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करीना कपूर को दीवाली पर 30 कैरेट का पन्ना पहनना पड़ा भारी, पटौदी परिवार की बढ़ी मुश्किलें

करीना कपूर को दीवाली पर 30 कैरेट का पन्ना पहनना पड़ा भारी ( Kareena Kapoor Instagram )

भोपाल: बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर द्वारा दीपावली पर पहने गए 200 साल पुराने शाही हार का मामला अब कोर्ट तक पहुंच सकता है. विवाद की वजह इस कीमती हार पर लगे 30 कैरेट का पन्ना बना है, जिस पर आयतुल कुर्सी खुदी हुई है, जिसे कुरान की एक पवित्र आयत माना जाता है.

फैशन के तौर पर इसे पहनने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के समन्वयक अब्बास हफीज ने करीना कपूर को लीगल नोटिस भेजा है. इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि आस्था से जुड़ी चीज को इस तरह से पहनकर दिखाने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.