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काराकाट सांसद राजा राम सिंह पहुंचे गढ़वा, किसानों से मुलाकात कर सुनीं समस्याएं

गढ़वा: भाकपा माले किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजा राम सिंह आज भारी-भरकम काफिले के साथ झारखंड के गढ़वा जिले पहुंचे. उन्होंने कहा कि जहां भी किसान पीड़ित होंगे, वहां भाकपा माले उनकी आवाज बनेगी. सांसद ने सोन नदी के पानी के बंटवारे और प्रस्तावित बांध को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि बांध बनने से गढ़वा जिले के कांडी, खरौंधी और केतार प्रखंड के दर्जनों गांव प्रभावित हो सकते हैं.

बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भाकपा माले के सांसद राजा राम सिंह के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड पहुंचते ही स्थानीय भाकपा माले कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने सोन तटवर्ती इलाके में रहने वाले किसानों और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानीं.

काराकाट सांसद राजा राम सिंह पहुंचे गढ़वा (Etv Bharat)

सोन नदी के भ्रमण के दौरान केतार प्रखंड के लोहरगढ़ा गांव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सांसद राजा राम सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे.

उन्होंने कहा कि सोन नदी के पानी के बंटवारे के बाद केंद्र सरकार गढ़वा जिले से होकर गुजरने वाली सोन नदी पर बांध बनाने की तैयारी कर रही है. इस बांध के निर्माण से गढ़वा जिले के कांडी, खरौंधी और केतार प्रखंड के दर्जनों गांव प्रभावित हो सकते हैं.