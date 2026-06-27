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'केंद्र को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए', करण सिंह ने जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने का समर्थन किया

श्रीनगर: पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. करण सिंह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने के लिए अपना समर्थन दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा करने के अपने वादे का सम्मान करना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत (President) डॉ. सिंह ने श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में एक अंतरधार्मिक संवाद (Interfaith Dialogue) के मौके पर यह बात की. पत्रकारों से बात करते हुए करण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए. सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने का भी वादा किया है और मेरा मानना ​​है कि ऐसा किया जाना चाहिए."

सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को देश में एक खास संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और उम्मीद जताई कि सही समय पर राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा.

उन्होंने अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच बातचीत के जरिये सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने की अहमियत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्मों के बीच जुड़ाव का उद्देश्य एक धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर साबित करने के बजाय समझ और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा, "इंटरफेथ डायलॉग का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के मानने वालों का एक साथ बैठना, एक-दूसरे को समझना और आपसी सम्मान को मजबूत करना है. कश्मीर में ऐसी कोशिशें खास तौर पर जरूरी हैं."

कश्मीर भारत का ताज

संवाद में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, डॉ. सिंह ने कश्मीर को "भारत का ताज" बताया और बंटवारे के समय महात्मा गांधी की बात याद की कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के समय घाटी "उम्मीद की किरण" थी. सिंह ने कहा, "गांधीजी ने कहा था कि अगर उन मुश्किल समय में उन्हें रोशनी और उम्मीद की कोई किरण दिखी, तो वह कश्मीर में थी."

उन्होंने इस विशिष्टता का श्रेय इस इलाके की सांप्रदायिक सद्भाव की लंबी परंपरा को दिया. उन्होंने कहा कि कश्मीर ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग धर्मों, सोच और संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है, जो इसे भारत की अलग-अलग सोच वाली विरासत का प्रतीक बनाता है. उन्होंने कहा, "यह शास्त्रार्थ नहीं है. हर धर्म के अपने दर्शनशास्त्र और मान्यताएं होती हैं. इसका उद्देश्य एक-दूसरे को समझना और सद्भाव को मजबूत करना है."