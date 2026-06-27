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'केंद्र को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए', करण सिंह ने जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने का समर्थन किया

डॉ. करण सिंह ने याद किया कि गांधीजी को बंटवारे के मुश्किल समय में कश्मीर से रोशनी और उम्मीद की कोई किरण दिखी थी.

Karan Singh reiterates support for restoration of Jammu-Kashmir statehood Calls for Interfaith Harmony
डॉ. करण सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 4:26 PM IST

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श्रीनगर: पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. करण सिंह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने के लिए अपना समर्थन दोहराया और कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा करने के अपने वादे का सम्मान करना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत (President) डॉ. सिंह ने श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में एक अंतरधार्मिक संवाद (Interfaith Dialogue) के मौके पर यह बात की. पत्रकारों से बात करते हुए करण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए. सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने का भी वादा किया है और मेरा मानना ​​है कि ऐसा किया जाना चाहिए."

सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को देश में एक खास संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और उम्मीद जताई कि सही समय पर राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा.

उन्होंने अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच बातचीत के जरिये सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने की अहमियत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्मों के बीच जुड़ाव का उद्देश्य एक धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर साबित करने के बजाय समझ और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा, "इंटरफेथ डायलॉग का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के मानने वालों का एक साथ बैठना, एक-दूसरे को समझना और आपसी सम्मान को मजबूत करना है. कश्मीर में ऐसी कोशिशें खास तौर पर जरूरी हैं."

कश्मीर भारत का ताज
संवाद में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, डॉ. सिंह ने कश्मीर को "भारत का ताज" बताया और बंटवारे के समय महात्मा गांधी की बात याद की कि बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के समय घाटी "उम्मीद की किरण" थी. सिंह ने कहा, "गांधीजी ने कहा था कि अगर उन मुश्किल समय में उन्हें रोशनी और उम्मीद की कोई किरण दिखी, तो वह कश्मीर में थी."

उन्होंने इस विशिष्टता का श्रेय इस इलाके की सांप्रदायिक सद्भाव की लंबी परंपरा को दिया. उन्होंने कहा कि कश्मीर ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग धर्मों, सोच और संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है, जो इसे भारत की अलग-अलग सोच वाली विरासत का प्रतीक बनाता है. उन्होंने कहा, "यह शास्त्रार्थ नहीं है. हर धर्म के अपने दर्शनशास्त्र और मान्यताएं होती हैं. इसका उद्देश्य एक-दूसरे को समझना और सद्भाव को मजबूत करना है."

सत्य एक ही है...
ऋग्वेद की पंक्ति, "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" को कोट करते हुए सिंह ने कहा कि सत्य एक ही है, हालांकि उसे अलग-अलग तरीकों से बताया जाता है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्म आखिर में एक ही ईश्वर तक ले जाते हैं.

उन्होंने कश्मीर की आध्यात्मिक विरासत पर जोर दिया, जिसमें वैदिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, कश्मीर शैव धर्म, लाल देद की शिक्षाओं और घाटी की मिली-जुली संस्कृति में शाह-ए-हमदान और शेख नूर-उद-दीन नूरानी जैसे सूफी संतों के योगदान का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "दुनिया को नफरत की नहीं, प्यार की जरूरत है. हम अलग-अलग धर्मों को मानने वाले और अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि हम इंसान हैं."

सिंह ने कश्मीर में एक स्थायी इंटरफेथ डायलॉग सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच बातचीत को संस्थागत बनाया जा सके और इलाके की शांति के साथ रहने की परंपरा को मजबूत किया जा सके.

उर्दू भाषा को बढ़ावा देने की मांग
उन्होंने उर्दू को बढ़ावा देने की भी मांग की और इसे भारतीय भाषा और देश की साझा सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. उन्होंने कहा, "उर्दू भारत में पैदा हुई थी. यह कोई विदेशी भाषा नहीं है. इसे बचाकर रखना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और जहां भी हो सके इसका इस्तेमाल करना चाहिए."

सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने लंबे समय से दिखाया है कि अलग-अलग धर्मों, भाषाओं और परंपराओं के लोग शांति से एक साथ रह सकते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि कश्मीर घाटी अंतरधार्मिक सद्भाव, सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का एक मॉडल बनी रहेगी.

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