करीना कपूर को दीवाली पर 30 कैरेट का पन्ना पहनना पड़ा भारी, पटौदी परिवार की बढ़ी मुश्किलें

करीना कपूर को दीवाली पर 30 कैरेट का पन्ना पहनना पड़ा भारी, पटौदी परिवार की बढ़ी मुश्किलें
दीपावली पर करीना ने पहना था रॉयल नेकलेस, पन्ना पर खुदी हुई है आयतुल कुर्सी. कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:16 PM IST
भोपाल: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर द्वारा दीपावली पर पहने गए 200 साल पुराने शाही हार का मामला अब कोर्ट तक पहुंच सकता है. विवाद की वजह इस कीमती हार पर लगे 30 कैरेट का पन्ना बना है, जिस पर आयतुल कुर्सी खुदी हुई है, जिसे कुरान की एक पवित्र आयत माना जाता है.
फैशन के तौर पर इसे पहनने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के समन्वयक अब्बास हफीज ने करीना कपूर को लीगल नोटिस भेजा है. इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि आस्था से जुड़ी चीज को इस तरह से पहनकर दिखाने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
दीपावली पर करीना ने पहना था रॉयल नेकलेस
बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और सैफ अली खान ने बेहद शाही अंदाज में दीपावली का त्योहार मनाया. इस मौके पर करीना कपूर ने रॉयल लुक में डिजाइनर कपड़े पहने और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. फोटो में करीना कपूर फैशन डिजाइनर पुनीत बलाना का काफ्तान पहने हुए थीं, जिस पर चांदी की बारीक कढ़ाई की गई थी.
इसकी मैचिंग के लिए करीना कपूर ने रॉयल नेकलेस पहना. विवाद इस नेकलेस से ही शुरू हुआ. इस नेकलेस में 30 कैरेट का पन्ना लगा हुआ है. बताया जाता है कि इस नेकलेस में आयतुल कुर्सी खुदी हुई थी, जिसे कुरान की पवित्र आयत माना जाता है. इसको पहने जाने को लेकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने भी आपत्ति जताई थी.
कैसे पहुंचा करीना तक यह नेकलेस
यह नेकलेस भोपाल के नवाब घराने का है, जो बाद में सैफ अली खान से होते हुए करीना कपूर तक पहुंचा. बताया जाता है कि इसे भोपाल के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्लाह खान को 1921-22 में प्रिंस ऑफ वेल्स का मानद एडीसी बनाए जाने के दौरान बनवाया गया था. इसमें वह शानदार कलगी भी शामिल थी, जिसे करीना कपूर द्वारा पहना गया.
इसे प्रिंस ऑफ वेल्स के शाही प्रतीक के रूप में तैयार किया गया था. इसमें तीन पंखों को हीरे की कलगी के रूप में तैयार किया गया था. इस कलगी को चार कतारों में मोतियों से सजाया गया. नवाब हमीदुल्लाह खान के बाद यह उनकी बेटी साजिदा सुल्तान और बाद में पोते सैफ अली खान के पास पहुंची. इसे भी करीना कपूर ने पहना था.
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'नोटिस भेजकर कहा मांफी मांगे करीना'
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने बताया, "धार्मिक ग्रंथ से जुड़े हर शब्द का अपना धार्मिक महत्व होता है, जिसे इस तरह सिर्फ फैशन में दिखावे के तौर पर नहीं पहना जाना चाहिए. नोटिस के जरिए करीना कपूर से विवादित पोस्ट हटाने और माफी मांगने के लिए कहा गया है."