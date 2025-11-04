ETV Bharat / bharat

एक तीर्थ ऐसा भी...जहां शादी के लिए चढ़ाया जाता है सेहरा, बच्चों की कामना के लिए बांधी जाती है तागड़ी

Kapal Mochan Mela Yamunanagar: हरियाणा के यमुनानगर में एक ऐसा तीर्थ हैं. जहां युवा शादी के लिए सेहरा चढ़ाते हैं.

Kapal Mochan Mela Yamunanagar
Kapal Mochan Mela Yamunanagar (Etv Bharat)
November 4, 2025

यमुनानगर: हरियाणा के यमुनानगर में लगने वाला कपाल मोचन मेला देशभर में प्रसिद्ध है. मेले का आयोजन हर साल यमुनानगर के बिलासपुर में ही होता है. 1 नवंबर 2025 को इस मेले का आयोजन हुआ था. जो 5 नवंबर 2025 तक चलेगा. इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंच रहे हैं. इस मेले को उत्तर भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मेलों में से एक माना जाता है. हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर इस मेले का आयोजन किया जाता है.

तीर्थ स्थल पर चढ़ाया जाता है सेहरा: इस मेले में आने वाले लोगों की कई मान्यताएं हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक मेले में प्राचीन बेरी का पेड़ लगा है. माना जाता है कि यहां सेहरा चढ़ाने से युवक और युवतियों की शादी हो जाती है. माना ये भी जाता है कि अगर किसी दंपति के पास बच्चा नहीं है, तो बेरी के पेड़ पर तागड़ी चढ़ाने से बच्चे की मनोकामना पूरी हो जाती है. मनोकामना पूरी होने के बाद परिवार यहां आता है और उस धागे को खोल देता है. हर साल इस मेले में 7 से 8 श्रद्धालु स्नान करने और मनोकामनाएं मांगने आते हैं.

एक तीर्थ ऐसा भी...जहां शादी के लिए चढ़ाया जाता है सेहरा (Etv Bharat)

दुकानदार ने क्या कहा? कपाल मोचन मेले में सेहरा बेचने वाले दुकानदार शीशपाल ने बताया कि "मैं यहां करीब 35 साल से सेहरा बेचने का काम कर रहा हूं. हर साल मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ये यहां सेहरा बेचनी की स्टॉल लगाता हूं. जिन युवक और युवतियों की शादी नहीं हो रही होती, या उनकी शादी में अड़चन आ रही होती है. वो यहां शादी के लिए सेहरा खरीदते हैं और उसे बेरी के पेड़ पर बांध देते हैं. मान्यता है कि इसके बाद उनकी शादी हो जाती है. शादी के बाद युवक या युवती यहां फिर आते हैं और सेहरे को खोल देते हैं. यहां बच्चों के लिए तागड़ी भी रखी हुई है. जिन दंपति को संतान नहीं होती, वो तागड़ी को पेड़ पर बांध कर जाते हैं. मनोकामना पूरी होने के बाद वो इसे खोल देते हैं और प्रसाद बांटते हैं. मान्यता है कि सच्चे दिल से मांगने पर यहां हर मान्यता पूरी होती है. कभी भी भक्तों को निराशा नहीं मिलती.

बच्चों के लिए मिलती है तागड़ी: मेले में आई श्रद्धालु रंजना ने बताया कि "जिन युवाओं की शादी नहीं हो रही. वो या उनके परिजन यहां से सेहरा खरीदते हैं और उसे बेरी के पेड़ पर चढ़ाते हैं. माना जाता है कि एक साल के अंदर ही उनकी शादी हो जाती है. इसके बाद जोड़े के साथ युवक और युवती यहां आते हैं और प्रसाद बांटते हैं. एक मान्यता ये भी है कि यहां से लोग बच्चों के तागड़ी खरीद कर ले जाते हैं. जिन अभिभावकों को बच्चा नहीं हो रहा उनको बच्चा हो जाता है. जिनके पास बच्चा है, वो तागड़ी बांधने से स्वस्थ्य रहता है."

Kapal Mochan Mela Yamunanagar
इसी बेरी के पेड़ पर चढ़ाया जाता है सेहरा (Etv Bharat)

कपाल मोचन मेले को गोपाल मोचन मेले के रूप में भी जाना जाता है. ये हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्राचीन स्थान है. मान्यता है कि यहां तीन सरोवर हैं. इन सरोवर में स्नान करने से युवक के सारे पाप धुल जाते हैं.

कपाल मोचन का इतिहास: ये हिंदुओं और सिखों, दोनों के लिए तीर्थ यात्रा का एक प्राचीन स्थान है. इसके नाम का वर्णन महाभारत और पुराणों में कई जगहों पर है. बताया जाता है कि सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह पौंटा साहिब के भंगानी से युद्ध से लौटते समय यहां करीब 60 दिन ठहरे और यहां शस्त्र भी धोए. कहा ये भी जाता है कि द्रौपदी और पांचों पांडव भी यहां ठहरे थे.

कपालमोचन तीर्थ पर तीन सरोवर: यमुनानगर से 28 किलोमीटर दूर बिलासपुर में मौजूद इस तीर्थस्थल पर तीन सरोवर हैं. इनमें सबसे पहले कपाल मोचन सरोवर में स्नान किया जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा की किरणें सायंकाल के समय तालाब के पानी पर पड़ती हैं, तो उसके बाद स्नान की महत्ता बढ़ जाती है. मान्यता के अनुसार सबसे पहले कपाल मोचन तीर्थ पर गौ माता मंदिर के पास स्नान करना शुभ माना जाता है. यहां पर स्नान करने के बाद गाय के कान में अपनी मन्नत मांगने वालों की हर इच्छा पूरी होती है.

Kapal Mochan Mela Yamunanagar
कपाल मोचन मेले में सेहरे की दुकान (Etv Bharat)

सतयुग के समय का है कपाल मोचन तीर्थ: पुजारी ने बताया कि "कपाल मोचन तीर्थ सतयुग के समय का है. खासियत ये है कि यहां सभी 33 कोटि देवी-देवता आ चुके हैं. ये स्थान ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए थे. कपाल मोचन तीर्थ पर दूसरा स्नान ऋण मोचन सरोवर में करने की मान्यता है. बताया जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से सभी ऋणों से मुक्ति मिल जाती है. जहां देवी देवता भी ऋण से मुक्त होने के लिए स्नान करने पहुंचे. मान्यता है कि तालाब में दूध और दक्षिणा डालकर स्नान करने से सभी ऋणों से मुक्ति मिल जाती है."

सूरजकुंड सरोवर: तीसरा और अंतिम स्नान सूरजकुंड सरोवर में किया जाता है. यहां पर लोग स्नान करने के बाद वस्त्र यहीं छोड़ जाते हैं. यहां एक कदम का पेड़ है, जिसकी मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण इस पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे. यहां राधा कृष्ण का मंदिर भी है, जिसको लेकर मान्यता है कि यहां पर कोई भी मन्नत मांगने पर पूरी हो जाती है. यहां सबसे ज्यादा पुत्र प्राप्ति के लिए लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं और सूरज कुंड सरोवर में स्नान करते हैं. कपाल मोचन मेला शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचना शुरू कर दिया है. श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां हर साल विभिन्न प्रांतों के लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं और अपनी मन्नत मांगने और पूरी होने के बाद यहां स्नान करते हैं.

