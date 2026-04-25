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बच गए रणवीर सिंह! जेल नहीं अब मंदिर जाएंगे 'धुरंधर' अभिनेता: कांतारा मिमिक्री विवाद में हाईकोर्ट का फैसला

कोर्ट ने अभिनेता को एक महीने के भीतर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर जाने का निर्देश दिया है.

Kantara Mimicry Controversy
रणवीर सिंह के द्वारा शुक्रवार, 28 नवंबर, 2025 को 56वें ​​इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन समारोह के दौरान किये गये इसी एक्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ था. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 25, 2026 at 6:57 PM IST

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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज उस मामले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर-1' में दिखाए गए 'दैवा' अनुष्ठान का अपमान करने का आरोप लगा था. कोर्ट ने अभिनेता को एक महीने के भीतर मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर जाने का निर्देश दिया है.

अभिनेता द्वारा एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति एच. नागप्रसन्ना ने याचिका का निपटारा किया. उन्होंने रणवीर सिंह को चार सप्ताह के भीतर मैसूर की चामुंडी पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करने का निर्देश दिया. अदालत ने यह समय सीमा इसलिए तय की क्योंकि अभिनेता के वकील ने कहा था कि सुरक्षा कारणों की वजह से उनके दौरे का समय अभी तय नहीं हो पाया है.

क्या है मामला

अभिनेता पर आरोप था कि उन्होंने पिछले साल गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के समापन समारोह में फिल्म 'कांतारा' के पवित्र 'दैवा' अनुष्ठान की नकल उतारकर उसका अपमान किया. अधिवक्ता प्रशांत मिथल की निजी शिकायत के बाद बेंगलुरु की हाई ग्राउंड्स पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. शिकायतकर्ता ने 'धुरंधर' अभिनेता पर दैवा अनुष्ठान के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था.

अभिनेता ने मांगी थी माफी

विवाद बढ़ने पर रणवीर सिंह ने अपने इस कृत्य के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, "मेरा उद्देश्य फिल्म में ऋषभ के शानदार प्रदर्शन की सराहना करना था. एक अभिनेता होने के नाते मैं जानता हूं कि उस तरह के सीन को निभाना कितना मुश्किल है, जिसके लिए मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है... यदि मैंने अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं."

इसके अलावा, अभिनेता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई के दौरान अपनी लिखित माफी पेश करते हुए, अभिनेता ने अदालत को बताया था कि वह चामुंडी मंदिर के दर्शन करेंगे. चूंकि अभिनेता ने मंदिर जाने के लिए किसी निश्चित तारीख या समय का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए न्यायमूर्ति ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर मंदिर जाने का निर्देश दिया.

कर्नाटक पुलिस पर जस्टिस की तीखी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कर्नाटक पुलिस पर तंज कसा. जस्टिस की यह प्रतिक्रिया तब आई जब शिकायतकर्ता वकील ने कहा कि कर्नाटक पुलिस रणवीर की चामुंडेश्वरी मंदिर यात्रा के लिए सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है. वह अभिनेता के वकील की उस बात का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से अभिनेता अपनी यात्रा की तारीख तय नहीं कर पा रहे हैं.

जस्टिस ने टिप्पणी की, "मुझे पता है कि कर्नाटक पुलिस कितनी शक्तिशाली है. मैं उन्हें रोज देखता हूं. वे केवल धारा 69 के मामलों के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि असली अपराधों की जांच पूरी तरह से बंद कर दी है. उनकी कार्यक्षमता के बारे में सबको पता है." बता दें कि धारा 69 उन मामलों से संबंधित है जहां शादी, रोजगार या पदोन्नति के झूठे वादे जैसे धोखेबाजी के माध्यम से यौन संबंध बनाए जाते हैं.

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रणवीर सिंह कांतारा विवाद
रणवीर सिंह का केस समाप्त
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