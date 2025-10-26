अत्यंत गरीबी से मुक्त हुई केरल की पहली पंचायत, इन उपायों से मिली उपलब्धि
केरल सरकार 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर खुद को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने की तैयारी कर रही है.
कन्नूर: केरल के कन्नूर जिले की कुट्टियाट्टूर ग्राम पंचायत ने राज्य का गौरव बढ़ाया. केरल जहां 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर खुद को अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने की तैयारी कर रहा है, वहीं कुट्टियाट्टूर ने 2023 में केरल स्थापना दिवस पर पहली अत्यंत गरीबी मुक्त पंचायत घोषित होकर समय से पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली. यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन परिवारों की पहचान करके संभव हुई जिनके पास जीवनयापन के बुनियादी साधन भी नहीं थे और उनके लिए व्यापक सहायता परियोजनाओं को लागू किया गया.
22,000 से ज्यादा आबादी वाले कुट्टियाट्टूर में एक सरकारी सर्वेक्षण के दौरान 16 अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की गई. इन परिवारों में 58 सदस्य थे. अकेले रहने वाले तीन लोगों का हाल ही में निधन हो गया. शेष 13 परिवारों में से, जिनके पास घर नहीं थे, पांच को लाइफ मिशन योजना के तहत आवास प्रदान किए गए. पंचायत अध्यक्ष पीपी रेजी ने कहा कि वह इस लक्ष्य को जल्दी हासिल करने पर खुश हैं.
रेजी ने कहा, "बेहद गरीब परिवारों को सभी जरूरी सहायता प्रदान की गई. सभी को बीपीएल राशन कार्ड दिए गए. मासिक खाद्य किट उपलब्ध कराई गईं. व्यक्तियों और संगठनों ने उनके बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाया. साथ ही, मुफ्त बस यात्रा के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पास भी प्रदान किया जाएगा."
इसके अलावा, पंचायत में अकेले रहने वाले चार लोग गंभीर रूप से बीमार थे. उन्हें आवश्यक दवाइयां और उपचार देखभाल प्रदान की गई. स्थानीय नेताओं, युवा और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग ने भी इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हालांकि पंचायत में लगभग 1,350 अनुसूचित जाति के परिवार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बेहद गरीबी की श्रेणी में नहीं आता है.
गरीबी उन्मूलन के लिए योजना
मुख्यंत्री पिनाराई विजयन की सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 2021 में राज्य में अत्यंत गरीबी की पहचान और उन्मूलन के लिए एक योजना शुरू की. कुट्टियाट्टूर पंचायत ने 2022 में इस परियोजना पर अमल शुरू किया. त्वरित निरीक्षण और सुपर-चेकिंग के जरिये, पंचायत ने 2023 के अंत तक परियोजना पूरी कर ली. फरवरी 2024 में, चथयम दिवस (Chathayam Day) के दौरान, मुख्यमंत्री ने पंचायत को आधिकारिक तौर पर प्रमाण पत्र प्रदान किया.
पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि KILA (Kerala Institute of Local Administration) के अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जागरूकता कक्षाएं आयोजित कीं. वार्ड-स्तरीय समितियों ने प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण किया. शुरुआत में, 50 व्यक्तियों की पहचान की गई थी, लेकिन क्रॉस-सत्यापन के बाद, केवल 16 की ही बेहद गरीबी में होने की पुष्टि हुई. जो लोग बीमारी से पीड़ित थे, काम करने में असमर्थ थे, पढ़ाई करने में असमर्थ थे, अकेले रहते थे, या जिनके पास राशन कार्ड या आधार जैसे आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, उनकी पहचान की गई, उन्हें दस्तावेज प्रदान किए गए और सहायता प्रदान की गई. इस तरह उन्हें बेहद गरीबी से बाहर निकाला गया.
राज्य-स्तरीय आंकड़े
वार्ड स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, राज्य में 64,006 अत्यंत गरीब परिवार हैं. मलप्पुरम जिले में यह संख्या सबसे अधिक (8,553 परिवार) है, और कोट्टायम में सबसे कम (1,071 परिवार) है. अत्यंत गरीबों में से 35% के पास कोई स्थिर आय नहीं है, 24% स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, और 15% बेघर हैं.
एमवी गोविंदन का निर्वाचन क्षेत्र
कुट्टियाट्टूर ग्राम पंचायत कन्नूर जिले के तलिपरम्बा तालुक के इरिक्कुर ब्लॉक पंचायत में स्थित है. यह वर्तमान माकपा के राज्य सचिव और विधायक एमवी गोविंदन मास्टर के निर्वाचन क्षेत्र में आता है. यह ग्राम पंचायत 35.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है. इसकी जनसंख्या 22,501 है. 2023 में इसे केरल की पहली अत्यंत गरीबी-मुक्त पंचायत घोषित किया गया. कुट्टियाट्टूर की ऐतिहासिक उपलब्धि अब राज्य की अन्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए एक आदर्श है.
