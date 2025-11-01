ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: दरगाह में नमाज से पहले कन्नड़ में भाषण देते हैं मौलवी, गांव में है अनूठा माहौल

हावेरी: कर्नाटक के हावेरी जिले में चिक्काब्बर गांव में एक अनोखी दरगाह है. इसका नाम हजरत महबूब सुब्हानी दरगाह है. यहां नमाज से पहले या बाद में होने वाला बयान यानी वक्तव्य या भाषण कन्नड़ में होता है. दरगाह का नाम भी कन्नड़ में लिखा है. हालांकि शुरुआत में बयान उर्दू में होता था, लेकिन अब इसे कन्नड़ में ही पढ़ा जाता है. यहां के ज्यादातर मुसलमान उर्दू बिल्कुल नहीं जानते, उनके लिए सब कुछ कन्नड़ ही है. इस बारे में बात करते हुए अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष महबूब ने कहा, "चिक्काब्बर गांव में करीब 1200 परिवार रहते हैं. इनमें से 400 मुस्लिम परिवार हैं. मुसलमानों के लिए नमाज अदा करने के लिए एक दरगाह बनाई गई है. हमारे पिता, दादा और परदादा के समय से ही यहां सभी कार्यक्रम कन्नड़ में होते रहे हैं. न केवल बयान, बल्कि विवाह के दौरान भी हम विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में उर्दू और अरबी भाषा के बजाय कन्नड़ का उपयोग करते हैं." कन्नड़ में पढ़ रहे बच्चे

स्थानीय लोगों का कहना है, चिक्काब्बर गांव के ज्यादातर मुस्लिम परिवार अपना सारा काम कन्नड़ में करते हैं. दरगाह पर होने वाले कार्यक्रम, यहां तक कि नमाज के समय भी, कन्नड़ में लिखे जाते हैं. गांव की मस्जिद में कन्नड़ भाषा उनके दादा-दादी के जमाने से ही रची-बसी है. गांव के ज्यादातर मुस्लिम परिवारों के बच्चे कन्नड़ में पढ़ रहे हैं. दरगाह में नमाज पढ़ते लोग (ETV Bharat)