कानपुर में गरजे सांसद पप्पू यादव; पर्चे वाले बाबा को बताया नकली, गडकरी और प्रशांत किशोर को लेकर कही ऐसी बात
सांसद ने स्पष्ट किया कि वे कोसी, सीमांचल और बिहार के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 8:13 AM IST
कानपुर : सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को कानपुर पहुंचे और यहां पर्चे वाले बाबा पर जोरदार हमला बोला. उन्हें नकली बताया और सनातन के लिए वास्तविक समर्पण देने की चुनौती दी. इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्र सरकार, देश पर बढ़ते कर्ज, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर मीडिया से विचार साझा किए.
कानपुर में मीडिया से बातचीत में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पर्चे निकालने वाला बाबा झूठे और नकली हैं. अगर उनमें सनातन के लिए वास्तविक समर्पण है तो वे मरकर दिखाएं, जिसके बाद वे गांवों में उनकी मूर्ति लगवा देंगे. साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर सहित सोशल मीडिया के सहारे राजनीति करने वाले नेताओं को हवा-हवाई करार देते हुए कहा कि पैसों के दम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते. ऐसे लोगों का जमीनी संघर्ष तथा जनता के दर्द से कोई सरोकार नहीं है. बिहार में लगातार गिरते पुलों और एक्सप्रेसवे के लिए फंड के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर कोसी और सीमांचल के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही. इसके अलावा देश पर बढ़ते कर्ज और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा.
पप्पू यादव ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट 2015-22 का हवाला देते हुए अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2 करोड़ की जमीन को महज 5 मिनट में 18.5 करोड़ रुपये में खरीदने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के मूल पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ने भी पूर्व में 1400 करोड़ रुपये के चंदे को निजी ट्रस्टों में डाइवर्ट करने का आरोप लगाया था और हाल ही में पुलिस व एसआईटी जांच में वहां से नकदी तथा संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं.
पप्पू यादव ने तिरुपति मंदिर में पॉलिएस्टर के दुपट्टे की सप्लाई व मिलावटी घी, पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गायब होने तथा 1978 के बाद से ऑडिट न होने का मुद्दा उठाते हुए सबरीमाला और वैष्णो देवी श्राइन में भी वित्तीय अनियमितताओं की बात कही. उन्होंने कहा कि देश में 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके स्पिरिचुअल टूरिज्म और अयोध्या से होने वाले 50,000 करोड़ के सालाना राजस्व का लाभ स्थानीय लोगों या गरीबों को मिलने के बजाय सीधे कॉर्पोरेट घरानों को दिया जा रहा है. जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में धार्मिक शहरों के निर्माण ठेके लेने वाली कंपनियों द्वारा सत्ताधारी पार्टी को दिए गए गुप्त चंदे से समझा जा सकता है.
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