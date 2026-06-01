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बचपन का सपना साकार होने पर बोले अरिहंत, 'रात में देखा IPL, सुबह आ गया रिज़ल्ट, अब जाऊंगा IIT'

जेईई एडवांस में अरिहंत को ऑल इंडिया 903वीं रैंक मिली. ( ETV Bharat )

कानपुर: "मैंने रविवार देर रात आईपीएल का फाइनल मैच देखा, क्योंकि पढ़ाई के बाद क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह सोकर उठा, तो मैंने देखा मेरा जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका है. इसमें मुझे ऑल इंडिया 903वीं रैंक मिली है. रैंक के मुताबिक मैं आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता हूं. यही मेरा बचपन से सपना था, जो अब पूरा होगा." सोमवार को ये बातें कहीं, कानपुर के यशोदा नगर निवासी अरिहंत मिश्रा ने. इस मेधावी छात्र ने ये भी कहा, "अपेक्षा थी कि 700 तक रैंक आ जाएगी. हालांकि, जो परिणाम आया है, उससे मैं संतुष्ट हूं." बता दें कि अरिहंत को 12वीं में 94.6 प्रतिशत अंक मिले थे. वहीं, 10वीं में 98.8 प्रतिशत अंक मिले थे. पढ़ाई के साथ ही अरिहंत को क्रिकेट और शतंरज खेलना खूब पसंद है. अरिहंत के पिता अमित मिश्रा बिल्डर हैं. उनकी मां प्रीति मिश्रा डीएमएसआरडीई में क्लास वन ऑफिसर हैं. अरिहंत ने बताया कि तैयारी करने और पढ़ने की प्रेरणा माता-पिता से मिली. कोचिंग को लेकर किए गए सवाल के ज़वाब में उन्होंने कहा कि, "तैयारी के लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है. लेकिन, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है." 10 घंटे तक लगातार पढ़ाई से मिली सफ़लता: आप कितने घंटे तक खुद पढ़ते थे? इस सवाल के जवाब में सादगी पसंद स्वभाव वाले अरिहंत ने कहा, करीब 10 घंटे की पढ़ाई रोज़ाना हो जाती थी. उन 10 घंटों में पिछले सालों के पेपर हल करना, नोट्स बनाना, अपने कोर्स का रिवीज़न करना भी शामिल रहा. तैयारी करने वाले छात्रों को टिप्स देते हुए अरिहंत ने कहा, अगर आपको सफ़लता हासिल करनी है, तो अपने मन को स्थिर करना होगा. खुद की तैयारी पर भरोसा रखना होगा. निश्चित तौर पर आपको सफ़लता ज़रूर मिलेगी.