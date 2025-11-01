ETV Bharat / bharat

डिफेंस एरिया की तस्वीर और गोपनीय जानकारियां भेजीं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार

पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद किए ( ETV Bharat )

कपूरथला: पंजाब के कपूरथला में पुलिस ने डिफेंस एरिया की फोटो और गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह पर पहले से ही एनडीपीएस के कई दर्ज हैं. आरोपियों के पास से छह मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कपूरथला के आर्मी कैंट इलाके की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के लिए किया जाता था. पुलिस अधीक्षक प्रभजोत सिंह ने बताया कि, मामले के मुख्य आरोपी का सीधे संबंध पाकिस्तान से हैं. आरोपी को फिरोजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि, आरोपी गुरनाम से कड़ी पूछताछ जारी है और इसमें कई और लोगों के शामिल होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि, यह नेटवर्क एक बड़ा गिरोह है. एसपी ने आगे बताया कि, पिछले महीने 28 अक्टूबर को एक गोपनीय सूचना के आधार पर कपूरथला जिला पुलिस ने कांजली के पास कपूरथला निवासी राजा नामक युवक को गिरफ्तार किया था. वह डिफेंस एरिया में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था. उसने अपने साथियों की मदद से सैन्य क्षेत्र की तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेजे थे. जिसके बाद आरोपी राजा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया. एसपी प्रभजोत सिंह ने आगे बताया कि, रिमांड के दौरान आरोपी राजा की पहचान पर एक अन्य आरोपी जसकरण सिंह निवासी धर्मकोट को गिरफ्तार किया गया है. जसकरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह निवासी फिरोजपुर को गिरफ्तार किया गया. तीनों आरोपियों से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.