कर्नाटक: दरगाह में नमाज से पहले कन्नड़ में भाषण देते हैं मौलवी, गांव में है अनूठा माहौल
कर्नाटक के हावेरी जिले में स्थित हजरत महबूब सुब्हानी दरगाह में सारे काम कन्नड़ भाषा में होते हैं.
Published : November 1, 2025 at 5:44 PM IST
हावेरी: कर्नाटक के हावेरी जिले में चिक्काब्बर गांव में एक अनोखी दरगाह है. इसका नाम हजरत महबूब सुब्हानी दरगाह है. यहां नमाज से पहले या बाद में होने वाला बयान यानी वक्तव्य या भाषण कन्नड़ में होता है. दरगाह का नाम भी कन्नड़ में लिखा है. हालांकि शुरुआत में बयान उर्दू में होता था, लेकिन अब इसे कन्नड़ में ही पढ़ा जाता है. यहां के ज्यादातर मुसलमान उर्दू बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए सब कुछ कन्नड़ ही है.
इस बारे में बात करते हुए अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष महबूब ने कहा, "चिक्काब्बर गांव में करीब 1200 परिवार रहते हैं. इनमें से 400 मुस्लिम परिवार हैं. मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने के लिए एक दरगाह बनाई गई है. हमारे पिता, दादा और परदादा के समय से ही यहां सभी कार्यक्रम कन्नड़ में होते रहे हैं. न केवल बयान, बल्कि विवाह के दौरान भी हम विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में उर्दू और अरबी भाषा के बजाय कन्नड़ का उपयोग करते हैं."
कन्नड़ में पढ़ रहे बच्चे
स्थानीय लोगों का कहना है, चिक्काब्बर गांव के ज्यादातर मुस्लिम परिवार अपना सारा काम कन्नड़ में करते हैं. दरगाह पर होने वाले कार्यक्रम, यहां तक कि नमाज के समय भी, कन्नड़ में लिखे जाते हैं. गांव की मस्जिद में कन्नड़ भाषा उनके दादा-दादी के जमाने से ही रची-बसी है. गांव के ज्यादातर मुस्लिम परिवारों के बच्चे कन्नड़ में पढ़ रहे हैं.
दरगाह के लिए सात साल पहले नए मौलवी की नियुक्ति: चिक्काब्बर गांव की दरगाह के लिए सात साल पहले नए मौलवी की नियुक्ति की गई थी. यहां केवल कन्नड़ भाषा में पारंगत लोगों को ही मौलवी नियुक्त किया जाता है. मस्जिद में सारी धार्मिक किताबें भी कन्नड़ भाषा में हैं. यहां के अधिकांश लोग कन्नड़ में ही धार्मिक किताबें पढ़ते हैं.
इस बारे में बात करते हुए मौलवी मौलाना चमन ने कहा, "पिछले 250 वर्षों से दरगाह पर कन्नड़ में बयान होता है. मैं 2019 में यहां आया था. मैं उर्दू जानता हूं, हालांकि, मैं हर शुक्रवार को कन्नड़ में भाषण देता हूं. इसी तरह, जब शादी के कार्यक्रम होते हैं, तब भी हम उन्हें कन्नड़ में बयान करते हैं. जब मैं शुक्रवार को बयान करता हूं, तो मैं उर्दू और अरबी दोनों का अर्थ कन्नड़ में समझाता हूं. यहां के मुसलमान इसे कन्नड़ में सुनकर खुश होते हैं."
सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल
चिक्काब्बर गांव में हिंदू और मुसलमान मिल-जुलकर और सद्भाव के साथ रहते हैं. मुसलमान और हिंदू राज्योत्सव, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस एक साथ मनाते हैं. गांव में सभी लोग कन्नड़ बोलते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शुद्ध कन्नड़ में ही बात करते हैं.
इस बारे में बात करते हुए शिक्षक मोहम्मद हुसैन डोड्डामणि ने कहा, "हमारे गांव में हिंदू और मुसलमान मिलकर कार्यक्रम और त्योहार मनाते हैं. हिंदू हमारी दरगाहों पर आते हैं. हम हिंदू मंदिरों में जाते हैं और त्योहार मनाते हैं. हमारे मौलवी कन्नड़ में बयान देकर हमारे धर्म के बारे में जानकारी देते हैं."
