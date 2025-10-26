ETV Bharat / bharat

अत्यंत गरीबी से मुक्त हुई केरल की पहली पंचायत, इन उपायों से मिली उपलब्धि ( ETV Bharat )

कन्नूर: केरल के कन्नूर जिले की कुट्टियाट्टूर ग्राम पंचायत ने राज्य का गौरव बढ़ाया. केरल जहां 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर खुद को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने की तैयारी कर रहा है, वहीं कुट्टियाट्टूर ने 2023 में केरल स्थापना दिवस पर पहली अत्यंत गरीबी मुक्त पंचायत घोषित होकर समय से पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली. यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन परिवारों की पहचान करके संभव हुई जिनके पास जीवनयापन के बुनियादी साधन भी नहीं थे और उनके लिए व्यापक सहायता परियोजनाओं को लागू किया गया. 22,000 से ज्यादा आबादी वाले कुट्टियाट्टूर में एक सरकारी सर्वेक्षण के दौरान 16 अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की गई. इन परिवारों में 58 सदस्य थे. अकेले रहने वाले तीन लोगों का हाल ही में निधन हो गया. शेष 13 परिवारों में से, जिनके पास घर नहीं थे, पांच को लाइफ मिशन योजना के तहत आवास प्रदान किए गए. पंचायत अध्यक्ष पीपी रेजी ने कहा कि वह इस लक्ष्य को जल्दी हासिल करने पर खुश हैं. रेजी ने कहा, "बेहद गरीब परिवारों को सभी जरूरी सहायता प्रदान की गई. सभी को बीपीएल राशन कार्ड दिए गए. मासिक खाद्य किट उपलब्ध कराई गईं. व्यक्तियों और संगठनों ने उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया. साथ ही, मुफ्त बस यात्रा के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पास भी प्रदान किया जाएगा." कुट्टियाट्टूर ग्राम पंचायत अत्यंत गरीबी से मुक्त हुई (ETV Bharat) इसके अलावा, पंचायत में अकेले रहने वाले चार लोग गंभीर रूप से बीमार थे. उन्हें आवश्यक दवाइयां और उपचार देखभाल प्रदान की गई. स्थानीय नेताओं, युवा और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग ने भी इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हालांकि पंचायत में लगभग 1,350 अनुसूचित जाति के परिवार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बेहद गरीबी की श्रेणी में नहीं आता है.