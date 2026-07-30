हरिद्वार कांवड़ मेला शुरू, शिवमय हुई धर्मनगरी, 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद, स्कूलों में छुट्टियां
सावन शुरू होते ही हरिद्वार में कांवड़ मेले का शुभारंभ, 18 सुपर जोन में 6000 जवान तैनात, ट्रैफिक का नया प्लान, सचिन कुमार की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 30, 2026 at 11:43 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 11:51 AM IST
हरिद्वार: सावन महीने के शुभारंभ के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार में गुरुवार से कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है. बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं और अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं. शासन प्रशासन ने कांवड़ मेले की सुरक्षा की पूरी तैयारी कर की है. चूंकि इस बार अनुमान है कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ियों का आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच सकता है, इसलिए कांवड़ मार्ग पर पेयजल और शौचालय की बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं. इसके साथ ही हरिद्वार जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ियों में आज से 11 अगस्त तक छुट्टियां हो गई हैं. हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई होगी.
कांवड़ मेला 2026 शुरू: पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जाेन और 141 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा की दृष्टि से 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही 13 कंपनी पैरामिलेट्री फोर्स और पीएसी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. डॉग स्क्वॉयड और बीडीएस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं. मेले की शुरुआत में पैदल कावड़ियों का आवागमन हो रहा है. महाशिवरात्रि के नजदीक आते ही डाक कांवड़ की शुरुआत भी हो जाएगी. इसलिए लाखों वाहनों के लिए कई अस्थाई पार्किंग बनाई गई हैं. साथ ही बृहद ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है.
कांवड़ पटरी और हाईवे से गुजरेंगे कांवड़िए: कांवड़ मेले की शुरुआत से कांवड़ पटरी को सुचारू कर दिया गया. पहले दिन बोल बम, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कांवड़िए गंगाजल भरकर हरकी पैड़ी से अपने गंतव्यों को रवाना हो रहे हैं. वहीं बड़ी कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़िए हाईवे के किनारे से गुजरते नजर आए. अभी शुरुआत में पैदल कांवड़ियों के दल हरिद्वार पहुंच रहे हैं. महाशिवरात्रि के पर्व के नजदीक आते ही डाक कांवड़ की शुरुआत होगी.
🚦 देहरादून एवं ऋषिकेश की ओर से आने वाले वाहनों के लिये यातायात डायवर्जन सूचना— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 29, 2026
देहरादून एवं ऋषिकेश की ओर से आने वाले सभी वाहन नेपाली तिराहा → सप्तऋषि तिराहा → दूधाधारी मार्ग से होते हुए चमगादड़ टापू पार्किंग और लालजीवाला पार्किंग में पहुंचेंगे। pic.twitter.com/VT1wKfACqd
शिवभक्तों को उनके गंतव्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी- प्रदीप बत्रा: उत्तराखंड के परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने बताया कि-
हमारी सरकार ने कांवड़ मेले की पूरी तैयारी कर ली है. कांवड़ मेले की शुरुआत होते ही कांवड़ियों का भी आगमन शुरू हो गया है. अतिथि देवो भव: की भावना से देवभूमि उत्तराखंड, सभी कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयार है. सरकार का पूरा प्रयास है कि इस बार की कांवड़ यात्रा भी सरल, सुगम और सुरक्षित हो. सभी शिवभक्तों को उनके गंतव्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है.
-प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री, उत्तराखंड-
मंत्री बत्रा ने कहा कि शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. आंतरिक सड़कों के साथ ही हाईवे के गड्ढों को भर दिया गया है. आने वाले कुंभ मेले से पहले सभी निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिए जाएंगे.
साधु संतों ने की व्यसन मुक्त कांवड़ यात्रा की अपील: वहीं कांवड़ मेले को लेकर साधु संत भी उत्साहित हैं. साधु संतों ने सरकार द्वारा कांवड़ मेले के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की. जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने बताया कि-
मुख्यमंत्री के माध्यम से शासन प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं की हैं. साधु संत इस बार व्यसन मुक्त मेले की अपेक्षाएं रख रहे हैं. कांवड़िए भी भगवान शिव का ही रूप हैं, इसलिए मेले में किसी प्रकार का नशा न करें. डीजे जैसे अत्यंत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करें, जिससे किसी को परेशानी हो.
-स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा-
एडीजी और आईजी ने सतर्क रहने को कहा: हर बार छोटी-छोटी बातों के लेकर कांवड़ मेले में विवाद हो जाता है. कई बार बात मारपीट तक पहुंच जाती है. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही आईजी ने ऐसे मामलों को लेकर सतर्क रहने को कहा है. एडीजी एलओ वी मुरुगेशन ने चारधाम यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रा को एक चैलेंज बताया.
🚦 मुरादाबाद, बिजनौर एवं नजीबाबाद की ओर से आने वाले वाहनों के लिये यातायात डायवर्जन सूचना-— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 29, 2026
मुरादाबाद, बिजनौर एवं नजीबाबाद की ओर से आने वाले सभी वाहन नजीबाबाद से चिड़ियापुर (4.2) डायवर्जन के माध्यम से गौरी शंकर एवं नीलधारा पार्किंग तक जाएंगे और वहीं अपने वाहन पार्क करेंगे। pic.twitter.com/bNFFMw46HZ
वहीं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने समस्त पुलिस बल को मेले में असमाजिक तत्वों के प्रति बेहद सचेत रहकर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली आशंकाओं, डीजे में भड़काऊ गाने चलने अथवा सोशल मीडिया में अचानक किसी छोटी घटना को बड़ा रूप दे देने जैसी घटनाओं पर बेहद सतर्क दृष्टि रखने को कहा. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से समन्वय स्थापित करने को भी महत्वपूर्ण बताया.
आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे ने पिछले कांवड़ मेलों से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हुए पुलिस बल को आसपास की सभी घटनाओं पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने एवं ट्रैफिक प्लान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हरकी पैड़ी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है.
डीएम ने विभागों के संयोजन पर दिया जोर: हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने ड्यूटी स्थल के आसपास अन्य विभागों के साथ सही संयोजन बनाए रखने एवं आवश्यकता आपस में चर्चा कर निर्णय लिए जाने पर जोर दिया है. एसएसपी नवनीत सिंह ने मेले में नियुक्त समस्त फोर्स से कहा है कि कांवड़ यात्रा के समय लगातार वर्षा होने की संभावना है. सभी पुलिसकर्मी अपने साथ डंडे के साथ ही टॉर्च व रेन कोर्ट भी रखें. भुल्लर ने बताया कि कांवड़ यात्रा की लंबी और थकान भरी ड्यूटी के बीच भक्तिभाव को प्राथमिकता देते हुए आक्रोशित भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है. छोटी घटनाएं कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं.
यमुनानगर–सहारनपुर से हरिद्वार आने वाले वाहनों हेतु यातायात मार्ग#Haridwar #HaridwarYatra #HaridwarRoute #Yamunanagar #Saharanpur #KanwarYatra2026 #BholeNath #HarHarMahadev #HarKiPauri #TravelGuide #RoadTrip #Uttarakhand #Devbhoomi #Pilgrimage #RouteMap #Mahadev pic.twitter.com/lEGtAa675U— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 29, 2026
कांवड़ मेले के चलते यातायात में बदलाव: इस वर्ष श्रावण मास 30 जुलाई से प्रारम्भ हुआ है. सावन माह में 04 सोमवार पड़ेंगे. पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चतुर्थ सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा. श्रावण मास की शिवरात्रि का मुख्य पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा. इसे देखते हुए हरिद्वार जनपद में ट्रैफिक रूट डायवर्ट किया गया है.
सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वाले रहें सावधान: हाल के दिनों में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और इंटरनेट के माध्यम से अफवाह फैलाने की घटनाएं भी सामने आई हैं. पुलिस का मानना है कि कांवड़ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान भ्रामक संदेश, फर्जी न्यूज और फर्जी वीडियो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं. ऐसे में साइबर कमांडो की विशेष टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखेगी. किसी भी आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट को तुरंत चिन्हित कर उसे हटाया दिया जाएगा. संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. सभी कमांडो मेला कंट्रोल रूम में बने साइबर सेल में तैनात होंगे और साइबर पुलिस इनकी सहायता करेगी.
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों को नो एंट्री: इस बार सबसे बड़ी व्यवस्था दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी एक्सप्रेसवे को लेकर बनाई गई है. पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कांवड़िये को इस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. इसके लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की है.
भगवानपुर बॉर्डर से ही श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा, ताकि एक्सप्रेसवे केवल सामान्य वाहनों, एम्बुलेंस, दमकल और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए खुला रहे. प्रशासन का मानना है कि यदि एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई तो दिल्ली और देहरादून के बीच बनने वाला तेज यातायात पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, जिससे देहरादून में भारी भीड़ हो जाएगी. इसका असर देहरादून की जनता पर पड़ेगा. इसलिए सीमा से ही निगरानी बढ़ाई जाएगी और हर प्रवेश बिंदु पर पुलिस बल तैनात रहेगा. सामान्य यातायात के लिए एक्सप्रेसवे खुला रहेगा.
हरिद्वार पुलिस कांवड़ यात्रा में पधार रहे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है।— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 29, 2026
आपकी यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए यातायात व्यवस्था के तहत दिल्ली, मेरठ और मुज़फ्फरनगर से हरिद्वार आने वाले वाहनों के लिए निम्न रूट निर्धारित किए गए हैं। pic.twitter.com/KNlR5ZRIxo
कांवड़िए इन बातों का रखें ध्यान: हरिद्वार पुलिस ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. यात्रा में किसी भी प्रकार के जुगाड़ वाहन, रेट्रो साइलेंसर, नुकीले भाले, त्रिशूल, तलवार या अन्य हथियार लेकर आने पर पूरी तरह रोक है. पैदल कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और झांकी की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी. दरअसल ऊंची कांवड़ से बिजली की लाइनों से दुर्घटना का खतरा रहता है. शराब या किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन की हालत में हरिद्वार में प्रवेश नहीं मिलेगा. प्रत्येक श्रद्धालु को अपने साथ वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा. चलती ट्रेन की छत या अन्य असुरक्षित स्थान पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कांवड़ मेले के लिए रेलवे की विशेष व्यवस्था: रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि कांवड़ मेले के लिए रेलवे ने भी विशेष व्यवस्था की है. मेले के दौरान कुल पांच ट्रेनें संचालित होंगी. इनमें तीन अनारक्षित कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. दिल्ली-शामली डीएमयू और दिल्ली-सहारनपुर मेमू का हरिद्वार तक विस्तार किया गया है. सभी विशेष व्यवस्थाएं आज 30 जुलाई से लागू हो गई हैं. तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. जिनमें से एक हरिद्वार से चलेगी और दो ट्रेनें योगनगरी ऋषिकेश से चलेंगी. इसके अलावा दिल्ली से शामली के बीच चलने वाली ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार किया गया है. यह दोनों ट्रेनें डीएमयू और मेमू ट्रेनें हैं, जिनमें साधारण किराया होता है. इनमें रिज़र्वेशन नहीं होता है.
🚩 कांवड़ को हाईवे पर नहीं, सुरक्षित स्थान पर रखें— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 29, 2026
कांवड हरिद्वार से लेकर जाने में इतनी संवेदनशीलता और रास्ते में लापरवाही
निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही रखें, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और सभी की यात्रा सुरक्षित रहे। pic.twitter.com/q9nMsknPf7
दिल्ली-शामली के बीच चलने वाली 74022/74023 डीएमयू अब 30 जुलाई से 14 अगस्त तक हरिद्वार से संचालित होगी. यह ट्रेन हरिद्वार से सुबह 3:05 बजे रवाना होकर शाम 6:30 बजे शामली पहुंचेगी. वापसी में शामली से रात 10:50 बजे चलकर हरिद्वार रात 1:55 बजे पहुंचेगी. रेलवे ने दिल्ली शामली खंड में ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया है. इसी तरह 64557/64558 दिल्ली-सहारनपुर मेमू का भी हरिद्वार तक विस्तार किया गया है. यह ट्रेन सहारनपुर से रात 8:50 बजे चलकर 10:50 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. दिल्ली और सहारनपुर के बीच इसके निर्धारित समय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
04314 हरिद्वार-दिल्ली शाहदरा कांवड़ मेला स्पेशल 30 जुलाई से 13 अगस्त तक प्रतिदिन हरिद्वार से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर शाम 7:50 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी. इस दौरान ज्वालापुर, रुड़की, टपरी, मुजफ्फरनगर और मेरठ में इसका ठहराव रहेगा. दूसरी योगनगरी ऋषिकेश-दिल्ली शाहदरा कांवड़ मेला स्पेशल 30 जुलाई से 13 अगस्त तक योगनगरी ऋषिकेश से सुबह 8:35 बजे चलकर शाम 5:45 बजे दिल्ली शाहदरा पहुंचेगी. तीसरी योगनगरी ऋषिकेश-आलमनगर कांवड़ मेला स्पेशल भी मेले के दौरान संचालित होगी, जो योगनगरी ऋषिकेश से प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे रवाना होगी.
कांवड़ मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है. आवश्यकता पड़ने पर नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा सकते हैं.
-महेश यादव, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक-
करीब 16 ट्रेनें हरिद्वार के नजदीकी रेलवे स्टेशन ज्वालापुर और मोतीचूर पर रुकेंगी. 30 जुलाई से 13 अगस्त तक इन ट्रेनों के समय और स्टॉपेज में बदलाव रहेगा. उसके बाद अपने निर्धारित समय पर चलेंगी.
हरिद्वार के स्कूलों में 11 अगस्त तक छुट्टी: कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों की भारी भीड़ और यातायात व्यवस्था डायवर्ट होने के कारण जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया है. अवकाश अवधि में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें:
- कांवड़ मेले का ट्रैफिक प्लान जारी, 18 सुपर जोन बनाए गए, 11 अगस्त तक ऐसी रहेगी हरिद्वार की यातायात व्यवस्था
- 5 करोड़ कांवड़ियों के लिए 1000 सफाई कर्मी तैनात, 300 अस्थाई शौचालय बने, दो अत्याधुनिक मशीनें लगीं
- कांवड़ मेले में साइबर कमांडो की तैनाती, फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों पर होगी तत्काल कार्रवाई
- कांवड़ यात्रा के दौरान नियमों का करें पालन, बाधा डालने वालों पर होगा बड़ा एक्शन, सीएम धामी की चेतावनी
- देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की नो एंट्री, मसूरी जाने पर भी रोक, जानिए पुलिस का पूरा प्लान
- हरिद्वार कांवड़ मेला में 10 फीट से ऊंची झांकी पर रोक, त्रिशूल, भाला और तलवार जैसे हथियारों पर भी प्रतिबंध