभक्ति वाली प्रस्तुति भी शामिल थीं.
लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर बैंड ने देशभक्ति की धुनों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की, इसके बाद कॉर्प्स ऑफ़ मिलिट्री पुलिस सेंटर और स्कूल की श्वेत अश्व टीम ने मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया, जिसमें सटीक राइडिंग और प्रोफेशनल एक्सीलेंस दिखाया गया.
प्रोग्राम का समापन विजय भोज के साथ हुआ, जिसमें ऑपरेशन विजय के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेवारत सैनिक, वेटरन, गैलेंट्री अवार्ड विजेता, वीर नारी, शहीद सैनिकों के परिवार, सिविल गणमान्य और स्थानीय निवासी एक साथ आए. इससे पहले शाम को, सिंह ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर शौर्य संध्या में भाग लिया, जहां देशभक्ति के प्रदर्शन के बाद ऑपरेशन विजय के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान में एक समारोह हुआ.
कारगिल युद्ध के नायकों के दस करीबी रिश्तेदारों को उनके परिवारों द्वारा दिखाई गई हिम्मत और दृढ़ता के लिए सम्मानित किया गया. रक्षा मंत्री को वीरों की मिट्टी वाला एक पारंपरिक कलश भेंट किया गया. बीटिंग रिट्रीट समारोह और राष्ट्रगान से पहले धार्मिक नेताओं ने अलग-अलग धर्मों के लिए प्रार्थना की.
बाद में सिंह ने शहीद सैनिकों के सम्मान में मेमोरियल पर दीये जलाए. दिन का यादगार कार्यक्रम लामोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध स्मरण के साथ शुरू हुआ, जिसमें कारगिल युद्ध के पुराने सैनिक, शहीद सैनिकों के परिवार और सीनियर सैन्य अधिकारी शामिल हुए.
प्रोग्राम में ऑपरेशन विजय के 40 वीर सपूतों की हिम्मत के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री और एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई. परिवार के सदस्यों ने सैनिकों की निजी यादें शेयर कीं, जबकि समारोह के दौरान उनके करीबी रिश्तेदारों को सम्मानित किया गया.
यह कार्यक्रम रविवार को श्रद्धांजलि समारोह के साथ खत्म होगा, जिसमें सिंह देश की तरफ से कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे. यह कार्यक्रम लड़ाई के दौरान शहीद हुए 545 लोगों को सम्मान देता है, जिसमें 537 भारतीय सेना के जवान, पांच भारतीय वायु सेना के जवान, एक सीमा सुरक्षा बल का सदस्य और दो आम नागरिक शामिल हैं. उनके बलिदान ने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत पक्की की और देश की जमीनी एकता की रक्षा की.
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