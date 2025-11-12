साउथ के सुपरस्टार और उनकी पत्नी के साथ साइबर ठगी, बिहार का जालसाज दिल्ली में गिरफ्तार
कन्नड़ फिल्म अभिनेता उपेंद्र और उनकी पत्नी प्रियंका के फोन हैक कर ठगी करने के मामले में बेंगलुरु पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली.
Published : November 12, 2025 at 5:31 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की सदाशिवनगर थाना पुलिस ने जाने-माने कन्नड़ अभिनेता और निर्देशक उपेंद्र और उनकी पत्नी प्रियंका उपेंद्र के मोबाइल फोन हैक करने और धोखाधड़ी करने के मामले में एक साइबर जालसाज़ को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम विकास कुमार है. वह बिहार का रहनेवाला है. दिल्ली के सोनिया नगर में उससे पूछताछ की जा रही है.
कैसे फंसायाः
15 सितंबर, 2025 की सुबह प्रियंका को फोन कर एक नंबर दिया. फोन करनेवाले ने कहा,"हमें आपके ऑर्डर की डिलीवरी का पता नहीं मिल रहा है. इस नंबर पर डायल करें और कन्फर्म करें, हम डिलीवरी कर देंगे." पुलिस के अनुसार, जैसे ही प्रियंका ने वह नंबर डायल किया, उनका फोन हैक हो गया.
पैसे की डिमांड कीः
यह सोचकर कि शायद फ़ोन में कोई तकनीकी समस्या है, प्रियंका ने अपने पति उपेंद्र और पारिवारिक परिचित महादेव के फ़ोन से वही नंबर डायल किया. ये दोनों फ़ोन भी हैक हो गए. बाद में, आरोपी ने व्हाट्सएप खातों पर नियंत्रण कर लिया. हैकर्स ने उनके फोन से उनके कई संपर्कों को संदेश भेजना शुरू कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि वे आपात स्थिति में हैं और उन्हें तत्काल पैसे की आवश्यकता है.
थाने में शिकायत दर्ज करायीः
जिन लोगों को मैसेज गया उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रियंका ने ही मैसेज भेजा होगा. उपेंद्र के बेटे ने भी 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिये. थोड़ी देर में कन्नड़ अभिनेता दंपति को जालसाजी का अहसास हुआ. तुरंत सदाशिवनगर थाने और सेंट्रल डिवीजन साइबर क्राइम थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई.
कितने की ठगीः
चार अलग-अलग खातों में करीब 1.65 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए. सदाशिवनगर पुलिस ने बताया कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस की मानें तो बिहार के 20 से 25 साल के युवा इस रैकेट में शामिल हैं. 100 से ज़्यादा लोग इस रैकेट से जुड़े हैं.
किया था सावधानः
आम लोगों के साथ-साथ लोकप्रिय फ़िल्मी हस्तियां भी साइबर जालसाजी का शिकार हो रहे हैं. सितंबर में जब यह घटना हुई थी, तब उपेंद्र और प्रियंका दोनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा करके लोगों को सावधान रहने के लिए आगाह किया था.
इसे भी पढ़ेंः