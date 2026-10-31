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बिहार के सांसद ने झारखंड में आकर बीजेपी पर लगाया आरोप, सरदार पटेल को लेकर कही यह बात

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धनबादः सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर धनबाद में आयोजित समारोह के मंच से बिहार के काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और संविधान की मूल भावना को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को केवल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक के तौर पर याद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनके धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और संघीय विचारों को भी समझना जरूरी है.

सांसद ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरदार पटेल के व्यक्तित्व के एक पक्ष को ही सामने रखती है, जबकि उनके दूसरे विचारों को नजरअंदाज किया जाता है. उन्होंने जल, जंगल, जमीन, किसान और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर भी अपनी बात रखी.

सांसद राजराम सिंह का बयान (Etv Bharat) दरअसल, शनिवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में लव-कुश सेवा संघ, झारखंड प्रदेश की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के काराकाट से सांसद राजाराम सिंह शामिल हुए. सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे. कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई. इस दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया. मीडिया से बातचीत में सांसद राजाराम सिंह ने कहा कि भारत की एकता उसकी विविधता में निहित है. संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा संघीय ढांचे के पक्षधर थे. उनके मुताबिक आज लोकतंत्र, संविधान और देश के संघीय ढांचे को बचाए रखने की लड़ाई महत्वपूर्ण है.