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बचपन का सपना साकार होने पर बोले अरिहंत, 'रात में देखा IPL, सुबह आ गया रिज़ल्ट, अब जाऊंगा IIT'

JEE Advanced 2026 Result: अरिहंत ने कहा कि, "तैयारी के लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है. लेकिन, कोचिंग से एक सपोर्ट मिल जाता है."

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जेईई एडवांस में अरिहंत को ऑल इंडिया 903वीं रैंक मिली. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 12:53 PM IST

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कानपुर: "मैंने रविवार देर रात आईपीएल का फाइनल मैच देखा, क्योंकि पढ़ाई के बाद क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह सोकर उठा, तो मैंने देखा मेरा जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका है. इसमें मुझे ऑल इंडिया 903वीं रैंक मिली है. रैंक के मुताबिक मैं आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता हूं. यही मेरा बचपन से सपना था, जो अब पूरा होगा." सोमवार को ये बातें कहीं, कानपुर के यशोदा नगर निवासी अरिहंत मिश्रा ने.

इस मेधावी छात्र ने ये भी कहा, "अपेक्षा थी कि 700 तक रैंक आ जाएगी. हालांकि, जो परिणाम आया है, उससे मैं संतुष्ट हूं."

बता दें कि अरिहंत को 12वीं में 94.6 प्रतिशत अंक मिले थे. वहीं, 10वीं में 98.8 प्रतिशत अंक मिले थे. पढ़ाई के साथ ही अरिहंत को क्रिकेट और शतंरज खेलना खूब पसंद है.

अरिहंत के पिता अमित मिश्रा बिल्डर हैं. उनकी मां प्रीति मिश्रा डीएमएसआरडीई में क्लास वन ऑफिसर हैं.

अरिहंत ने बताया कि तैयारी करने और पढ़ने की प्रेरणा माता-पिता से मिली. कोचिंग को लेकर किए गए सवाल के ज़वाब में उन्होंने कहा कि, "तैयारी के लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है. लेकिन, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है."

10 घंटे तक लगातार पढ़ाई से मिली सफ़लता: आप कितने घंटे तक खुद पढ़ते थे? इस सवाल के जवाब में सादगी पसंद स्वभाव वाले अरिहंत ने कहा, करीब 10 घंटे की पढ़ाई रोज़ाना हो जाती थी.

उन 10 घंटों में पिछले सालों के पेपर हल करना, नोट्स बनाना, अपने कोर्स का रिवीज़न करना भी शामिल रहा.

तैयारी करने वाले छात्रों को टिप्स देते हुए अरिहंत ने कहा, अगर आपको सफ़लता हासिल करनी है, तो अपने मन को स्थिर करना होगा. खुद की तैयारी पर भरोसा रखना होगा. निश्चित तौर पर आपको सफ़लता ज़रूर मिलेगी.

नमनप्रीत को मिली 2414 वीं रैंक

जेईई एडवांस में कानपुर के गोविंद नगर निवासी नमनप्रीत सिंह को 2414 वीं रैंक मिली. नमन को 10वीं में 98.8 और 12वीं में 98.5 प्रतिशत अंक मिले थे.

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नमनप्रीत को मिली 2414 वीं रैंक. (ETV Bharat)

नमनप्रीत ने कहा, "उम्मीद थी कि वह इससे अच्छी रैंक हासिल करेंगे. इस बात को लेकर निराशा हुई."

नमनप्रीत ने कहा, इस रैंक पर आईआईटी में दाखिला मिल जाएगा. इसके लिए वह तैयार भी हैं. वह भविष्य में अब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे.

तैयारी को लेकर नमनप्रीत का कहना था कि "पेपर कोई भी हो, हर छात्र को अपनी ठोस तैयारी करनी चाहिए, जो आपका कोर्स है, उसके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए. इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा. वहीं, अगर किसी विषय में अतिरिक्त समय देना पड़ रहा है, तो आप उस विषय को सबसे पहले पढ़िए."

पढ़ाई के अलावा नमनप्रीत को क्रिकेट खेलना और देखना अच्छा लगता है. नमनप्रीत के पिता हरप्रीत सिंह बिजनेस मैन हैं. उनकी मातां माता हरप्रीत कौर गृहिणी हैं. नमनप्रीत की सफलता पर चिंटल्स स्कूल की निदेशक अनुराग विज ने भी खुशी जताई.

छह से आठ घंटे तक एकाग्रता के साथ पढ़ें: नमनप्रीत ने कहा, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. जिसमें खासतौर से जेईई एडवांस जैसे एग्ज़ाम की. तब आपको अपने ऊपर किसी तरह का दबाव हावी नहीं होने देना चाहिए. छह से आठ घंटे तक पढ़ाई करके परीक्षा में सफ़लता हासिल की जा सकती है. हां, इस पढ़ाई को दौरान पूरी एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

नमनप्रीत ने कहा, अगर पढ़ते-पढ़ते थकावट लगे, तो आप कुछ देर के लिए खुद को रिलैक्स कर लीजिए. उसके बाद फिर से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं.

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