कनिमोझी-राहुल गांधी की मुलाकात से DMK और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का तनाव कम हुआ

यह मीटिंग दोनों अलायंस पार्टनर्स के बीच सीट शेयरिंग बातचीत में देरी को लेकर स्टेट यूनिट में चिंता के बीच हुई.

राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By Amit Agnihotri

Published : January 29, 2026 at 9:17 AM IST

नई दिल्ली: तमिलनाडु में आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले डीएमके-कांग्रेस गठबंधन के लिए चीजें बेहतर होती दिखीं, क्योंकि डीएमके सांसद कनिमोझी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की.

पिछले कुछ हफ्तों से इस पुरानी पार्टी की तमिलनाडु यूनिट सीट-शेयरिंग बातचीत में देरी को लेकर परेशान थी, क्योंकि वह इलाके की बड़ी पार्टी डीएमके के जवाब का इंतजार कर रही थी. इससे पहले, एआईसीसी के तमिलनाडु इंचार्ज गिरीश चोडांकर की अगुवाई में सीट-शेयरिंग बातचीत के लिए कांग्रेस के पांच सदस्यों के पैनल ने 3 दिसंबर, 2025 को डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की थी और अपनी दो खास मांगें बताई थी.

कांग्रेस जो दो दशकों से राज्य में डीएमके को सपोर्ट कर रही थी, 2026 में ज्यादा सीटें और सत्ता में हिस्सेदारी चाहती थी. 2021 में, कांग्रेस को गठबंधन में 25 सीटें मिली थी और उसने 19 जीती थी. इस बार पार्टी ने सोचा कि उसे 35-40 सीटें मिलनी चाहिए.

लेकिन, डीएमके इन मांगों से खुश नहीं थी. सीट-शेयरिंग बातचीत में देरी की वजह से दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. गठबंधन में तनाव बढ़ने पर राहुल गांधी ने 17 जनवरी को दिल्ली में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ जमीनी हालात का आकलन किया और मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद ली. उन्होंने राज्य के नेताओं से भी अलायंस के मुद्दे पर कोई भी विवादित बयान देने से बचने को कहा.

पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, डीएमके की सांसद कनिमोझी का राहुल गांधी से मिलना एक अच्छा कदम था. कनिमोझी पार्टी के फाउंडर और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय करुणानिधि की बेटी भी हैं. एआईसीसी के तमिलनाडु इंचार्ज सेक्रेटरी सूरज हेगड़े ने ईटीवी भारत को बताया, 'यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रगति है. हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं.'

पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक, डिटेल्स में वे खास सीटें शामिल थी जो कांग्रेस को मिलेगी, जो पिछले कुछ हफ्तों से लगभग 125 सीटों पर फिर से ग्रुप बनाने के लिए काम कर रही थी. छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर टीएस सिंह देव की लीडरशिप वाली एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी ने 19 जनवरी को तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और ग्राउंड सिचुएशन पर चर्चा की.

पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि पैनल ठीक से तभी काम कर पाएगा जब कांग्रेस को यह क्लियर हो जाएगा कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है. सिंह देव ने ईटीवी भारत को बताया कि पार्टी मैनेजरों ने कहा कि सीटों पर क्लैरिटी होने से वे उन एरिया में बेहतर फोकस कर पाएंगे.

दिल्ली में दोनों पार्टियों के नेताओं की मीटिंग एक अच्छा कदम लग रहा है. मुझे उम्मीद है कि अलायंस से जुड़े मसले जल्द ही सुलझ जाएंगे. हमारा काम तभी शुरू होगा जब यह क्लियर हो जाएगा कि हम किन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं. जहां तक ​​कांग्रेस के और सीटें मांगने की बात है, मुझे लगता है कि यह एक पार्टी के लिए बहुत नैचुरल है.

पार्टी के अंदर के लोगों के मुताबिक स्टेट यूनिट को तमिलनाडु की सभी 234 असेंबली सीटों के लिए करीब 5000 कैंडिडेट से एप्लीकेशन मिले हैं और यह 31 जनवरी तक खुला रहेगा. पिछले कुछ हफ़्तों से, तमिलनाडु कांग्रेस पुराने रूरल जॉब्स एक्ट मनरेगा और वोटर लिस्ट के बड़े बदलाव के खिलाफ प्रोटेस्ट करके दक्षिणी राज्य में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से करीब 97 लाख नाम बाहर हो गए थे.

हेगड़े ने कहा, 'हम वोटर्स को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एसआईआर वोटर्स के बीच एक बड़ी चिंता है. हमने ब्लॉक के लिए अपने बूथ एजेंट को ट्रेनिंग दी है और उनसे सावधान रहने को कहा है. हमने ग्राम सभाओं से मनरेगा हटाने के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की अपील की और उन्होंने जवाब दिया.'

उन्होंने कहा, 'पुडुचेरी के लोग पूर्ण राज्य और एक जवाबदेह सरकार की मांग कर रहे हैं, जो रोजगार, शासन और पुडुचेरी के भविष्य की जिम्मेदारी ले. हमारी यात्रा को वहां बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. भ्रष्ट सरकार ने सिस्टमैटिक तरीके से पुडुचेरी को नुकसान पहुंचाया है. रिकॉर्ड बेरोजगारी, नकली दवाइयां और लापरवाह शासन ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है.'

डीएमके के साथ गठबंधन को लेकर उनकी नाराजगी के अलावा, अहम चुनावों से पहले एक्टर से नेता बने विजय की टीवीके पार्टी के आने से पुरानी पार्टी के अंदर अलग-अलग विचार सामने आए थे, जिसमें नेता पुराने साथी के साथ जाने या नया चुनने को लेकर बंटे हुए थे. हालांकि, पार्टी के अंदर के लोगों ने कहा कि इस बात की संभावना थी कि पुरानी पार्टी पुराने साथी को ही चुनेगी.

संपादक की पसंद

