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बच गए रणवीर सिंह! जेल नहीं अब मंदिर जाएंगे 'धुरंधर' अभिनेता: कांतारा मिमिक्री विवाद में हाईकोर्ट का फैसला

रणवीर सिंह के द्वारा शुक्रवार, 28 नवंबर, 2025 को 56वें ​​इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के समापन समारोह के दौरान किये गये इसी एक्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ था. ( IANS )