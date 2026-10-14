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SPECIAL: नवरात्र में कन्यापूजन: धार्मिक परंपरा के साथ वैज्ञानिक सोच भी, आदर के साथ इस तरह करें पूजन

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रांची: नवरात्र में कन्यापूजन का विशेष महत्व है. इस मौके पर लोग कन्या पूजन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. लंबे समय से नवरात्र के मौके पर जारी इस परंपरा के पीछे न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक सोच भी है जो इसे खास बनाती है.

अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह और कन्याओं में दुर्गा के रूप