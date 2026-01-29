ETV Bharat / bharat

कनिमोझी-राहुल गांधी की मुलाकात से DMK और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का तनाव कम हुआ

राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके-कांग्रेस गठबंधन के लिए चीजें बेहतर होती दिखीं, क्योंकि डीएमके सांसद कनिमोझी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. पिछले कुछ हफ्तों से इस पुरानी पार्टी की तमिलनाडु यूनिट सीट-शेयरिंग बातचीत में देरी को लेकर परेशान थी, क्योंकि वह इलाके की बड़ी पार्टी डीएमके के जवाब का इंतजार कर रही थी. इससे पहले, एआईसीसी के तमिलनाडु इंचार्ज गिरीश चोडांकर की अगुवाई में सीट-शेयरिंग बातचीत के लिए कांग्रेस के पांच सदस्यों के पैनल ने 3 दिसंबर, 2025 को डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की थी और अपनी दो खास मांगें बताई थी. कांग्रेस जो दो दशकों से राज्य में डीएमके को सपोर्ट कर रही थी, 2026 में ज्यादा सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती थी. 2021 में, कांग्रेस को गठबंधन में 25 सीटें मिली थी और उसने 19 जीती थी. इस बार पार्टी ने सोचा कि उसे 35-40 सीटें मिलनी चाहिए. लेकिन, डीएमके इन मांगों से खुश नहीं थी. सीट-शेयरिंग बातचीत में देरी की वजह से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. गठबंधन में तनाव बढ़ने पर राहुल गांधी ने 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ जमीनी हालात का आकलन किया और मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद ली. उन्होंने राज्य के नेताओं से भी अलायंस के मुद्दे पर कोई भी विवादित बयान देने से बचने को कहा. पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, डीएमके की सांसद कनिमोझी का राहुल गांधी से मिलना एक अच्छा कदम था. कनिमोझी पार्टी के फाउंडर और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय करुणानिधि की बेटी भी हैं. एआईसीसी के तमिलनाडु इंचार्ज सेक्रेटरी सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रगति है. हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं.' पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, डिटेल्स में वे खास सीटें शामिल थी जो कांग्रेस को मिलेगी, जो पिछले कुछ हफ्तों से लगभग 125 सीटों पर फिर से ग्रुप बनाने के लिए काम कर रही थी. छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंह देव की लीडरशिप वाली एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी ने 19 जनवरी को तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और ग्राउंड सिचुएशन पर चर्चा की.