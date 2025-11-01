ETV Bharat / bharat

डिफेंस एरिया की तस्वीर और गोपनीय जानकारियां भेजीं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार

पंजाब में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Pakistani spy caught in Kapurthala
पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद किए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 3:04 PM IST

3 Min Read
कपूरथला: पंजाब के कपूरथला में पुलिस ने डिफेंस एरिया की फोटो और गोपनीय जानकारी भेजने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह पर पहले से ही एनडीपीएस के कई दर्ज हैं.

आरोपियों के पास से छह मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कपूरथला के आर्मी कैंट इलाके की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के लिए किया जाता था.

पुलिस अधीक्षक प्रभजोत सिंह ने बताया कि, मामले के मुख्य आरोपी का सीधे संबंध पाकिस्तान से हैं. आरोपी को फिरोजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि, आरोपी गुरनाम से कड़ी पूछताछ जारी है और इसमें कई और लोगों के शामिल होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि, यह नेटवर्क एक बड़ा गिरोह है.

एसपी ने आगे बताया कि, पिछले महीने 28 अक्टूबर को एक गोपनीय सूचना के आधार पर कपूरथला जिला पुलिस ने कांजली के पास कपूरथला निवासी राजा नामक युवक को गिरफ्तार किया था. वह डिफेंस एरिया में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था. उसने अपने साथियों की मदद से सैन्य क्षेत्र की तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेजे थे. जिसके बाद आरोपी राजा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया.

एसपी प्रभजोत सिंह ने आगे बताया कि, रिमांड के दौरान आरोपी राजा की पहचान पर एक अन्य आरोपी जसकरण सिंह निवासी धर्मकोट को गिरफ्तार किया गया है. जसकरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्य आरोपी गुरनाम सिंह निवासी फिरोजपुर को गिरफ्तार किया गया. तीनों आरोपियों से 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

एसपी ने बताया कि, फोन के जरिए आरोपी सैन्य क्षेत्र की तस्वीरें और गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेजते थे. मामले में फिरोजपुर निवासी गुरनाम सिंह मुख्य आरोपी है. उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं.

उन्होंने कहा कि, यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए मीडिया में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती. इस पूरे ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने कपूरथला पुलिस और पंजाब की अन्य एजेंसियों का पूरा सहयोग किया. संयुक्त प्रयासों से मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

एसपी पुलिस के मुताबिक, मामले में 28 अक्टूबर को राजा नाम के शख्स की पहली गिरफ्तारी हुई थी. वह कपूरथला स्थित नई सेना छावनी में निजी सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाला राजा पड़ोसी दुश्मन पाकिस्तान के लोगों से संपर्क कर सेना के बारे में खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, राजा अपनी ड्यूटी के दौरान सैन्य छावनी क्षेत्र की तस्वीरें खींचकर पाकिस्तानी अधिकारियों को भेजता था, जिससे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा था. इसकी जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज कर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया.

