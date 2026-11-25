75 की उम्र में 'इश्क' किया मुकम्मल, अपनों ने दिया धोखा तो गुफा में बीता जीवन, अब 63 साल की सबीना से की शादी
उम्र के 75वें पड़ाव पर कन्हैया लाल को मिला हमसफर, 63 साल की सबीना से रचाई शादी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 5:44 PM IST
बिलासपुर: दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम आज शहनाई की मधुर धुन से गूंज उठा. बुजुर्गों से लेकर बड़ों तक सबके चेहरे पर एक अलग खुशी थी. ये मौका था 75 साल की कन्हैया और 63 साल की सबीना के विवाह का. सकीना लाल जोड़े में खुश नजर आईं तो कन्हैया लाल ने भी सेहरा लगाकर दूल्हे के लिबास में अपनी दुल्हन का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया. वृद्धाश्रम में रह रहे दोनों के बुजुर्ग साथियों ने जमकर डांस किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.
जिंदगी के जिस पड़ाव पर अक्सर लोग बीते दिनों की यादों के सहारे वक्त गुजारते हैं, उस उम्र में मंडी के कन्हैया लाल और कोलकाता की सबीना ने अपने जीवन की नई शुरुआत की है. कभी अपनों ने घर से बेदखल किया तो कभी अनजान सफर में रास्ता भटकने के कारण परिवार से बिछड़ना पड़ा. जिंदगी के हालात दोनों को अलग-अलग रास्तों से बिलासपुर के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम तक ले आए. यहां सकीना और कन्हैया की मुलाकात हुई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और एक-दूसरे की परवाह करते-करते ऐसा रिश्ता बना कि दोनों ने जीवन का बाकी सफर साथ बिताने का फैसला कर लिया.
आज दोनों ने रचाई शादी
मंगलवार को हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बाद बुधवार, 25 नवंबर को 75 वर्षीय कन्हैया लाल और 63 वर्षीय सबीना विवाह बंधन में बंध गए. दोनों ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया. कभी अकेलेपन में जिंदगी गुजार रहे इन दोनों बुजुर्गों के चेहरों पर बुधवार को नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी साफ नजर आई.
बिलासपुर जिला के घाघस क्षेत्र के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में यह पहला अवसर था, जब यहां रहने वाले दो बुजुर्गों ने एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी चुना. विवाह से पहले दोनों ने बिलासपुर कोर्ट में शादी की औपचारिकताएं पूरी कीं. इसके बाद वृद्धाश्रम में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह आयोजित किया गया. शहनाई की धुन के बीच वरमाला और सात फेरों की रस्में निभाई गईं. आश्रम में रहने वाले अन्य बुजुर्गों और संस्थान के सदस्यों ने इस खुशी में हिस्सा लिया और नवदंपती को आशीर्वाद दिया. इस खास मौके पर उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना भी पहुंचीं. उन्होंने कन्हैया लाल और सबीना को विवाह की बधाई दी और शगुन भेंट कर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल और अपना घर वृद्धाश्रम के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश बंसल सहित अन्य लोग भी समारोह में मौजूद रहे.
पत्नी की मौत के बाद भाइयों ने भी छोड़ा साथ
मंडी जिला के जंजैहली क्षेत्र के थुनाग गांव निवासी कन्हैया लाल की जिंदगी कभी अपने गांव और परिवार के बीच गुजरती थी. वह खेतीबाड़ी कर अपना जीवनयापन करते थे. उनके चार भाई हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं अपनाया. कन्हैया लाल ने बताया कि 'मेरी पत्नी की लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उनकी संतान की भी मौत हो चुकी थी. इसका बाद में अकेला हो गया. अपनी जमीन भाइयों के नाम कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद बाद में भाइयों ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया. पत्नी को खोने के बाद परिवार से मिला यह व्यवहार किसी बड़े सदमे से कम नहीं था. घर छूटने के बाद जंगल में एक गुफा में रहने लगे. जिंदगी की कठिन परिस्थितियों के बीच वक्त इसी तरह गुजरता रहा. वर्ष 2022 में उन्हें बिलासपुर लाया गया और दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आश्रय दिया गया. तब से यही जगह घर बना हुआ था.'
शिमला में रास्ता भटकीं, चार साल रहीं नारी निकेतन में
अपना घर वृद्धाश्रम के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश बंसल ने बताया कि कोलकाता निवासी 63 वर्षीय सबीना की जिंदगी का सफर भी कम संघर्षपूर्ण नहीं रहा. वह घूमने के लिए निकली थीं, लेकिन सफर के दौरान रास्ता भटककर शिमला के मशोबरा क्षेत्र पहुंच गईं. उस समय उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी. परिवार से संपर्क नहीं हो पाने और रास्ते की जानकारी न होने के कारण वह भटकती रहीं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर मशोबरा स्थित नारी निकेतन पहुंचाया. करीब चार साल तक वह नारी निकेतन में रहीं.
वर्ष 2025 में उन्हें बिलासपुर जिला के दयोली स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया. यहां उन्हें रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना और देखभाल मिली. कोलकाता से निकलकर शिमला और फिर बिलासपुर तक पहुंचे इस सफर में सबीना ने भी जिंदगी का लंबा वक्त अपनों से दूर बिताया. दयोली वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात कन्हैया लाल से हुई और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया.
एक-दूसरे की परवाह ने बनाया जीवनसाथी
वृद्धाश्रम में साथ रहते हुए दोनों के बीच धीरे-धीरे अपनापन बढ़ने लगा. रोजमर्रा के कामों में एक-दूसरे की मदद करना, साथ बैठकर बातचीत करना और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे का ध्यान रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया. कन्हैया लाल और सबीना एक-दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखने लगे. दोनों ने जिंदगी में अकेलेपन और अपनों से दूरी का दर्द झेला था. ऐसे में एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझना उनके रिश्ते को और मजबूत करता चला गया. समय के साथ यह लगाव गहरे रिश्ते में बदल गया. दोनों को महसूस हुआ कि जीवन का बाकी सफर अगर किसी के साथ बिताना है तो वह एक-दूसरे का साथ हो सकता है.
आश्रम प्रबंधन ने भी दोनों के बीच बढ़ते लगाव और एक-दूसरे के प्रति परवाह को महसूस किया. इसके बाद संस्थापक एडवोकेट प्रकाश बंसल ने दोनों से बातचीत की और उनकी इच्छा जानी. इस दौरान कन्हैया लाल और सबीना ने एक-दूसरे से शादी कर साथ रहने की इच्छा जाहिर की. आश्रम प्रबंधन ने उनके फैसले का सम्मान किया और विवाह करवाने की तैयारियां शुरू कर दीं. दोनों की सहमति से 25 नवंबर को शादी की तारीख तय की गई. मंगलवार को वृद्धाश्रम में हल्दी और मेहंदी की रस्में निभाई गईं. बुधवार को पहले न्यायालय में विवाह की औपचारिकताएं पूरी हुईं और फिर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दोनों ने सात फेरे लिए.
शादी के बाद नालागढ़ वृद्धाश्रम में शुरू करेंगे नई जिंदगी
विवाह के बाद कन्हैया लाल और सबीना को बिलासपुर के दयोली स्थित वृद्धाश्रम से नालागढ़ के नए वृद्धाश्रम में भेजा जाएगा. वहां दोनों को एक साथ रहने की सुविधा मिलेगी और वो अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे. एडवोकेट प्रकाश बंसल ने बताया कि 'दोनों बुजुर्गों ने अपनी इच्छा से शादी करने का फैसला लिया था. आश्रम प्रबंधन ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए विवाह करवाया है. शादी के बाद दोनों को नालागढ़ स्थित वृद्धाश्रम में रखा जाएगा, ताकि वे एक साथ रह सकें.'
कन्हैया लाल और सबीना की जिंदगी में आए बदलाव की कहानी सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं है. यह उन दो लोगों की कहानी है, जिन्होंने जीवन के कठिन दौर में अपनों का साथ खोया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी. एक समय गुफा में रहने को मजबूर कन्हैया लाल और शिमला की सड़कों पर भटकती रहीं सबीना को उम्र के इस पड़ाव पर एक-दूसरे में अपना हमसफर मिल गया. जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना, लेकिन दयोली वृद्धाश्रम में मिली एक मुलाकात ने उन्हें फिर से साथ जीने की वजह दे दी. सात फेरों के साथ दोनों ने साबित किया कि खुशियों और नए रिश्तों के लिए उम्र कोई सीमा नहीं होती. कभी जिस वृद्धाश्रम में दोनों अलग-अलग सहारे की तलाश में पहुंचे थे, वहीं से अब वे एक-दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े हैं.
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