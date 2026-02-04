ETV Bharat / bharat

'नाव पर मजार'.. पानी के बीच मांगी जाती है मन्नत, जानें दिलचस्प कहानी

"परिवार के लोगों ने जब उनसे पूछा कि डॉक्टर होते हुए उनके दिमाग में इंजीनियरिंग जैसी सोच कैसे आ रही है, तो उनका जवाब था कि जिनकी मजार बन रही है, वही हमें राह दिखा रहे हैं. उनका मानना था कि यह सब बाबा की रहमत और प्रेरणा से संभव हुआ. आज भी मजार में समय-समय पर निर्माण और विकास कार्य होते रहते हैं, लेकिन इसकी मूल संरचना और पहचान को बरकरार रखा गया है. "- गुलाम जिलानी वारसी, डॉक्टर मोहम्मद अतुलमा अतूला के बेटे

डॉक्टर ने कराया था मजार का निर्माण: मजार की अनोखी संरचना को लेकर गुलाम जिलानी वारसी ने बताया कि इस मजार का निर्माण उनके पिता डॉक्टर मोहम्मद अतुलमा अतूला ने कराया था, जो उस समय यहां के मतवली भी थे. डॉक्टर होने के बावजूद वे मजार के निर्माण और उसकी रूपरेखा को लेकर बेहद गंभीर थे. वे रात में लिखने-पढ़ने का काम करते और दिन में मजार के डिजाइन को लेकर स्केच बनाते थे.

हर दुआ होती है कबूल: कोठियां मजार के मतवली गुलाम जिलानी वारसी बताते हैं कि इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज तक इसका कोई प्रचार या इश्तेहार नहीं किया गया है. इसके बावजूद हर साल हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं. उनका कहना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से बाबा के दरबार में मन्नत मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है. यही कारण है कि लोग हर साल बार-बार यहां खिंचे चले आते हैं.

कोठियां मजार पर हर साल शबे-बारात के छह दिन बाद सालाना उर्स का आयोजन किया जाता है. उर्स के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. बिहार के अलावा असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल समेत देश और विदेश के कई इलाकों से अकीदतमंद यहां पहुंचते हैं. लोग बाबा के दरबार में चादर चढ़ाते हैं, दुआ मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने की अरदास करते हैं.

क्यों किया गया नाव पर मजार का निर्माण?: स्थानीय लोगों के अनुसार, यह इलाका पहले बाढ़-प्रभावित क्षेत्र था और चारों ओर पानी से घिरा रहता था. उस समय यह गांव एक टापू की तरह हुआ करता था, जहां पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र साधन था. इसी ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण मजार का निर्माण नाव के आकार में किया गया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अनोखी दरगाह है, जो नाव की तरह दिखती है. जिले के कांटी थाना क्षेत्र में स्थित कोठियां मजार, इसे हज़रत इस्माइल शाह वारसी की दरगाह के नाम से जाना जाता है, आस्था और विश्वास का एक अनोखा केंद्र है. यह मजार न केवल अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी विशिष्ट बनावट के कारण भी देश-विदेश में चर्चा का विषय बनी रहती है. नाव के आकार में बनी यह मजार पूरे इलाके में 'नाव पर मजार' के नाम से मशहूर है.

उर्स में उमड़ती है भीड़: वहीं दुकानदार मोहमद साजीद रजा बताया कि "सालाना उर्स उर्दू कैलेंडर के मुताबिक सबान महीने की 19 और 20 तारीख को मनाया जाता है. उर्स के दौरान विशेष दुआ, चादरपोशी और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जिन श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती हैं, वे दोबारा यहां आकर चादर, सिढ़नी और फूल चढ़ाते हैं."

शबे-बारात के छह दिन बाद सालाना उर्स का आयोजन (ETV Bharat)

उर्स के दौरान दूर-दूर से लोग आते हैं. तीन दिन का मेला होता है. लोग मन्नत मांगते हैं और वह पूरी होती है. लाखों में लोग जुटते हैं. नाव के ऊपर मजार होने की कहानी दिलचस्प है. कलकता से हमारे हुजूर नाव से ही यहां आते थे, चारों तरफ पानी ही पानी था. वह अपने घर से आते थे.- मोहमद साजीद रजा, दुकानदार

परपोता का बयान: हज़रत इस्माइल शाह वारसी के परपोता सैयद वसीम वारसी उर्फ सज्जू कहते हैं कि उर्स के दौरान यहां खास मेला लगता है. हर साल यहां उर्स लगता है. इसमें दूर-दूर से लोग आते हैं. मन्नतें-मुरादें पूरी होने पर लोग आते हैं और मन्नत पेश करते हैं.

कोठियां मजार (ETV Bharat)

"पहले चारों तरफ यहां टापू था, और उसमें यह जगह थी. तब हूजूर ने सारा पानी समेट लिया. दरगाह में प्रवेश करने के दौरान लोगों का पांव धूल जाता है और वह अंदर जा सकते हैं. हज़रत इस्माइल शाह वारसी पर एक किताब भी लिखी गई है."- सैयद वसीम वारसी उर्फ सज्जू, हज़रत इस्माइल शाह वारसी के परपोते

क्या हैं प्राचीन मान्यताएं?: स्थानीय लोगों का कहना है कि मजार से जुड़ी कई मान्यताएं आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं. कहा जाता है कि पहले जब चारों ओर पानी भरा रहता था, तो बाबा ने अपने करामात से पानी को अपने पास रोक लिया था. आज भी मजार के आसपास पानी मौजूद रहता है, जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाता है. मजार में प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं के पैर अपने आप उस पानी से छू जाते हैं, जिसे लोग पवित्र मानते हैं.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

गंगा-जमुनी तहजीब की झलक: स्थानीय निवासी जावेद वारसी बताते हैं कि यह दरगाह हजरत इस्माइल शाह वारसी की है, जो इसी गांव के रहने वाले थे. मजार के सामने ही उनका घर हुआ करता था. वर्ष 1968 में उनके इंतकाल के बाद से यहां सालाना उर्स मनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस उर्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें हर धर्म के लोग शामिल होते हैं. हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर उर्स की तैयारियां करते हैं, जिससे गंगा-जमुनी तहजीब की झलक साफ दिखाई देती है.

"हजरत इस्माइल शाह वारसी अपने शिष्यों और लोगों से मिलने के लिए नाव से आसपास के इलाकों में जाया करते थे. यही वजह है कि उनके शिष्यों ने मजार का आकार नाव के रूप में तय किया. आज यह मजार सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का प्रतीक भी बन चुकी है."- जावेद वारसी, स्थानीय निवासी

मजार आस्था का अद्भुत प्रतीक (ETV Bharat)

मजार वाली नाव की खासियत: नाव वाली मजार की लंबाई 300 फीट और चौड़ाई 200 फीट है. तीन फ्लोर का मजार है. एक साथ लगभग 50 लोग इस मजार में प्रवेश कर सकते हैं. नाव के अगल बगल में पांव भीगने के लिए पानी लगा रहता है, जिससे पैर मजार में प्रवेश होने से पहले ही धूल जाते हैं. नाव का आकार खास टाइल्स और मार्बल से बनाया गया है.

