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कानपुर में गरजे सांसद पप्पू यादव; पर्चे वाले बाबा को बताया नकली, गडकरी और प्रशांत किशोर को लेकर कही ऐसी बात

कानपुर में मीडिया से मुखातिब सांसद पप्पू यादव. ( Photo Credit : ETV Bharat )