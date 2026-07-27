लीगल मामलों से प्रोटेक्शन के लिए CJP को एक करोड़ रुपये की मदद करेंगे कपिल सिब्बल, वकीलों से की ये अपील
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा जो मदद करना चाहते हैं वह हमसे जुड़े. हम लीगल हेल्प के लिए एक डेटाबेस भी बनाएंगे.
Published : July 27, 2026 at 7:40 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ और उन पर जो मुकदमे लगाए गए हैं, उन्हें वापस लेने का सरकार ने वायदा किया है. लेकिन, उन मुकदमों से सीजेपी और छात्रों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करने की जरूरत पड़ेगी. इसलिए मैं सीजेपी को उस प्रोटेक्शन के लिए एक करोड. रुपये का योगदान दूंगा.
कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक ऑर्गेनिक आंदोलन था. इतनी बड़ी संख्या में छात्रा इसमें शामिल थे और देश की व्यवस्था बदलने के लिए आंदोलन है. इसलिए मैं इनको मदद करूंगा. मैं उनके साथ आंदोलन में शामिल नहीं हुआ. लेकिन, आर्थिक रूप से एक करोड़ रुपए की इनको मदद दूंगा और मैं दूसरे लॉयर से भी अपील करता हूं कि वह भी इनकी प्रोटेक्शन के लिए योगदान दें.
फंड के इस्तेमाल में कोई भूमिका नहीं: उन्होंने कहा कि सरकार देश में हिंदू मुस्लिम कराती है. किसी भी मामले को हिंदू मुस्लिम रंग दे देती है. यह हमको होने नहीं देना है. इसलिए मैं इनकी मदद कर रहा हूं. बाकी लीगल मामलों में जहां भी उनको मेरी जरूरत होगी मैं उनकी मदद करूंगा. सीजेपी इस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से करेगी उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं होगी. मैं सिर्फ योगदान दूंगा. मैंने यह घोषणा कर दी है. बाकी उस फंड का इस्तेमाल इनको कैसे करना है वह यह खुद करेंगे. सीजेपी ने अपने स्तर पर छात्रों के मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार से बातचीत की है. मुकदमे वापस हो जाएंगे तो उनको राहत मिलेगी. लेकिन अगर मुकद्दमे वापस नहीं होते हैं तो फिर उनको एफआईआर को क्वेश कराने के लिए इनको लड़ना पड़ेगा.
फिलहाल जारी नहीं किया गया आदेश: वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार की तरफ से मुकदमे वापस लेने की बात कही गई थी. लेकिन उस मामले में अभी सरकार ने आदेश जारी नहीं किया है. हमें मंगलवार तक का समय दिया गया है. हम उसी का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि जैसा सरकार ने पहले किया है कि आंदोलन के खत्म होने के बाद इंडिविजुअल लेवल पर कुछ लोगों को टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया है, ऐसा ना हो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं.
देशभर के वकीलों से की अपील: उन्होंने कहा, ऐसा होने पर देशभर में जिन-जिन राज्यों में भी हमारे आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आंदोलन हुआ, वहां पर भी एफआईआर दर्ज करने की जानकारी मिल रही है. इसके लिए हम देशभर के वकीलों से अपील करते हैं कि वह हमारी मदद करने के लिए आगे आएं. जो भी मदद करना चाहते हैं वह हमसे जुड़े. हम लीगल हेल्प के लिए एक डेटाबेस भी बनाएंगे. जो भी वकील हमसे मदद करने के लिए जुड़ना चाहें वह वेबसाइट पर आकर के अपनी जानकारी हमें दे सकते हैं.
सबूत इकट्ठा करने के लिए लांच की वेबसाइट: सौरव दास ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हमने हिंसा में शामिल पुलिसकर्मियों और अर्ध सैनिक बल के जवानों के खिलाफ हिंसा करते हुए सबूत जुटाने के लिए cockroch janta party.org/sakshi के नाम से पोर्टल लॉन्च कर दिया है. जिन लोगों को भी पुलिस और अर्ध सैनिक बल के जवानों की ओर से वीडियो फोटो मिले वह इस वेबसाइट पर अपलोड करें. हम इन सबूतों के आधार पर उन पुलिस वालों और अर्ध सैनिक बल के जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे. उनके खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए लड़ेंगे.
आदेश नहीं तो फिर करेंगे आंदोलन: उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार से बातचीत के दौरान हमारी यह बात हुई थी कि सरकार मंगलवार तक सभी छात्रों से मुकदमे वापस लेने के लिए आदेश जारी कर देगी. लेकिन अगर सरकार कल तक आदेश जारी नहीं करती है और मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएगी. हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे.
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