SPECIAL: नवरात्र में कन्यापूजन: धार्मिक परंपरा के साथ वैज्ञानिक सोच भी, आदर के साथ इस तरह करें पूजन
नवरात्र में कुंवारी कन्याओं की पूजा होती है. उन्हें मां दुर्गा का नौ रूप माना जाता है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 5:48 PM IST
रांची: नवरात्र में कन्यापूजन का विशेष महत्व है. इस मौके पर लोग कन्या पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. लंबे समय से नवरात्र के मौके पर जारी इस परंपरा के पीछे न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक सोच भी है जो इसे खास बनाती है.
अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह और कन्याओं में दुर्गा के रूप
ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो साल में सिर्फ एक बार होता है. ऐसे में श्रद्धालु सभी नौ दिन दस वर्ष तक की कुंवारी कन्या का पूजन और भोजन कराकर उनसे सुखद जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. इसके पीछे मान्यता यह है कि दुर्गा के सभी नौ रूपों से भरी ये कन्याएं होती हैं जो निष्कलंकता, मासूमियत और दैवीय शक्ति का जीवंत रूप हैं.
मार्कंडेय पुराण के अनुसार, नवरात्रि के दौरान कन्याओं का विधि-विधान से पूजन और भोजन कराने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और विशेष फल प्रदान करती हैं.
नवमी पर एक साथ नौ कन्याओं का पूजन
नवरात्रि के दौरान वैसे तो हर दिन कन्या पूजन के साथ उन्हें भोजन और वस्त्र से सुशोभित करने से सर्वाधिक फल प्राप्त होता है, मगर नवमी को एक साथ यदि नौ कन्या का पूजन करें तो इसका फल श्रद्धालुओं को मिल सकता है. हालांकि अष्टमी और नवमी को श्रद्धालु माँ के पूर्ण रूप की आराधना कन्या पूजन के साथ करते आए हैं.
मंदिर पुजारियों और स्वामी की राय
अरगोड़ा दुर्गा मंदिर के पुजारी देव प्रसाद पांडेय इसके धार्मिक महत्व को बताते हुए कहते हैं कि माँ दुर्गा के नौ रूप हैं जो ग्यारह साल तक की कन्याओं में समाहित होते हैं. इनके पूजन-अर्चन से धन-धान्य के साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.
स्वामी सत्यनारायण के अनुसार कन्या पूजन का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है. आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पूरी सृष्टि को शक्तिस्वरूपा ही संचालित करती हैं, जिनकी आराधना हम इसके जरिए करते हैं. वैसे तो नवरात्र चार होते हैं, मगर दो नवरात्रि हम लोग सार्वजनिक रूप से मनाते हैं. इस मौके पर यदि कन्या पूजन करते हैं तो शक्ति की पूजा होती है. वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कन्याएँ जो कल होकर नारी बनेंगी, उन्हीं से हम सभी का अस्तित्व है. यह बायोलॉजिकल रूप से प्रमाणित किया जा चुका है.
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