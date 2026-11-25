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75 की उम्र में 'इश्क' किया मुकम्मल, अपनों ने दिया धोखा तो गुफा में बीता जीवन, अब 63 साल की सबीना से की शादी

शादी समारोह में झूमते कन्हैया लाल और सबीना ( ETV Bharat )

बिलासपुर: दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम आज शहनाई की मधुर धुन से गूंज उठा. बुजुर्गों से लेकर बड़ों तक सबके चेहरे पर एक अलग खुशी थी. ये मौका था 75 साल की कन्हैया और 63 साल की सबीना के विवाह का. सकीना लाल जोड़े में खुश नजर आईं तो कन्हैया लाल ने भी सेहरा लगाकर दूल्हे के लिबास में अपनी दुल्हन का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया. वृद्धाश्रम में रह रहे दोनों के बुजुर्ग साथियों ने जमकर डांस किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

जिंदगी के जिस पड़ाव पर अक्सर लोग बीते दिनों की यादों के सहारे वक्त गुजारते हैं, उस उम्र में मंडी के कन्हैया लाल और कोलकाता की सबीना ने अपने जीवन की नई शुरुआत की है. कभी अपनों ने घर से बेदखल किया तो कभी अनजान सफर में रास्ता भटकने के कारण परिवार से बिछड़ना पड़ा. जिंदगी के हालात दोनों को अलग-अलग रास्तों से बिलासपुर के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम तक ले आए. यहां सकीना और कन्हैया की मुलाकात हुई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और एक-दूसरे की परवाह करते-करते ऐसा रिश्ता बना कि दोनों ने जीवन का बाकी सफर साथ बिताने का फैसला कर लिया.

75 साल के कन्हैया लाल ने सबीना से की शादी (ETV Bharat) आज दोनों ने रचाई शादी मंगलवार को हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बाद बुधवार, 25 नवंबर को 75 वर्षीय कन्हैया लाल और 63 वर्षीय सबीना विवाह बंधन में बंध गए. दोनों ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया. कभी अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहे इन दोनों बुजुर्गों के चेहरों पर बुधवार को नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी साफ नजर आई. बिलासपुर जिला के घाघस क्षेत्र के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में यह पहला अवसर था, जब यहां रहने वाले दो बुजुर्गों ने एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी चुना. विवाह से पहले दोनों ने बिलासपुर कोर्ट में शादी की औपचारिकताएं पूरी कीं. इसके बाद वृद्धाश्रम में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह आयोजित किया गया. शहनाई की धुन के बीच वरमाला और सात फेरों की रस्में निभाई गईं. आश्रम में रहने वाले अन्य बुजुर्गों और संस्थान के सदस्यों ने इस खुशी में हिस्सा लिया और नवदंपती को आशीर्वाद दिया. इस खास मौके पर उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना भी पहुंचीं. उन्होंने कन्हैया लाल और सबीना को विवाह की बधाई दी और शगुन भेंट कर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल और अपना घर वृद्धाश्रम के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश बंसल सहित अन्य लोग भी समारोह में मौजूद रहे. कन्हैया लाल और सबीना (ETV Bharat) पत्नी की मौत के बाद भाइयों ने भी छोड़ा साथ मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव निवासी कन्हैया लाल की जिंदगी कभी अपने गांव और परिवार के बीच गुजरती थी. वह खेतीबाड़ी कर अपना जीवनयापन करते थे. उनके चार भाई हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं अपनाया. कन्हैया लाल ने बताया कि 'मेरी पत्नी की लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उनकी संतान की भी मौत हो चुकी थी. इसका बाद में अकेला हो गया. अपनी जमीन भाइयों के नाम कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद बाद में भाइयों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया. पत्नी को खोने के बाद परिवार से मिला यह व्यवहार किसी बड़े सदमे से कम नहीं था. घर छूटने के बाद जंगल में एक गुफा में रहने लगे. जिंदगी की कठिन परिस्थितियों के बीच वक्त इसी तरह गुजरता रहा. वर्ष 2022 में उन्हें बिलासपुर लाया गया और दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आश्रय दिया गया. तब से यही जगह घर बना हुआ था.' शिमला में रास्ता भटकीं, चार साल रहीं नारी निकेतन में अपना घर वृद्धाश्रम के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश बंसल ने बताया कि कोलकाता निवासी 63 वर्षीय सबीना की जिंदगी का सफर भी कम संघर्षपूर्ण नहीं रहा. वह घूमने के लिए निकली थीं, लेकिन सफर के दौरान रास्ता भटककर शिमला के मशोबरा क्षेत्र पहुंच गईं. उस समय उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी. परिवार से संपर्क नहीं हो पाने और रास्ते की जानकारी न होने के कारण वह भटकती रहीं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर मशोबरा स्थित नारी निकेतन पहुंचाया. करीब चार साल तक वह नारी निकेतन में रहीं.