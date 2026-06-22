बिहार PCS में चमकीं कानपुर की आकांक्षा सिंह; 34वीं रैंक के साथ बनीं SDM
गोल्ड मेडलिस्ट रहीं आकांक्षा ने दादा के सपने को बनाया मंजिल. रोजाना 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी से पाई सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 9:24 AM IST
कानपुर: जब मन में कुछ बड़ा करने का संकल्प और आंखों में प्रशासनिक सेवा का सपना हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है. ऐसा ही कुछ कर दिखाया है, कानपुर के पनकी इलाके की बेटी आकांक्षा सिंह ने. आकांक्षा ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए पूरे प्रदेश में 34वीं रैंक हासिल की है. एसडीएम का पद प्राप्त किया है.
मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अघैला गांव की रहने वाली आकांक्षा ने यह मुकाम अपनी कड़ी मेहनत और अटूट लगन के दम पर हासिल किया है. उनकी इस शानदार सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है. आकांक्षा सिंह के परिवार की बात करें तो उनके पिता अरविंद कुमार सिंह ओडिशा के संबलपुर में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं. इनकी माता रिंकी सिंह गृहिणी हैं.
आकांक्षा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहीं. उन्होंने अरमापुर केंद्रीय विद्यालय से 12वीं तक की परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके बाद साल 2019 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और वह गोल्ड मेडलिस्ट भी रहीं.
साल 2021 में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद वह पूरी तरह से सिविल सेवा की तैयारी में जुट गईं और आखिरकार उनका सपना सच साबित हुआ. इस ऐतिहासिक सफलता, परीक्षा की रणनीति और भविष्य की योजनाओं को लेकर ETV भारत ने आकांक्षा सिंह से खास बातचीत की.
सवाल: जब आपने पहली बार अपना रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा. घर में सबसे पहले यह खुशखबरी किसे दी?
आकांक्षा सिंह: जब मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि सबको एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आएगी, इसका अंदाजा नहीं था. रिजल्ट देखते वक्त मेरा छोटा भाई मेरे साथ ही था, इसलिए सबसे पहले मैंने उसी को यह खुशखबरी दी. उसके बाद मैंने बाकी घरवालों को बताया. इतनी अच्छी रैंक देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा.
सवाल: इस संघर्ष में आपके परिवार में सबसे ज्यादा किसकी प्रेरणा रही, जिसने आपको हर मोड़ पर सपोर्ट किया और आप आगे बढ़ सकीं?
आकांक्षा सिंह: वैसे तो मेरे पूरे परिवार ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है. माता-पिता और मेरे चाचा अनूप कुमार सिंह का हमेशा सहयोग रहा, लेकिन अगर मैं किसी एक का नाम लूं, जिनका सबसे बड़ा योगदान था, तो वह मेरे दादाजी तेज नारायण सिंह हैं. वह यूको बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं. उन्होंने मुझे बचपन से ही हर कदम पर गाइड किया और मुझे प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना भी उन्होंने ही दिखाया था. उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से आज मैं यहां पहुंच सकी हूं.
सवाल: सिविल सेवा की तैयारी के दौरान अक्सर ऐसा समय आता है, जब पढ़ाई के बीच विफलताएं मिलती हैं. लोग नर्वस हो जाते हैं. आपने इस संघर्ष को कैसे जारी रखा?
आकांक्षा सिंह: जी बिल्कुल, तैयारी के इस लंबे सफर में विफलताएं भी आती हैं और एक समय ऐसा आता है, जब इंसान का धैर्य टूटने लगता है. मेरा ग्रेजुएशन 2019 में और मास्टर्स 2021 में हुआ था. इसके बाद मैंने तैयारी शुरू की.
बीच में कोविड का दौर भी आया, जिससे समय काफी लंबा खिंच गया, लेकिन मेरा मानना है कि आपको लगातार पढ़ाई करते रहना चाहिए. अगर हम ईमानदारी से लगातार मेहनत करेंगे, तो किस्मत भी हमारा साथ देगी और सफलता जरूर मिलेगी. आज जब कामयाबी मिल गई है, तो वह सारा संघर्ष अब सफल लग रहा है.
सवाल: जो छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगी कि सफलता के लिए कोचिंग ज्यादा जरूरी है या सेल्फ स्टडी?
आकांक्षा सिंह: मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे आप कोई कोचिंग लें या ना लें, या कोई गाइडेंस लें, लेकिन घर पर सेल्फ स्टडी तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी. इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है. कोचिंग के गाइडेंस के बाद भी आपको रोज खुद से कम से कम 7 से 8 घंटे की नियमित पढ़ाई करनी होगी. अपनी सभी बेसिक किताबों को अच्छे से पढ़ें और उनका बार-बार रिवीजन करें. मल्टीपल रिवीजन ही आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है.
सवाल: कई बार ऐसा देखा जाता है कि लंबे समय तक तैयारी के कारण घरवाले सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, ऐसे माहौल से जूझ रहे छात्रों और उनके अभिभावकों से आप क्या कहना चाहेंगी?
आकांक्षा सिंह: आज के समय में सरकारी परीक्षाओं को पास करना बहुत धैर्य का काम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. इसलिए छात्रों को कड़ी मेहनत के साथ-साथ धैर्य भी रखना होगा.
इसके साथ ही घर वालों को भी यह बात समझनी होगी कि अत्यधिक कंपटीशन के कारण नतीजों में साल-दो साल की देरी हो सकती है. जैसे मेरे परिवार ने मुझे समझा और पूरा समय दिया, वैसे ही सभी अभिभावकों को अपने बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अंततः परिणाम सकारात्मक और सफल ही होता है.
सवाल: अब आप एसडीएम बन गई हैं, तो प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और आगे के लिए क्या सोचा है?
आकांक्षा सिंह: कार्यक्षेत्र में आने के बाद मुख्य रूप से मेरी तीन प्राथमिकताएं रहेंगी. इनमें महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का स्तर सुधारना और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं. इन तीनों सेक्टर्स में मैं विशेष रूप से काम करना चाहती हूं. जहां तक आगे के सफर की बात है, तो यह मेरी मंजिल का आखिरी पड़ाव नहीं है. अब मेरा अगला लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा पास करना है, ताकि मैं देश के केंद्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे सकूं.
बिहार के गया में ट्रेनिंग के बाद पद संभालेगी आकांक्षा: पनकी सी-ब्लॉक में रहकर बड़ी कामयाबी को हासिल करने वाली आकांक्षा सिंह अब जल्द ही बिहार के गया में अपनी प्रशासनिक ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगी, जिसके बाद वह विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभालेंगी. आकांक्षा की यह कामयाबी आज देश के उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं.
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