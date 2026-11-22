IITF 2026: हाथों से बुनी जा रही कश्मीर की विरासत, नई पीढ़ी दे रही 'कानी पश्मीना' को नया अंदाज
हर व्यक्ति की ख्वाहिश रहती है कि जिंदगी में एक बार पश्मीना शॉल पहने. आईआईटीएफ 2026 में कानी पश्मीना को देखने लोग पहुंच रहे हैं..
Published : November 22, 2026 at 4:25 PM IST
नई दिल्ली: सदियों पुरानी कला को अगर नई पीढ़ी का साथ मिल जाए तो विरासत भी नए दौर के साथ कदमताल करने लगती है. कश्मीर की 'कानी पश्मीना' इसका एक सटीक उदाहरण है. कभी पारंपरिक डिजाइनों और हाथों की बारीक बुनाई के लिए पहचानी जाने वाली इस कला में अब कंप्यूटर की मदद से नए डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें शॉल पर उतारने का काम आज भी कारीगर अपने हाथों से ही करते हैं.
इस शॉल को तैयार करने में छह महीने से लेकर तीन साल तक का समय लगता है और इसकी कीमत एक लाख रुपये से शुरू होकर 50 लाख रुपये तक पहुंचती है. इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 के जम्मू-कश्मीर पवेलियन में बारामूला के कारीगर मोहम्मद शफी इस कला का लाइव डेमो दिखा रहे हैं. उनका प्रयास है कि नई पीढ़ी इस पारंपरिक हुनर से जुड़ें और कश्मीर की यह पहचान आने वाले समय में भी कायम रहे.
मशीनों को चुनौती देता हाथों का हुनर
कानी पश्मीना की सबसे बड़ी खासियत इसकी पारंपरिक बुनाई तकनीक है. मोहम्मद शफी ने बताया कि इसे बनाने में किसी मशीन का उपयोग नहीं होता. कारीगर विशेष छोटी बुनाई की सलाई यानी कानी की मदद से पश्मीना के धागों को एक-एक कर डिजाइन के अनुसार बुनते हैं. पूरी प्रक्रिया हाथों से होती है. यही वजह है कि तैयार शॉल में डिजाइन की बारीकी और कारीगर की मेहनत साफ दिखाई देती है. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर पवेलियन में लाइव डेमो लगाने का मकसद लोगों को यह दिखाना है कि कानी पश्मीना आखिर बनती कैसे है. कई लोग इसके बारे में सुन चुके हैं, लेकिन इसे बनते हुए पहली बार देख रहे हैं.
एक डिजाइन के पीछे महीनों और सालों की मेहनत
कानी पश्मीना तैयार करने में लगने वाला समय उसके डिजाइन पर निर्भर करता है. मोहम्मद शफी ने बताया कि सामान्य डिजाइन की एक शॉल बनाने में करीब छह महीने लग जाते हैं. वहीं, ज्यादा बारीक और जटिल डिजाइन वाली शॉल तैयार करने में दो से तीन साल तक का समय लग सकता है. इसकी खासियत यह है कि डिजाइन को केवल कपड़े पर छापा नहीं जाता, बल्कि बुनाई के दौरान ही धागों के माध्यम से आकार दिया जाता है. इसी वजह से हर शॉल तैयार करने में काफी धैर्य और अनुभव की जरूरत होती है. शॉल के अलावा इसी तकनीक से पुरुषों के लिए शॉल और मफलर भी तैयार किए जाते हैं.
एक लाख से 50 लाख रुपये तक कीमत
कानी पश्मीना की कीमत भी इसकी खासियत और मेहनत के अनुरूप होती है. शफी ने बताया कि इसकी शुरुआती कीमत करीब एक लाख रुपये है, जबकि खास और जटिल डिजाइन वाली शॉल की कीमत 50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. डिजाइन की बारीकी, बुनाई में लगने वाला समय और उपयोग होने वाले सामान इसकी कीमत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
पुराने डिजाइन के साथ कंप्यूटर से तैयार हो रहे नए पैटर्न
कश्मीर की इस पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. मोहम्मद शफी बताते हैं कि पहले शॉल पर ज्यादातर पुराने और पारंपरिक डिजाइन बनाए जाते थे, लेकिन अब ग्राहकों की पसंद के अनुसार नए पैटर्न भी तैयार किए जा रहे हैं. इसके लिए कंप्यूटर की मदद से डिजाइन बनाए जाते हैं. हालांकि, डिजाइन आधुनिक तरीके से तैयार होने के बावजूद शॉल पर उनकी बुनाई पूरी तरह हाथों से ही की जाती है. उन्होंने कश्मीर और पश्मीना की पहचान को दर्शाने वाले लोगो और नाम भी शॉल के डिजाइन में शामिल किए हैं. इसका उद्देश्य है कि पारंपरिक कला अपनी मूल पहचान बनाए रखते हुए नए दौर के लोगों को भी आकर्षित करे. इससे नई पीढ़ी का जुड़ाव बढ़ेगा और इस हुनर को आगे ले जाने वाले कारीगरों को भी नया बाजार मिल सकेगा.
मुलायम बनावट और गर्माहट है खास पहचान
कानी पश्मीना केवल अपने डिजाइन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मुलायम बनावट और गर्माहट के लिए भी जानी जाती है. मोहम्मद शफी ने बताया कि इसकी कोमलता इसे पहनने में आरामदायक बनाती है. यही वजह है कि इसके पारंपरिक और नए दोनों तरह के डिजाइन लोगों को पसंद आते हैं.
लाइव डेमो में दिख रही कश्मीर की असली विरासत
जम्मू-कश्मीर पवेलियन में कानी पश्मीना का लाइव डेमो मेले में आने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है. दर्शक यहां केवल तैयार शॉल नहीं देख रहे, बल्कि उसे बनाने की पूरी कला को करीब से समझ रहे हैं. शफी ने बताया कि कई लोग कहते हैं कि उन्होंने कानी शॉल का नाम तो सुना था, लेकिन इसे अपनी आंखों के सामने बनते हुए पहली बार देखा है.
कानी पश्मीना: शुरुआत और ऐतिहासिक पहचान
कानी शॉल का संबंध जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के कनिहामा गांव से माना जाता है. सरकारी पर्यटन स्रोतों के अनुसार, कानी बुनाई का जिक्र 11वीं सदी के कश्मीरी साहित्य में भी मिलता है. इस कला का विकास कई सदियों में हुआ.
सुल्तान जैन-उल-आबिदीन का योगदान
15वीं सदी में कश्मीर के शासक सुल्तान जैन-उल-आबिदीन के शासनकाल में शॉल उद्योग को काफी बढ़ावा मिला. उन्होंने कारीगरों और बुनकरों को प्रोत्साहित किया. उनके समय में कश्मीरी शॉल की कला को संगठित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिली.
मुगल बादशाह अकबर को भी पसंद थी कानी शॉल
मुगल शासन के दौरान कानी शॉल को शाही संरक्षण मिला. बादशाह अकबर इसके बड़े प्रशंसक थे. ऐतिहासिक विवरणों में अकबर के संग्रह में कानी शॉल होने का जिक्र मिलता है. मुगल काल में फूलों, पत्तियों और पैस्ले जैसे डिजाइन लोकप्रिय हुए.
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क्या है कानी नाम का अर्थ
कानी का नाम छोटी लकड़ी की विशेष सलाई या स्पूल से जुड़ा है, जिसे कश्मीरी भाषा में कानी कहा जाता है. बुनकर अलग-अलग रंगों के धागे इन लकड़ी की कानीयों में लपेटकर डिजाइन के अनुसार बुनाई करते हैं. इस तकनीक में डिजाइन के निर्देशों को 'तालीम' कहा जाता है.
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GI टैग से मिली पहचान
कश्मीर की कानी शॉल को उसकी पारंपरिक पहचान और प्रामाणिकता सुरक्षित रखने के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण मिला है. GI रिकॉर्ड में कानी शॉल का पंजीकरण 2006 में दर्ज है.
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