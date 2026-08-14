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कोडरमा में भीषण सड़क हादसा, नेपाल के तीन कांवरियों की मौत

भीषण सड़क हादसे में तीन कांवरियों की मौत ( Etv Bharat )

कोडरमा: जिले के सतगावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवघर- नवादा मुख्य मार्ग के पोखरडीहा मोड़ के पास नेपाल के कांवरियों से भरी बस टेलर वाहन से टकरा गई. जिस वजह से तीन कांवरियों की मौत हो गई जबकि कई कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गए.

सड़क किनारे खड़े टेलर से टकरा गई बस

जानकारी के मुताबिक, करीब चार दिन पहले नेपाल के रौहट जिले से देवघर गई कांवरियों से भरी बस शुक्रवार अहले सुबह देवघर से राजगीर (बिहार) के लिए निकली थी. इसी क्रम में जब बस सतगावां थाना क्षेत्र के पोखरडीहा मोड़ के पास पहुंची तभी बस चालक को झपकी लग गई और बस सड़क किनारे खड़ी एक टेलर वाहन से टकरा गई. हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया.