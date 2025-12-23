ETV Bharat / bharat

ड्रग केस में वर्धा जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर, सौरभ कुमार ने ली जगह

करंगा घाडगे जंगल ड्रग केस के चलते वर्धा के पुलिस सुपरिटेंडेंट अनुराग जैन का तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया है.

ड्रग केस में वर्धा जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट का ट्रांसफर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 8:42 PM IST

नागपुर (मुंबई): 192 करोड़ रुपये के ड्रग केस में वर्धा जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट अनुराग जैन का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया है. उन्हें सिविल राइट्स प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट के तौर पर ट्रांसफर किया गया है. वहीं, सौरभ कुमार अग्रवाल को अब वर्धा का नया पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाया गया है.

सौरभ कुमार इससे पहले पुणे में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट थे. वर्धा के गार्डियन मिनिस्टर और राज्य के होम मिनिस्टर पंकज भोयर ने साफ किया था कि 192 करोड़ रुपये के ड्रग केस में सभी दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.यह खबर सबसे पहले 'ईटीवी भारत' ने पब्लिश की थी.

गैर-कानूनी तरीके से चल रही थी ड्रग फैक्टरी
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने वर्धा जिले के करंजा (घाडगे) के जंगल में चल रही एक ड्रग फैक्टरी को ध्वस्त किया. यह कार्रवाई 'ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू' के तहत की गई. ड्रग फैक्टरी गैर-कानूनी तरीके से चल रही थी.

इस ऑपरेशन के दौरान 192 करोड़ रुपये की 128 किग्रा मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की गईं. तीन लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया. ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट भी जब्त किए.

कॉन्फिडेंशियल जानकारी पर एक्शन
करंजा (घाडगे) वर्धा से करीब 75 किलोमीटर दूर है. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नागपुर यूनिट को बहुत कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिली थी कि इस इलाके के जंगल में एक गैर-कानूनी ड्रग फैक्टरी चल रही है. इस जानकारी के आधार पर DRI टीम ने छापा मारकर फैक्टरी को ध्वस्त कर दिया. छापे के समय फैक्टरी में मेफेड्रोन ड्रग्स का प्रोडक्शन जोरों पर था.

128 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त
इस ऑपरेशन में 128 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया गया, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 192 करोड़ रुपये है. हैरानी की बात है कि वर्धा पुलिस को इतनी बड़ी ड्रग बनाने की फैक्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम ने यह ऑपरेशन तब किया जब नागपुर में राज्य विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा था. इससे सरकार पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया.

विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया. यह बात कि नागपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर जहां राज्य सरकार का सेशन चल रहा था, एक बड़ी ड्रग फैक्ट्री चल रही थी और लोकल पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा देती है.

