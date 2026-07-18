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कानपुर में बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र आनंद कुमार ने की आत्महत्या; राज्यपाल ने किया था सम्मानित, सुसाइड नोट मिला

कानपुर के गोविंदनगर (गुजैनी) में बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सम्मानित 23 वर्षीय छात्र आनंद कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

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आखिर क्यों टूटी उम्मीद की डोर? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 3:02 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश के कामपुर में कानपुर साउथ के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजैनी में रहने वाले 23 वर्ष के बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र आनंद कुमार ने बीते शुक्रवार को अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. आनंद ने बीटेक की पढ़ाई में प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया था और वर्ष 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राज्यपाल ने सम्मानित भी किया था. इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण उसे कटर से तोड़ा गया, जहां अंदर छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला.

मौके से मिला सुसाइड नोट: पुलिस ने मौके पर बारीकी से तलाशी लेने के बाद मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसे गहन जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के सुपुर्द कर दिया गया है. पुलिस ने विधिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले आनंद कुमार अपने परिवार में पिता राजकुमार, बड़े भाई अमित और बहन प्रिया के साथ कई सालों से गुजैनी में किराए के मकान में रह रहे थे. उन्होंने कानपुर के प्रतिष्ठित PSIT संस्थान से बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी.

राज्यपाल ने किया था सम्मानित: अपनी कुशाग्र बुद्धि और उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उन्होंने प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया था. उनकी इसी शानदार उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया था. वर्तमान में आनंद के बड़े भाई की शादी तय हो चुकी थी और इसी सिलसिले में पूरा परिवार अपने पैतृक गांव बिहार जाने की तैयारियों में जुटा था. घर के सभी सदस्यों के जाने के लिए ट्रेन के टिकट भी एडवांस में बुक हो चुके थे.

टिकट कैंसिल करवाकर किया सुसाइड: लेकिन आनंद ने अचानक कोई बहाना बनाकर अपना टिकट अंतिम समय में कैंसिल करा दिया था. आज से ठीक 4 दिन बाद परिवार के सभी लोगों को शादी समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के लिए निकलना था. गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि बरामद सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और उसमें लिखी बातों की वैज्ञानिक जांच कराई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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