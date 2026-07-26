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कारगिल विजय दिवस: हरियाणा के मंजीत ने सबसे कम उम्र में दी शहादत, अमर है अंबाला के वीर सपूत की गाथा

कारगिल विजय दिवस शौर्य, बलिदान और गर्व का प्रतीक है. देश की रक्षा करते हुए अंबाला के मंजीत ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया.

MANJEET SINGH kargil MARTYR
MANJEET SINGH kargil MARTYR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 26, 2026 at 2:11 PM IST

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अंबाला: देश आज 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है. आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को हराकर कारगिल युद्ध जीता था. ये जंग 60 दिनों तक चली थी. इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 सैनिक शहीद हुए थे. इनमें एक अंबाला के शहीद मंजीत सिंह भी थे. 527 सैनिकों में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले नौजवान मंजीत सिंह ही थे.

सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले जवान थे मंजीत: कांसापुर गांव निवासी शहीद मंजीत सिंह का नाम आज भी गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है. महज साढ़े 18 वर्ष की आयु में उन्होंने टाइगर हिल पर दुश्मनों से लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. शहीद की शहादत पर परिजनों को हो नहीं पूरे इलाके को लोगों को गर्व है. 527 सैनिकों में मंजीत सिंह सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले नौजवान थे.

टाइगर हिल के हीरो हरियाणा के मंजीत, कम उम्र में दिया था बड़ा बलिदान, पढ़िये पूरी कहानी (ETV Bharat)

1998 में सेना में हुए थे भर्ती: अंबाला के कांसापुर गांव के निवासी मनजीत सिंह सन 1998 में आठ-सिख रेजिमेंट अल्फा कंपनी में भर्ती हुए थे. मंजीत की ड्यूटी कारगिल में लगाई गई थी. उनकी भर्ती के डेढ़ वर्ष के बाद ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया. 7 जून 1999 को टाइगर हिल में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया.

शहीद के नाम पर गांव का मुख्यद्वार: उनकी शहादत को याद करते हुए गांव में मुख्य द्वार बनाया गया है. जिसका नाम शाहिद मंजीत सिंह मुख्य द्वार रखा गया है. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई वाली सरकार ने उनके परिवार को गैस एजेंसी अलॉट की थी. इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक सहायता भी दी गई.

MANJEET SINGH kargil MARTYR
शहीद के नाम पर गांव का मुख्यद्वार (ETV Bharat)

पिता के बेटे के बलिदान पर गर्व: शहीद मंजीत के पिता गुरचरण सिंह ने कहा कि "हमें दुख तो जरूर है कि हमारा लड़का इतनी कम उम्र में शहीद हो गया, लेकिन हमें अपने बेटे मंजीत सिंह के बलिदान पर गर्व है. मंजीत सिंह बचपन से ही देशभक्त था और सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना उसका सपना था. उसने अपने इस सपने को पूरा किया और देश की आन, बान और शान की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की. शहीद की याद में गांव कांसापुर में 'शहीद मंजीत सिंह मुख्य द्वार' का निर्माण कराया गया है. मंजीत सिंह ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी शौर्यगाथा आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी."

शहीद मंजीत कि प्रतिमा बनवाने की मांग: स्थानीय निवासी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि "हमें शहीद मंजीत सिंह की शहादत पर गर्व है. जिसने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. कारगिल युद्ध में सभी बलिदानियों में मंजीत सबसे कम उम्र के थे. कारगलि युद्ध में बलिदान होने वाले वो हरियाणा के पहले सैनिक भी थे. वो करीब 17 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए और साढ़े अठारह वर्ष की आयु में शहीद हो गए." उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में शहीद मनजीत सिंह की प्रतिमा लगाई जाए, जो आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी.

ये भी पढ़ें- कारगिल विजय दिवस: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत बड़े नेताओं ने वीर शहीदों को नमन किया

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